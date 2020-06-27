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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1456145714581459

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:57

  juristkostya написав:
  freeze написав:Откуда бред по 20 процентов заболевших гриппом, если тестов на грипп сделали на две копейки ?

Откуда мнение, что в марте было мало заболевших, если тестов было сделано несколько сотен на 40 миллионов?


Сколько умерло кашляющих пневмонийщиков в марте ?
17 :mrgreen:
Что много пневмонийщиков было ??? )))
Все болели массово и не умирали, а потом как говорят, тут сектанты, вдруг упал иммунитет, и 1100 закашлялось до смерти.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 28 чер, 2020 00:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:03

  freeze написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:Откуда бред по 20 процентов заболевших гриппом, если тестов на грипп сделали на две копейки ?

Откуда мнение, что в марте было мало заболевших, если тестов было сделано несколько сотен на 40 миллионов?


Сколько умерло кашляющих пневмонийщиков в марте ?
17 :mrgreen:
Что много пневмонийщиков было )))
"бессимптомные формы"? Не, не слышал....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:05

  juristkostya написав:
  freeze написав:
  juristkostya написав:Откуда мнение, что в марте было мало заболевших, если тестов было сделано несколько сотен на 40 миллионов?


Сколько умерло кашляющих пневмонийщиков в марте ?
17 :mrgreen:
Что много пневмонийщиков было )))
"бессимптомные формы"? Не, не слышал....


Смешно))) с 1 апреля вдруг бессимптомные передумали болеть бессимптомно, и начали сотнями умирать вместо в 17-и месяц.
Мне кажется это какой-то заговор :mrgreen:
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:17

пора святкувати!

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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:19

  greenozon написав:пора святкувати!

500 000+ корона скосила

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:mrgreen: Тут сектанты заполонили ветку))) Говорят коронавируса нет, а все сделали рептилоиды, чтобы сектантам чипы на лоб поставить )))

Первый квартал - умерло от коронавируса 44 000.
Второй квартал, еще не закончился, но пока за второй - 456 000.

Кстати сегодня по суточным показателям ЮАР подвинула Россию с 4-го места на 5-ое.
Не читаю Будивельника и Trast.
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