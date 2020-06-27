safonovstanislav написав:

freeze написав: safonovstanislav написав: А с ковидом что? Его и не видно нигде, кроме телевизора А с ковидом что? Его и не видно нигде, кроме телевизора



Вы упорно уходите от простого и конкретного вопроса - сколько должно умереть человек, чтобы вы подумали, что надо что-то с этой проблемой делать )))

Давайте конкретизируем и еще упростим вопрос - сколько у вас в городе должно умереть людей от коронавируса? Просто цифра, без объяснений. У вас по-моему город в разделе от 500 000 до 1 000 000. Вы упорно уходите от простого и конкретного вопроса - сколько должно умереть человек, чтобы вы подумали, что надо что-то с этой проблемой делать )))Давайте конкретизируем и еще упростим вопрос - сколько у вас в городе должно умереть людей от коронавируса? Просто цифра, без объяснений. У вас по-моему город в разделе от 500 000 до 1 000 000.

Как минимум 1 человек, хотя бы среди знакомых знакомых должен тяжело заболеть. Даже умирать не обязательно. Когда из всего окружения никто даже не слышал о тяжело больных, очень сложно верить в опасность и пандемию.Ответ на ваш вопрос - достаточно хотя бы 1 тяжело больного, даже умерших не надо, но среди окружения окружения, чтоб реальный человек подошёл и сказал, ты не прав, я знаю знакомого, который знает одного тяжело больного. А не, как сейчас, все говорят, что даже не слышали о даже просто больных.Ещё более конкретный ответ на ваш вопрос - достаточно 0 умерших (т. е. ни одного)