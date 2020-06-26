safonovstanislav написав:А с ковидом что? Его и не видно нигде, кроме телевизора
Вы упорно уходите от простого и конкретного вопроса - сколько должно умереть человек, чтобы вы подумали, что надо что-то с этой проблемой делать ))) Давайте конкретизируем и еще упростим вопрос - сколько у вас в городе должно умереть людей от коронавируса? Просто цифра, без объяснений. У вас по-моему город в разделе от 500 000 до 1 000 000.
safonovstanislav написав:А с ковидом что? Его и не видно нигде, кроме телевизора
Вы упорно уходите от простого и конкретного вопроса - сколько должно умереть человек, чтобы вы подумали, что надо что-то с этой проблемой делать ))) Давайте конкретизируем и еще упростим вопрос - сколько у вас в городе должно умереть людей от коронавируса? Просто цифра, без объяснений. У вас по-моему город в разделе от 500 000 до 1 000 000.
Как минимум 1 человек, хотя бы среди знакомых знакомых должен тяжело заболеть. Даже умирать не обязательно. Когда из всего окружения никто даже не слышал о тяжело больных, очень сложно верить в опасность и пандемию.
Ответ на ваш вопрос - достаточно хотя бы 1 тяжело больного, даже умерших не надо, но среди окружения окружения, чтоб реальный человек подошёл и сказал, ты не прав, я знаю знакомого, который знает одного тяжело больного. А не, как сейчас, все говорят, что даже не слышали о даже просто больных.
Ещё более конкретный ответ на ваш вопрос - достаточно 0 умерших (т. е. ни одного)
freeze написав:гора трупов это по-вашему сколько ?
Гора трупов - это когда люди сами будут хотеть сидеть дома и боятся выйти на улицу или в магазин, т. к. у каждого будет родственник или знакомый, который если не умер от ковид, так хотя бы тяжело переболел.
У нас же уже 3й месяц из телевизора "волк! Волк!", а волка всё нет. А если вдруг появится, люди уже не поверят
Полностью согласен. Количественным методам гору трупов не посчитать, потому что у каждого свой круг общения. Это называется учиться на своих ошибках, а кто есть "свой" и чьи ошибки могут стать примером? для каждого разное значение. Кому то достаточно сюжета по телевизору, кому то вот этого форума, кому-то собственных знаний, а кто-то будет ждать пока сам не заболеет или домочадцы. Пример со сломанной ногой туда же, кто-то просто знает что ногу можно сломать, а кто-то на скалу лезет...
Востаннє редагувалось st512 в Суб 27 чер, 2020 13:47, всього редагувалось 1 раз.
safonovstanislav написав:А с ковидом что? Его и не видно нигде, кроме телевизора
Вы упорно уходите от простого и конкретного вопроса - сколько должно умереть человек, чтобы вы подумали, что надо что-то с этой проблемой делать ))) Давайте конкретизируем и еще упростим вопрос - сколько у вас в городе должно умереть людей от коронавируса? Просто цифра, без объяснений. У вас по-моему город в разделе от 500 000 до 1 000 000.
Как минимум 1 человек, хотя бы среди знакомых знакомых должен тяжело заболеть. Даже умирать не обязательно. Когда из всего окружения никто даже не слышал о тяжело больных, очень сложно верить в опасность и пандемию.
Ответ на ваш вопрос - достаточно хотя бы 1 тяжело больного, даже умерших не надо, но среди окружения окружения, чтоб реальный человек подошёл и сказал, ты не прав, я знаю знакомого, который знает одного тяжело больного. А не, как сейчас, все говорят, что даже не слышали о даже просто больных.
Ещё более конкретный ответ на ваш вопрос - достаточно 0 умерших (т. е. ни одного)
у меня два знакомых-коллеги с госпитализированными случаями. Один подтвержденный ковид, второго неск дней назад забрала скорая с двухторонним воспалением легких, сделали тест на ковид, но пока его результата нет.
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freeze написав:В Китае и Англии по общему симптомокомплексу и томографии с симптомом стекловидного легкого вполне включали в статистику. Наверное, есть и другие страны, в том числе как и Англия достаточно цивилизованные.
с таким подходом, лёгкие формы проходят мимо статистики, что опять же искажает картину
Идеальной статистики в принципе не существует, нигде, ни в медицине, ни в экономике.
статистика не должна быть идеальной. Она должна быть методологически единой, тогда можно сравнивать показатели разных стран.
safonovstanislav написав:А с ковидом что? Его и не видно нигде, кроме телевизора
Вы упорно уходите от простого и конкретного вопроса - сколько должно умереть человек, чтобы вы подумали, что надо что-то с этой проблемой делать ))) Давайте конкретизируем и еще упростим вопрос - сколько у вас в городе должно умереть людей от коронавируса? Просто цифра, без объяснений. У вас по-моему город в разделе от 500 000 до 1 000 000.