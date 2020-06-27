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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1453145414551456 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 239 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 40 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 239 Додано: Суб 27 чер, 2020 12:07 safonovstanislav написав: А с ковидом что? Его и не видно нигде, кроме телевизора А с ковидом что? Его и не видно нигде, кроме телевизора



Вы упорно уходите от простого и конкретного вопроса - сколько должно умереть человек, чтобы вы подумали, что надо что-то с этой проблемой делать )))

Давайте конкретизируем и еще упростим вопрос - сколько у вас в городе должно умереть людей от коронавируса? Просто цифра, без объяснений. У вас по-моему город в разделе от 500 000 до 1 000 000. Вы упорно уходите от простого и конкретного вопроса - сколько должно умереть человек, чтобы вы подумали, что надо что-то с этой проблемой делать )))Давайте конкретизируем и еще упростим вопрос - сколько у вас в городе должно умереть людей от коронавируса? Просто цифра, без объяснений. У вас по-моему город в разделе от 500 000 до 1 000 000. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17394 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6864 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 чер, 2020 12:32 freeze написав: safonovstanislav написав: А с ковидом что? Его и не видно нигде, кроме телевизора А с ковидом что? Его и не видно нигде, кроме телевизора



Вы упорно уходите от простого и конкретного вопроса - сколько должно умереть человек, чтобы вы подумали, что надо что-то с этой проблемой делать )))

Давайте конкретизируем и еще упростим вопрос - сколько у вас в городе должно умереть людей от коронавируса? Просто цифра, без объяснений. У вас по-моему город в разделе от 500 000 до 1 000 000. Вы упорно уходите от простого и конкретного вопроса - сколько должно умереть человек, чтобы вы подумали, что надо что-то с этой проблемой делать )))Давайте конкретизируем и еще упростим вопрос - сколько у вас в городе должно умереть людей от коронавируса? Просто цифра, без объяснений. У вас по-моему город в разделе от 500 000 до 1 000 000.

Как минимум 1 человек, хотя бы среди знакомых знакомых должен тяжело заболеть. Даже умирать не обязательно. Когда из всего окружения никто даже не слышал о тяжело больных, очень сложно верить в опасность и пандемию.



Ответ на ваш вопрос - достаточно хотя бы 1 тяжело больного, даже умерших не надо, но среди окружения окружения, чтоб реальный человек подошёл и сказал, ты не прав, я знаю знакомого, который знает одного тяжело больного. А не, как сейчас, все говорят, что даже не слышали о даже просто больных.



Ещё более конкретный ответ на ваш вопрос - достаточно 0 умерших (т. е. ни одного) Как минимум 1 человек, хотя бы среди знакомых знакомых должен тяжело заболеть. Даже умирать не обязательно. Когда из всего окружения никто даже не слышал о тяжело больных, очень сложно верить в опасность и пандемию.Ответ на ваш вопрос - достаточно хотя бы 1 тяжело больного, даже умерших не надо, но среди окружения окружения, чтоб реальный человек подошёл и сказал, ты не прав, я знаю знакомого, который знает одного тяжело больного. А не, как сейчас, все говорят, что даже не слышали о даже просто больных.Ещё более конкретный ответ на ваш вопрос - достаточно 0 умерших (т. е. ни одного) safonovstanislav Повідомлень: 2824 З нами з: 10.05.14 Подякував: 199 раз. Подякували: 434 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 чер, 2020 12:37 safonovstanislav написав: freeze написав: гора трупов это по-вашему сколько ? гора трупов это по-вашему сколько ?

Гора трупов - это когда люди сами будут хотеть сидеть дома и боятся выйти на улицу или в магазин, т. к. у каждого будет родственник или знакомый, который если не умер от ковид, так хотя бы тяжело переболел.



У нас же уже 3й месяц из телевизора "волк! Волк!", а волка всё нет. А если вдруг появится, люди уже не поверят Гора трупов - это когда люди сами будут хотеть сидеть дома и боятся выйти на улицу или в магазин, т. к. у каждого будет родственник или знакомый, который если не умер от ковид, так хотя бы тяжело переболел.У нас же уже 3й месяц из телевизора "волк! Волк!", а волка всё нет. А если вдруг появится, люди уже не поверят

Полностью согласен. Количественным методам гору трупов не посчитать, потому что у каждого свой круг общения. Это называется учиться на своих ошибках, а кто есть "свой" и чьи ошибки могут стать примером? для каждого разное значение. Кому то достаточно сюжета по телевизору, кому то вот этого форума, кому-то собственных знаний, а кто-то будет ждать пока сам не заболеет или домочадцы. Пример со сломанной ногой туда же, кто-то просто знает что ногу можно сломать, а кто-то на скалу лезет... Полностью согласен. Количественным методам гору трупов не посчитать, потому что у каждого свой круг общения. Это называется учиться на своих ошибках, а кто есть "свой" и чьи ошибки могут стать примером? для каждого разное значение. Кому то достаточно сюжета по телевизору, кому то вот этого форума, кому-то собственных знаний, а кто-то будет ждать пока сам не заболеет или домочадцы. Пример со сломанной ногой туда же, кто-то просто знает что ногу можно сломать, а кто-то на скалу лезет... Востаннє редагувалось st512 в Суб 27 чер, 2020 13:47, всього редагувалось 1 раз. st512 Повідомлень: 824 З нами з: 09.07.13 Подякував: 86 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 чер, 2020 13:47 safonovstanislav написав: freeze написав: safonovstanislav написав: А с ковидом что? Его и не видно нигде, кроме телевизора А с ковидом что? Его и не видно нигде, кроме телевизора



Вы упорно уходите от простого и конкретного вопроса - сколько должно умереть человек, чтобы вы подумали, что надо что-то с этой проблемой делать )))

Давайте конкретизируем и еще упростим вопрос - сколько у вас в городе должно умереть людей от коронавируса? Просто цифра, без объяснений. У вас по-моему город в разделе от 500 000 до 1 000 000. Вы упорно уходите от простого и конкретного вопроса - сколько должно умереть человек, чтобы вы подумали, что надо что-то с этой проблемой делать )))Давайте конкретизируем и еще упростим вопрос - сколько у вас в городе должно умереть людей от коронавируса? Просто цифра, без объяснений. У вас по-моему город в разделе от 500 000 до 1 000 000.

Как минимум 1 человек, хотя бы среди знакомых знакомых должен тяжело заболеть. Даже умирать не обязательно. Когда из всего окружения никто даже не слышал о тяжело больных, очень сложно верить в опасность и пандемию.



Ответ на ваш вопрос - достаточно хотя бы 1 тяжело больного, даже умерших не надо, но среди окружения окружения, чтоб реальный человек подошёл и сказал, ты не прав, я знаю знакомого, который знает одного тяжело больного. А не, как сейчас, все говорят, что даже не слышали о даже просто больных.



Ещё более конкретный ответ на ваш вопрос - достаточно 0 умерших (т. е. ни одного) Как минимум 1 человек, хотя бы среди знакомых знакомых должен тяжело заболеть. Даже умирать не обязательно. Когда из всего окружения никто даже не слышал о тяжело больных, очень сложно верить в опасность и пандемию.Ответ на ваш вопрос - достаточно хотя бы 1 тяжело больного, даже умерших не надо, но среди окружения окружения, чтоб реальный человек подошёл и сказал, ты не прав, я знаю знакомого, который знает одного тяжело больного. А не, как сейчас, все говорят, что даже не слышали о даже просто больных.Ещё более конкретный ответ на ваш вопрос - достаточно 0 умерших (т. е. ни одного)



у меня два знакомых-коллеги с госпитализированными случаями. Один подтвержденный ковид, второго неск дней назад забрала скорая с двухторонним воспалением легких, сделали тест на ковид, но пока его результата нет. у меня два знакомых-коллеги с госпитализированными случаями. Один подтвержденный ковид, второго неск дней назад забрала скорая с двухторонним воспалением легких, сделали тест на ковид, но пока его результата нет. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 37409 З нами з: 06.08.09 Подякував: 213 раз. Подякували: 5951 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 чер, 2020 13:48 freeze написав: juristkostya написав: freeze написав: В Китае и Англии по общему симптомокомплексу и томографии с симптомом стекловидного легкого вполне включали в статистику.

Наверное, есть и другие страны, в том числе как и Англия достаточно цивилизованные. В Китае и Англии по общему симптомокомплексу и томографии с симптомом стекловидного легкого вполне включали в статистику.Наверное, есть и другие страны, в том числе как и Англия достаточно цивилизованные. с таким подходом, лёгкие формы проходят мимо статистики, что опять же искажает картину с таким подходом, лёгкие формы проходят мимо статистики, что опять же искажает картину



Идеальной статистики в принципе не существует, нигде, ни в медицине, ни в экономике. Идеальной статистики в принципе не существует, нигде, ни в медицине, ни в экономике. статистика не должна быть идеальной. Она должна быть методологически единой, тогда можно сравнивать показатели разных стран. статистика не должна быть идеальной. Она должна быть методологически единой, тогда можно сравнивать показатели разных стран. juristkostya Повідомлень: 3176 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 909 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 чер, 2020 13:53 freeze написав: safonovstanislav написав: А с ковидом что? Его и не видно нигде, кроме телевизора А с ковидом что? Его и не видно нигде, кроме телевизора



Вы упорно уходите от простого и конкретного вопроса - сколько должно умереть человек, чтобы вы подумали, что надо что-то с этой проблемой делать )))

Давайте конкретизируем и еще упростим вопрос - сколько у вас в городе должно умереть людей от коронавируса? Просто цифра, без объяснений. У вас по-моему город в разделе от 500 000 до 1 000 000. Вы упорно уходите от простого и конкретного вопроса - сколько должно умереть человек, чтобы вы подумали, что надо что-то с этой проблемой делать )))Давайте конкретизируем и еще упростим вопрос - сколько у вас в городе должно умереть людей от коронавируса? Просто цифра, без объяснений.

Даже и по телевизору уже не видно.



Кстати, а как Вы думаете - сколько людей находится на стадионе во время выступления Трампа в Ахмадабаде 24 февраля 2020 года:

https://www.youtube.com/watch?v=q9VUpHsnGYw



Наконец, температура воздуха в Индии в то время, наверное, была равна температуре в Украине сейчас, а именно от + 30 градусов Даже и по телевизору уже не видно.Кстати, а как Вы думаете - сколько людей находится на стадионе во время выступления Трампа в Ахмадабаде 24 февраля 2020 года:Наконец, температура воздуха в Индии в то время, наверное, была равна температуре в Украине сейчас, а именно от + 30 градусов Igneus Повідомлень: 561 З нами з: 29.08.18 Подякував: 221 раз. Подякували: 311 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 чер, 2020 16:52 freeze написав: safonovstanislav написав: А с ковидом что? Его и не видно нигде, кроме телевизора А с ковидом что? Его и не видно нигде, кроме телевизора



Вы упорно уходите от простого и конкретного вопроса - сколько должно умереть человек, чтобы вы подумали, что надо что-то с этой проблемой делать )))

Давайте конкретизируем и еще упростим вопрос - сколько у вас в городе должно умереть людей от коронавируса? Просто цифра, без объяснений. У вас по-моему город в разделе от 500 000 до 1 000 000. Вы упорно уходите от простого и конкретного вопроса -Давайте конкретизируем и еще упростим вопрос - сколько у вас в городе должно умереть людей от коронавируса? Просто цифра, без объяснений. У вас по-моему город в разделе от 500 000 до 1 000 000.



2-5-10 % (от популяции ) от всего населения Украины на протяжении 1 месяца

от 500 000 человек до 5 000 000 в мес и более

Если у меня в городе сейчас допустим население 700 000 население то гора трупов это более 14 000 в месяц или 400-500 в день. 2-5-10 % (от популяции ) от всего населения Украины на протяжении 1 месяцаот 500 000 человек до 5 000 000 в мес и болееЕсли у меня в городе сейчас допустим население 700 000 население то гора трупов это более 14 000 в месяц или 400-500 в день. yama Повідомлень: 2390 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4431 раз. Подякували: 475 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 чер, 2020 17:18 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: freeze написав: safonovstanislav написав: А с ковидом что? Его и не видно нигде, кроме телевизора А с ковидом что? Его и не видно нигде, кроме телевизора



Вы упорно уходите от простого и конкретного вопроса - сколько должно умереть человек, чтобы вы подумали, что надо что-то с этой проблемой делать )))

Давайте конкретизируем и еще упростим вопрос - сколько у вас в городе должно умереть людей от коронавируса? Просто цифра, без объяснений. У вас по-моему город в разделе от 500 000 до 1 000 000. Вы упорно уходите от простого и конкретного вопроса -Давайте конкретизируем и еще упростим вопрос - сколько у вас в городе должно умереть людей от коронавируса? Просто цифра, без объяснений. У вас по-моему город в разделе от 500 000 до 1 000 000.



2-5-10 % (от популяции ) от всего населения Украины на протяжении 1 месяца

от 500 000 человек до 5 000 000 в мес и более

Если у меня в городе сейчас допустим население 700 000 население то гора трупов это более 14 000 в месяц или 400-500 в день. 2-5-10 % (от популяции ) от всего населения Украины на протяжении 1 месяцаот 500 000 человек до 5 000 000 в мес и болееЕсли у меня в городе сейчас допустим население 700 000 население то гора трупов это более 14 000 в месяц или 400-500 в день. Какие у нас добрые люди, все-таки Какие у нас добрые люди, все-таки Faceless

Модератор Повідомлень: 27427 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1166 раз. Подякували: 6534 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1453145414551456 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Scotch П'ят 26 чер, 2020 21:20