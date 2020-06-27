Додано: Суб 27 чер, 2020 22:38

moldashavanin написав: freeze написав: Тракторист написав: ежегодные эпидемии гриппа охватывают 15-20% населения земли и никто из этого не пляшет с бубном...



Чушь полная, откуда 15-20 процентов населения земли, из пальца данные ?

Наш необразованный обыватель привык любой насморк гриппом называть. Чушь полная, откуда 15-20 процентов населения земли, из пальца данные ?Наш необразованный обыватель привык любой насморк гриппом называть.



а ваши данные не из пальца данные ?

Наш необразованный обыватель привык любой насморк коронавирусом называть а ваши данные не из пальца данные ?Наш необразованный обыватель привык любой насморк коронавирусом называть

Наши данные по тестам ПЦР, а ваши данные по гриппу из пальца высосаны.Я так понимаю, что вы без малейшего понятия сколько в этом эпидсезоне сделали лабораторных тестов на грипп в Украине, и сколько на коронавирус.В день делается сейчас тестов на коронавирус больше чем тестов на грипп за весь зимний сезон. Откуда бред по 20 процентов заболевших гриппом, если тестов на грипп сделали на две копейки ?Хотя бы интересовались темой о которой пишите, а то какие-то постоянные односложные вбросы, что рептилоиды вас хотят обмануть и зачипировать. Какая-то секта староверов-пятидисятников, имхо. Еще рубища с лаптями оденьте и телефоны выкиньте, а то сейчас 5 G сделают, говорят, 5 G мозг плавит, надо будет в касках ходить