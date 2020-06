Додано: Суб 27 чер, 2020 21:06

Alex2007 написав: А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно? А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно?

Однокурсник знайомого (до 40 років) перехворів COVID-19, з пневмонією, без ІВЛ (Дніпропетровська область, назву міста не пишу) - 25 тис. грн. (щось додатково купував і т.і.).

В травні раз натрапив в неті на аналочічні цифри по якомусь одному випадку.

Можливо, десь краще із забезпеченістю препаратами, витрати менші. Однокурсник знайомого (до 40 років) перехворів COVID-19, з пневмонією, без ІВЛ (Дніпропетровська область, назву міста не пишу) - 25 тис. грн. (щось додатково купував і т.і.).В травні раз натрапив в неті на аналочічні цифри по якомусь одному випадку.Можливо, десь краще із забезпеченістю препаратами, витрати менші.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell