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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1456145714581459>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:31

  moldashavanin написав:
  shapo написав:А сколько ваших знакомых ограбили на улице, обворовали их квартиры или вообще отправили в реанимацию случайно встреченные гопники?
Наверное,немного, а ведь такие есть


А сколько похитили людей инопланетяне ?
Наверное,немного, а ведь такие есть
нужно носить шапочки из фольги .


Ерничанье обычно уместно по делу, а это явно не тот случай.
В отличие от инопланетян криминальные сводки регулярно публикуются в прессе по любому населенному пункту в течение года
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:46

  adeges написав:3) если вы заражены (но этого не знаете) без трусов и в маске, вы в троллейбусе заразите столько же человек, как если вы будете в трусах и без маски?

В праве есть такое понятие ПРЕЗУМПЦИЯ и опровергать ее доказательствами должен тот, кто с ней несогласен. А иначе может получится так, что в здание суда он войдет в смокинге, а после решения суда выйдет без трусов :(

  tumos написав:Я так понимаю, что окончательного решения пока нет ? Постановление КМУ является действующим ?

Отслеживанием пока не занимаюсь, так как для меня достаточно того, что чрезвычайного положения не было введено.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:50

  Igneus написав:Отслеживанием пока не занимаюсь, так как для меня достаточно того, что чрезвычайного положения не было введено.

Я тоже на днях наблюдал ситуацию, когда водитель маршрутки предложил гражданину или надеть маску, или покинуть салон. Маска не была надета, покинул салон.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:58

  hxbbgaf написав:Так что там, занесли уже Этинзону таксисты?

Его инвесторы строек Аркады заблокировали :D
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 21:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Так, преодолели по миру 10 000 000 зараженных.
Оно конечно, как некоторые выражаются, не гора и не куча, но как для вируса-новичка веха знаковая.
Думаю, к концу лета будет за 20 000 000, легко.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 21:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Alex2007 написав:А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно?

Однокурсник знайомого (до 40 років) перехворів COVID-19, з пневмонією, без ІВЛ (Дніпропетровська область, назву міста не пишу) - 25 тис. грн. (щось додатково купував і т.і.).
В травні раз натрапив в неті на аналочічні цифри по якомусь одному випадку.
Можливо, десь краще із забезпеченістю препаратами, витрати менші.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 21:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:
  freeze написав:Так, преодолели по миру 10 000 000 зараженных.
Оно конечно, как некоторые выражаются, не гора и не куча, но как для вируса-новичка веха знаковая.
Думаю, к концу лета будет за 20 000 000, легко.

ежегодные эпидемии гриппа охватывают 15-20% населения земли и никто из этого не пляшет с бубном...


Чушь полная, откуда 15-20 процентов населения земли, из пальца данные ?
Наш необразованный обыватель привык любой насморк гриппом называть.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 22:33

  freeze написав:
Тракторист написав:ежегодные эпидемии гриппа охватывают 15-20% населения земли и никто из этого не пляшет с бубном...


Чушь полная, откуда 15-20 процентов населения земли, из пальца данные ?
Наш необразованный обыватель привык любой насморк гриппом называть.


а ваши данные не из пальца данные ?
Наш необразованный обыватель привык любой насморк коронавирусом называть
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 22:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:
  freeze написав:
Тракторист написав:ежегодные эпидемии гриппа охватывают 15-20% населения земли и никто из этого не пляшет с бубном...


Чушь полная, откуда 15-20 процентов населения земли, из пальца данные ?
Наш необразованный обыватель привык любой насморк гриппом называть.


а ваши данные не из пальца данные ?
Наш необразованный обыватель привык любой насморк коронавирусом называть


Наши данные по тестам ПЦР, а ваши данные по гриппу из пальца высосаны.
Я так понимаю, что вы без малейшего понятия сколько в этом эпидсезоне сделали лабораторных тестов на грипп в Украине, и сколько на коронавирус.
В день делается сейчас тестов на коронавирус больше чем тестов на грипп за весь зимний сезон. Откуда бред по 20 процентов заболевших гриппом, если тестов на грипп сделали на две копейки ?
Хотя бы интересовались темой о которой пишите, а то какие-то постоянные односложные вбросы, что рептилоиды вас хотят обмануть и зачипировать. Какая-то секта староверов-пятидисятников, имхо. Еще рубища с лаптями оденьте и телефоны выкиньте, а то сейчас 5 G сделают, говорят, 5 G мозг плавит, надо будет в касках ходить :mrgreen:
Востаннє редагувалось freeze в Суб 27 чер, 2020 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:53

  freeze написав:Откуда бред по 20 процентов заболевших гриппом, если тестов на грипп сделали на две копейки ?

Откуда мнение, что в марте было мало заболевших, если тестов было сделано несколько сотен на 40 миллионов?
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