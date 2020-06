Додано: Суб 27 чер, 2020 20:25

http://reyestr.court.gov.ua/Review/89145335



Вмешательство в права человека должно быть в соответствии с ЗАКОНОМ, который должен быть доступным, четким и предсказуемым в применении, чтобы исключать возможности для произвола.



В Евросуде были два любопытных дела бывшего прокурора Гурепко против Украины, в которых он умело использовал пробелы в КУоАП:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_437#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_565#Text



Гурепко готовил дела в подобном духе и далее, но Анна Юдковская подсказала властям о недостатках в КУоАП, который срочно поправили



