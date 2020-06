Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Во многом благодаря США, где набираются рекордные обороты, что там таки протесты сделали своё черное дело

В одной Флориде + 9000 за сутки, таких темпов не было ни в Италии, ни в Испании, ни в Китае.



И да, сегодня встречаем 10 000 000 зараженного и провожаем 500 000 усопшего.

Во многом благодаря США, где набираются рекордные обороты, что там таки протесты сделали своё черное дело

В одной Флориде + 9000 за сутки, таких темпов не было ни в Италии, ни в Испании, ни в Китае.



И да, сегодня встречаем 10 000 000 зараженного и провожаем 500 000 усопшего.

Во многом благодаря США, где набираются рекордные обороты, что там таки протесты сделали своё черное дело

В одной Флориде + 9000 за сутки, таких темпов не было ни в Италии, ни в Испании, ни в Китае.



И да, сегодня встречаем 10 000 000 зараженного и провожаем 500 000 усопшего.

Кроме односложных вбросов у вас по делу когда-то что-то интересное будет сказать ?

Что-то расскажите, поделитесь знаниями, опытом.

Вы так и не ответили даже на примитивный вопрос, который вам уже пять раз задали - гора трупов это по-вашему сколько ? В штуках трупов ?

Украина. На сейчас. Выздоровело 18701, умерло 1110. Получается из числа переболевших умерло 1110/(1110+18701)*100% = 5,603%. Получается, что или умирают все в интенсивной и ещё часть средней тяжести, или она знатно звездит. Ведь по-любому нуждающихся в интенсивном лечении должно быть не меньше, чем умерших.

Гора трупов - это когда люди сами будут хотеть сидеть дома и боятся выйти на улицу или в магазин, т. к. у каждого будет родственник или знакомый, который если не умер от ковид, так хотя бы тяжело переболел.



Украина. На сейчас. Выздоровело 18701, умерло 1110. Получается из числа переболевших умерло 1110/(1110+18701)*100% = 5,603%. Получается, что или умирают все в интенсивной и ещё часть средней тяжести, или она знатно звездит. Ведь по-любому нуждающихся в интенсивном лечении должно быть не меньше, чем умерших.

100%. но вчера госпитализированных было около 200+ человек. Госпитализируют с воспалением легких, то есть средних и тяжелых.



Думаю в целом в целом у нас больше должно быть соотношение госпитализированных к выявленным. потому что мало тестируют, только по показателям и конечно жалобам.



100%. но вчера госпитализированных было около 200+ человек. Госпитализируют с воспалением легких, то есть средних и тяжелых.

Думаю в целом в целом у нас больше должно быть соотношение госпитализированных к выявленным. потому что мало тестируют, только по показателям и конечно жалобам.

что еще заметно - доля медиков сильно упала в выявленных - значит коммунальный путь заражения сильно растет

Гора трупов - это когда люди сами будут хотеть сидеть дома и боятся выйти на улицу или в магазин, т. к. у каждого будет родственник или знакомый, который если не умер от ковид, так хотя бы тяжело переболел.



предполагая 50 человек родственников или достаточно близких знакомых, это где-то 38 млн /50 /20 = около 38 тысяч смертей и где-то столько же фиброзов легких в средне срочной перспективе



предполагая 50 человек родственников или достаточно близких знакомых, это где-то 38 млн /50 /20 = около 38 тысяч смертей и где-то столько же фиброзов легких в средне срочной перспективе

спасибо за мнение

Гора трупов - это когда люди сами будут хотеть сидеть дома и боятся выйти на улицу или в магазин, т. к. у каждого будет родственник или знакомый, который если не умер от ковид, так хотя бы тяжело переболел.

Забавная логика

То есть для того, чтобы начать опасаться сломать ногу при падении с неустойчивой лестницы, надо сначала эту самую ногу сломать

Чтобы начать опасаться болезни, надо дождаться горы трупов, иначе это развод.



▪️ В Україні за минулу добу зафіксовано 948 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 15 у дітей та 95 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 228 осіб. За добу одужали 402 особи, померли 24 особи.



▪️ За останню добу проведено 24 569 тестувань, з яких 12 177 методом ПЛР і

12 392 методом ІФА.



▪️ За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (168) та Закарпатській (93) областях та в місті Києві (140).



▪️ Ріст захворюваності на COVID-19, який спостерігається у країні останні тижні, не пов’язаний зі збільшенням кількості тестувань. Україна справді наростила темпи тестування на коронавірус і буде надалі їх нарощувати. Однак наразі бачимо не лише збільшення кількості нових випадків коронавірусу, але й числа звернень громадян із симптомами COVID-19, показника госпіталізації і випадків пневмонії. Для прикладу, за добу виявляється від 700 до 1000 випадків пневмоній, тоді як у травні їх було 250-300. Притому зазвичай у червні кількість пневмоній знижується.



▪️ У 13 регіонах України може бути посилено карантинні обмеження через перевищення встановлених критеріїв щодо поширення коронавірусної хвороби. Це стосується, зокрема, західних областей і Києва. Рішення про посилення карантину будуть приймати регіональні комісії ТЕБ та НС на основі відповідного подання місцевих санітарних лікарів і можуть стосуватися громадського транспорту, спортивних та дошкільних закладів тощо.



▪️ МОЗ планує розширити функціонал електронної системи eHealth. Зокрема, цього року буде запроваджено електронний кабінет пацієнта, де будуть зберігатися його дані. Також планується запровадження електронних медичних виписок, як-то свідоцтва про народження, розширення електронних рецептів тощо.



▪️ Метод ПЛР-тестування є основним у діагностиці COVID-19. ІФА-тести, які показують наявність антитіл до коронавірусу, проводяться у певних випадках: зокрема, якщо людина має ознаки коронавірусної хвороби, але з тієї чи іншої причини проведення ПЛР-тестування неможливе, а також якщо двічі зроблений ПЛР-тест показав при наявній симптоматиці негативний результат.



▪️ Перевезення пасажирів у громадському транспорті можливе, лише якщо їх не більше за кількість сидячих місць. Пасажири мають бути в респіраторах або масках.

Гора трупов - это когда люди сами будут хотеть сидеть дома и боятся выйти на улицу или в магазин, т. к. у каждого будет родственник или знакомый, который если не умер от ковид, так хотя бы тяжело переболел.

Забавная логика

То есть для того, чтобы начать опасаться сломать ногу при падении с неустойчивой лестницы, надо сначала эту самую ногу сломать

Чтобы начать опасаться болезни, надо дождаться горы трупов, иначе это развод.



Во время эпидемии гриппа, если человек не болен сам, то знает, как минимум, несколько человек, которые больны, или может просто выйти на улицу, в магазин, на детскую площадку, чтоб послушать сиренады из кашлей сразу нескольких людей одновременно.

