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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1453145414551456

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 239
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
40
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 12:07

  safonovstanislav написав:А с ковидом что? Его и не видно нигде, кроме телевизора


Вы упорно уходите от простого и конкретного вопроса - сколько должно умереть человек, чтобы вы подумали, что надо что-то с этой проблемой делать )))
Давайте конкретизируем и еще упростим вопрос - сколько у вас в городе должно умереть людей от коронавируса? Просто цифра, без объяснений. У вас по-моему город в разделе от 500 000 до 1 000 000.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 12:32

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:А с ковидом что? Его и не видно нигде, кроме телевизора


Вы упорно уходите от простого и конкретного вопроса - сколько должно умереть человек, чтобы вы подумали, что надо что-то с этой проблемой делать )))
Давайте конкретизируем и еще упростим вопрос - сколько у вас в городе должно умереть людей от коронавируса? Просто цифра, без объяснений. У вас по-моему город в разделе от 500 000 до 1 000 000.

Как минимум 1 человек, хотя бы среди знакомых знакомых должен тяжело заболеть. Даже умирать не обязательно. Когда из всего окружения никто даже не слышал о тяжело больных, очень сложно верить в опасность и пандемию.

Ответ на ваш вопрос - достаточно хотя бы 1 тяжело больного, даже умерших не надо, но среди окружения окружения, чтоб реальный человек подошёл и сказал, ты не прав, я знаю знакомого, который знает одного тяжело больного. А не, как сейчас, все говорят, что даже не слышали о даже просто больных.

Ещё более конкретный ответ на ваш вопрос - достаточно 0 умерших (т. е. ни одного)
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 12:37

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:гора трупов это по-вашему сколько ?

Гора трупов - это когда люди сами будут хотеть сидеть дома и боятся выйти на улицу или в магазин, т. к. у каждого будет родственник или знакомый, который если не умер от ковид, так хотя бы тяжело переболел.

У нас же уже 3й месяц из телевизора "волк! Волк!", а волка всё нет. А если вдруг появится, люди уже не поверят

Полностью согласен. Количественным методам гору трупов не посчитать, потому что у каждого свой круг общения. Это называется учиться на своих ошибках, а кто есть "свой" и чьи ошибки могут стать примером? для каждого разное значение. Кому то достаточно сюжета по телевизору, кому то вот этого форума, кому-то собственных знаний, а кто-то будет ждать пока сам не заболеет или домочадцы. Пример со сломанной ногой туда же, кто-то просто знает что ногу можно сломать, а кто-то на скалу лезет...
Востаннє редагувалось st512 в Суб 27 чер, 2020 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 12:54

Забашляют опять таксисты Этинзону и будем ездить по 4 человека в 1 метре (у кого есть деньги) вместо 10 в 20 метрах?
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 13:47

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:
  safonovstanislav написав:А с ковидом что? Его и не видно нигде, кроме телевизора


Вы упорно уходите от простого и конкретного вопроса - сколько должно умереть человек, чтобы вы подумали, что надо что-то с этой проблемой делать )))
Давайте конкретизируем и еще упростим вопрос - сколько у вас в городе должно умереть людей от коронавируса? Просто цифра, без объяснений. У вас по-моему город в разделе от 500 000 до 1 000 000.

Как минимум 1 человек, хотя бы среди знакомых знакомых должен тяжело заболеть. Даже умирать не обязательно. Когда из всего окружения никто даже не слышал о тяжело больных, очень сложно верить в опасность и пандемию.

Ответ на ваш вопрос - достаточно хотя бы 1 тяжело больного, даже умерших не надо, но среди окружения окружения, чтоб реальный человек подошёл и сказал, ты не прав, я знаю знакомого, который знает одного тяжело больного. А не, как сейчас, все говорят, что даже не слышали о даже просто больных.

Ещё более конкретный ответ на ваш вопрос - достаточно 0 умерших (т. е. ни одного)


у меня два знакомых-коллеги с госпитализированными случаями. Один подтвержденный ковид, второго неск дней назад забрала скорая с двухторонним воспалением легких, сделали тест на ковид, но пока его результата нет.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 13:48

  freeze написав:
juristkostya написав:
  freeze написав:В Китае и Англии по общему симптомокомплексу и томографии с симптомом стекловидного легкого вполне включали в статистику.
Наверное, есть и другие страны, в том числе как и Англия достаточно цивилизованные.
с таким подходом, лёгкие формы проходят мимо статистики, что опять же искажает картину


Идеальной статистики в принципе не существует, нигде, ни в медицине, ни в экономике.
статистика не должна быть идеальной. Она должна быть методологически единой, тогда можно сравнивать показатели разных стран.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 13:53

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:А с ковидом что? Его и не видно нигде, кроме телевизора


Вы упорно уходите от простого и конкретного вопроса - сколько должно умереть человек, чтобы вы подумали, что надо что-то с этой проблемой делать )))
Давайте конкретизируем и еще упростим вопрос - сколько у вас в городе должно умереть людей от коронавируса? Просто цифра, без объяснений. У вас по-моему город в разделе от 500 000 до 1 000 000.

Даже и по телевизору уже не видно.

Кстати, а как Вы думаете - сколько людей находится на стадионе во время выступления Трампа в Ахмадабаде 24 февраля 2020 года:
https://www.youtube.com/watch?v=q9VUpHsnGYw

Наконец, температура воздуха в Индии в то время, наверное, была равна температуре в Украине сейчас, а именно от + 30 градусов :wink:
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