Сколько умерло кашляющих пневмонийщиков в марте ?
17
Что много пневмонийщиков было ??? )))
Все болели массово и не умирали, а потом как говорят, тут сектанты, вдруг упал иммунитет, и 1100 закашлялось до смерти.
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Додано: Суб 27 чер, 2020 23:57
Сколько умерло кашляющих пневмонийщиков в марте ?
17
Что много пневмонийщиков было ??? )))
Все болели массово и не умирали, а потом как говорят, тут сектанты, вдруг упал иммунитет, и 1100 закашлялось до смерти.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 28 чер, 2020 00:03, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Нед 28 чер, 2020 00:03
"бессимптомные формы"? Не, не слышал....
Додано: Нед 28 чер, 2020 00:05
Смешно))) с 1 апреля вдруг бессимптомные передумали болеть бессимптомно, и начали сотнями умирать вместо в 17-и месяц.
Мне кажется это какой-то заговор
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Нед 28 чер, 2020 00:17
пора святкувати!
500 000+ корона скосила
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 28 чер, 2020 00:19
Тут сектанты заполонили ветку))) Говорят коронавируса нет, а все сделали рептилоиды, чтобы сектантам чипы на лоб поставить )))
Первый квартал - умерло от коронавируса 44 000.
Второй квартал, еще не закончился, но пока за второй - 456 000.
Кстати сегодня по суточным показателям ЮАР подвинула Россию с 4-го места на 5-ое.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Нед 28 чер, 2020 02:11
Вот истории из самого близкого круга общения, в основном вообще родственники.
Ограбили за последнее время 3х. С 2х женщин сорвали золотые цепочки. Одному прилетел кирпич по голове в подъезде вечером от незнакомца с целью ограбления, отправивший его в реанимацию.
До этого, в прошлые годы. Резали сумки в общественном транспорте - знаю 5 случаев. Ещё один случай, когда на оптовом рынке двое схватили женщину, а третий обчистил на сумму около $600.
За последний год. Обворовали 2 гаража в частных домах, в одном украли инструмент, в другом нечего было красть, ещё у одних спёрли велосипед со двора частного дома, а ещё у одних обчистили весь дом. Ещё одну квартиру пытались обчистить, взломали замок, но спугнули соседи.
Ещё знаю случай, как номер в Кирилловке обчистили.
Это то, что быстро вспомнилось. Причём, пострадавшие - это не богатые люди, прям совсем не богатые, такси не могут себе позволить даже 1 раз в год
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