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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1454145514561457

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 239
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
40
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 18:51

tumos
Да это бесполезно одному из местных упоротых объяснять.Они не поймут ничего пока беда не прийдёт в их дом.Скорее бы уже. тогда в стране ситуация улучшится .
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 18:56

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:
  safonovstanislav написав:А с ковидом что? Его и не видно нигде, кроме телевизора


Вы упорно уходите от простого и конкретного вопроса - сколько должно умереть человек, чтобы вы подумали, что надо что-то с этой проблемой делать )))
Давайте конкретизируем и еще упростим вопрос - сколько у вас в городе должно умереть людей от коронавируса? Просто цифра, без объяснений. У вас по-моему город в разделе от 500 000 до 1 000 000.

Как минимум 1 человек, хотя бы среди знакомых знакомых должен тяжело заболеть. Даже умирать не обязательно. Когда из всего окружения никто даже не слышал о тяжело больных, очень сложно верить в опасность и пандемию.

Ответ на ваш вопрос - достаточно хотя бы 1 тяжело больного, даже умерших не надо, но среди окружения окружения, чтоб реальный человек подошёл и сказал, ты не прав, я знаю знакомого, который знает одного тяжело больного. А не, как сейчас, все говорят, что даже не слышали о даже просто больных.

Ещё более конкретный ответ на ваш вопрос - достаточно 0 умерших (т. е. ни одного)


А сколько ваших знакомых ограбили на улице, обворовали их квартиры или вообще отправили в реанимацию случайно встреченные гопники?
Наверное,немного, а ведь такие есть
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 19:09

  freeze написав:Коронавирус побил очередной свой абсолютный мировой рекорд + 194 000 только официально подтвержденных за сутки.
Во многом благодаря США, где набираются рекордные обороты, что там таки протесты сделали своё черное дело :mrgreen:
В одной Флориде + 9000 за сутки, таких темпов не было ни в Италии, ни в Испании, ни в Китае.

И да, сегодня встречаем 10 000 000 зараженного и провожаем 500 000 усопшего.
Не забудьте помянуть.

Коллега freeze, три дня выходных, многие поехали на море

Одесса не резиновая: на въезде в город собралась огромная пробка длиною в несколько километров (фото, видео)
Пробка из-за ремонта, но это не отменяет факт массового приезда на моря на выходные.
Ожидайте
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 19:09

shapo
Да это бесполезно одному из местных упоротых объяснять.Они не поймут ничего пока беда не прийдёт в их дом.Скорее бы уже. тогда в стране ситуация улучшится .
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 19:25

  tumos написав:Так вроде в общественном транспорте пока не отменяли режим быть в маске.

А у нас вводили режим в маске вот в таком порядке:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14#Text

"... Суддя переконаний, що Конституція - вічна, а коронавірус - тимчасовий, тому погоджується із висловом австрійського імператора Фердинанда I - «Fiat justitia et pereat mundus» (Нехай панує справедливість, якщо навіть від цього загине світ ). http://reyestr.court.gov.ua/Review/89145335

  tumos написав:С 5 июня лицам, достигшим 60-летнего возраста, можно не соблюдать условия самоизоляции.

Ну, если дедушка свято поверил в то, что сказали по радио и передали по телевизору, то почему он добровольно не соблюдает режим самоизоляции, продолжая вникать в то, что еще скажут по радио или передадут по телевизору.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 19:43


Ни о чем. Что это дело было рассмотрено как образцовое ? Или решением суда отменено постановление (отдельные нормы) КМУ №211 ?
  Igneus написав:
Ну, если дедушка свято поверил в то, что сказали по радио и передали по телевизору, то почему он добровольно не соблюдает режим самоизоляции, продолжая вникать в то, что еще скажут по радио или передадут по телевизору.

Я не знаю во что свято верит дедушка. Но если через СМИ ему сообщили об ослаблении режима, связанного с самоизоляцией, то почему бы ему не следовать решению КМУ ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:07

  shapo написав:
  safonovstanislav написав:Как минимум 1 человек, хотя бы среди знакомых знакомых должен тяжело заболеть. Даже умирать не обязательно. Когда из всего окружения никто даже не слышал о тяжело больных, очень сложно верить в опасность и пандемию.

Ответ на ваш вопрос - достаточно хотя бы 1 тяжело больного, даже умерших не надо, но среди окружения окружения, чтоб реальный человек подошёл и сказал, ты не прав, я знаю знакомого, который знает одного тяжело больного. А не, как сейчас, все говорят, что даже не слышали о даже просто больных.

Ещё более конкретный ответ на ваш вопрос - достаточно 0 умерших (т. е. ни одного)


А сколько ваших знакомых ограбили на улице, обворовали их квартиры или вообще отправили в реанимацию случайно встреченные гопники?
Наверное,немного, а ведь такие есть


А сколько похитили людей инопланетяне ?
Наверное,немного, а ведь такие есть
нужно носить шапочки из фольги .
moldashavanin
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