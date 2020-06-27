Сколько умерло кашляющих пневмонийщиков в марте ?
17
Что много пневмонийщиков было ??? )))
Все болели массово и не умирали, а потом как говорят, тут сектанты, вдруг упал иммунитет, и 1100 закашлялось до смерти.
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Додано: Суб 27 чер, 2020 23:57
Сколько умерло кашляющих пневмонийщиков в марте ?
17
Что много пневмонийщиков было ??? )))
Все болели массово и не умирали, а потом как говорят, тут сектанты, вдруг упал иммунитет, и 1100 закашлялось до смерти.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 28 чер, 2020 00:03, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Нед 28 чер, 2020 00:03
"бессимптомные формы"? Не, не слышал....
Додано: Нед 28 чер, 2020 00:05
Смешно))) с 1 апреля вдруг бессимптомные передумали болеть бессимптомно, и начали сотнями умирать вместо в 17-и месяц.
Мне кажется это какой-то заговор
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Нед 28 чер, 2020 00:17
пора святкувати!
500 000+ корона скосила
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 28 чер, 2020 00:19
Тут сектанты заполонили ветку))) Говорят коронавируса нет, а все сделали рептилоиды, чтобы сектантам чипы на лоб поставить )))
Первый квартал - умерло от коронавируса 44 000.
Второй квартал, еще не закончился, но пока за второй - 456 000.
Кстати сегодня по суточным показателям ЮАР подвинула Россию с 4-го места на 5-ое.
Не читаю Будивельника и Trast.
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