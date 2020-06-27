Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1456145714581459 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 240 Додано: Суб 27 чер, 2020 23:57 juristkostya написав: freeze написав: Откуда бред по 20 процентов заболевших гриппом, если тестов на грипп сделали на две копейки ?

Откуда бред по 20 процентов заболевших гриппом, если тестов на грипп сделали на две копейки ?

Откуда мнение, что в марте было мало заболевших, если тестов было сделано несколько сотен на 40 миллионов? Откуда мнение, что в марте было мало заболевших, если тестов было сделано несколько сотен на 40 миллионов?



Сколько умерло кашляющих пневмонийщиков в марте ?

17

Что много пневмонийщиков было ??? )))

Все болели массово и не умирали, а потом как говорят, тут сектанты, вдруг упал иммунитет, и 1100 закашлялось до смерти. Сколько умерло кашляющих пневмонийщиков в марте ?17Что много пневмонийщиков было ??? )))Все болели массово и не умирали, а потом как говорят, тут сектанты, вдруг упал иммунитет, и 1100 закашлялось до смерти. Востаннє редагувалось freeze в Нед 28 чер, 2020 00:03, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17403 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6865 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 00:03 freeze написав: juristkostya написав: freeze написав: Откуда бред по 20 процентов заболевших гриппом, если тестов на грипп сделали на две копейки ?

Откуда бред по 20 процентов заболевших гриппом, если тестов на грипп сделали на две копейки ?

Откуда мнение, что в марте было мало заболевших, если тестов было сделано несколько сотен на 40 миллионов? Откуда мнение, что в марте было мало заболевших, если тестов было сделано несколько сотен на 40 миллионов?



Сколько умерло кашляющих пневмонийщиков в марте ?

17

Что много пневмонийщиков было ))) Сколько умерло кашляющих пневмонийщиков в марте ?17Что много пневмонийщиков было ))) "бессимптомные формы"? Не, не слышал.... "бессимптомные формы"? Не, не слышал.... juristkostya Повідомлень: 3178 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 909 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 00:05 juristkostya написав: freeze написав: juristkostya написав: Откуда мнение, что в марте было мало заболевших, если тестов было сделано несколько сотен на 40 миллионов? Откуда мнение, что в марте было мало заболевших, если тестов было сделано несколько сотен на 40 миллионов?



Сколько умерло кашляющих пневмонийщиков в марте ?

17

Что много пневмонийщиков было ))) Сколько умерло кашляющих пневмонийщиков в марте ?17Что много пневмонийщиков было ))) "бессимптомные формы"? Не, не слышал.... "бессимптомные формы"? Не, не слышал....



Смешно))) с 1 апреля вдруг бессимптомные передумали болеть бессимптомно, и начали сотнями умирать вместо в 17-и месяц.

Мне кажется это какой-то заговор Смешно))) с 1 апреля вдруг бессимптомные передумали болеть бессимптомно, и начали сотнями умирать вместо в 17-и месяц.Мне кажется это какой-то заговор Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17403 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6865 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 00:17



500 000+ корона скосила



http://prntscr.com/t7ni01 пора святкувати!500 000+ корона скосила

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Повідомлень: 8837 З нами з: 01.06.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 571 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 00:19 greenozon написав: пора святкувати!



500 000+ корона скосила



http://prntscr.com/t7ni01 пора святкувати!500 000+ корона скосила



Тут сектанты заполонили ветку))) Говорят коронавируса нет, а все сделали рептилоиды, чтобы сектантам чипы на лоб поставить )))



Первый квартал - умерло от коронавируса 44 000.

Второй квартал, еще не закончился, но пока за второй - 456 000.



Кстати сегодня по суточным показателям ЮАР подвинула Россию с 4-го места на 5-ое. Тут сектанты заполонили ветку))) Говорят коронавируса нет, а все сделали рептилоиды, чтобы сектантам чипы на лоб поставить )))Первый квартал - умерло от коронавируса 44 000.Второй квартал, еще не закончился, но пока за второй - 456 000.Кстати сегодня по суточным показателям ЮАР подвинула Россию с 4-го места на 5-ое. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17403 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6865 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1456145714581459 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7035 1582545

Scotch П'ят 26 чер, 2020 21:20