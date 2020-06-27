safonovstanislav написав:А с ковидом что? Его и не видно нигде, кроме телевизора
Вы упорно уходите от простого и конкретного вопроса - сколько должно умереть человек, чтобы вы подумали, что надо что-то с этой проблемой делать ))) Давайте конкретизируем и еще упростим вопрос - сколько у вас в городе должно умереть людей от коронавируса? Просто цифра, без объяснений. У вас по-моему город в разделе от 500 000 до 1 000 000.
Как минимум 1 человек, хотя бы среди знакомых знакомых должен тяжело заболеть. Даже умирать не обязательно. Когда из всего окружения никто даже не слышал о тяжело больных, очень сложно верить в опасность и пандемию.
Ответ на ваш вопрос - достаточно хотя бы 1 тяжело больного, даже умерших не надо, но среди окружения окружения, чтоб реальный человек подошёл и сказал, ты не прав, я знаю знакомого, который знает одного тяжело больного. А не, как сейчас, все говорят, что даже не слышали о даже просто больных.
Ещё более конкретный ответ на ваш вопрос - достаточно 0 умерших (т. е. ни одного)
А сколько ваших знакомых ограбили на улице, обворовали их квартиры или вообще отправили в реанимацию случайно встреченные гопники? Наверное,немного, а ведь такие есть
freeze написав:Коронавирус побил очередной свой абсолютный мировой рекорд + 194 000 только официально подтвержденных за сутки. Во многом благодаря США, где набираются рекордные обороты, что там таки протесты сделали своё черное дело В одной Флориде + 9000 за сутки, таких темпов не было ни в Италии, ни в Испании, ни в Китае.
И да, сегодня встречаем 10 000 000 зараженного и провожаем 500 000 усопшего. Не забудьте помянуть.
Коллега freeze, три дня выходных, многие поехали на море
"... Суддя переконаний, що Конституція - вічна, а коронавірус - тимчасовий, тому погоджується із висловом австрійського імператора Фердинанда I - «Fiat justitia et pereat mundus» (Нехай панує справедливість, якщо навіть від цього загине світ ).http://reyestr.court.gov.ua/Review/89145335
tumos написав:С 5 июня лицам, достигшим 60-летнего возраста, можно не соблюдать условия самоизоляции.
Ну, если дедушка свято поверил в то, что сказали по радио и передали по телевизору, то почему он добровольно не соблюдает режим самоизоляции, продолжая вникать в то, что еще скажут по радио или передадут по телевизору.
Ни о чем. Что это дело было рассмотрено как образцовое ? Или решением суда отменено постановление (отдельные нормы) КМУ №211 ?
Igneus написав: Ну, если дедушка свято поверил в то, что сказали по радио и передали по телевизору, то почему он добровольно не соблюдает режим самоизоляции, продолжая вникать в то, что еще скажут по радио или передадут по телевизору.
Я не знаю во что свято верит дедушка. Но если через СМИ ему сообщили об ослаблении режима, связанного с самоизоляцией, то почему бы ему не следовать решению КМУ ?
safonovstanislav написав:Как минимум 1 человек, хотя бы среди знакомых знакомых должен тяжело заболеть. Даже умирать не обязательно. Когда из всего окружения никто даже не слышал о тяжело больных, очень сложно верить в опасность и пандемию.
Ответ на ваш вопрос - достаточно хотя бы 1 тяжело больного, даже умерших не надо, но среди окружения окружения, чтоб реальный человек подошёл и сказал, ты не прав, я знаю знакомого, который знает одного тяжело больного. А не, как сейчас, все говорят, что даже не слышали о даже просто больных.
Ещё более конкретный ответ на ваш вопрос - достаточно 0 умерших (т. е. ни одного)
А сколько ваших знакомых ограбили на улице, обворовали их квартиры или вообще отправили в реанимацию случайно встреченные гопники? Наверное,немного, а ведь такие есть
А сколько похитили людей инопланетяне ? Наверное,немного, а ведь такие есть нужно носить шапочки из фольги .