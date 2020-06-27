freeze написав:Откуда бред по 20 процентов заболевших гриппом, если тестов на грипп сделали на две копейки ?
Откуда мнение, что в марте было мало заболевших, если тестов было сделано несколько сотен на 40 миллионов?
Сколько умерло кашляющих пневмонийщиков в марте ? 17 Что много пневмонийщиков было ??? ))) Все болели массово и не умирали, а потом как говорят, тут сектанты, вдруг упал иммунитет, и 1100 закашлялось до смерти.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 28 чер, 2020 00:03, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:А сколько ваших знакомых ограбили на улице, обворовали их квартиры или вообще отправили в реанимацию случайно встреченные гопники? Наверное,немного, а ведь такие есть
Вот истории из самого близкого круга общения, в основном вообще родственники.
Ограбили за последнее время 3х. С 2х женщин сорвали золотые цепочки. Одному прилетел кирпич по голове в подъезде вечером от незнакомца с целью ограбления, отправивший его в реанимацию.
До этого, в прошлые годы. Резали сумки в общественном транспорте - знаю 5 случаев. Ещё один случай, когда на оптовом рынке двое схватили женщину, а третий обчистил на сумму около $600.
За последний год. Обворовали 2 гаража в частных домах, в одном украли инструмент, в другом нечего было красть, ещё у одних спёрли велосипед со двора частного дома, а ещё у одних обчистили весь дом. Ещё одну квартиру пытались обчистить, взломали замок, но спугнули соседи.
Ещё знаю случай, как номер в Кирилловке обчистили.
Это то, что быстро вспомнилось. Причём, пострадавшие - это не богатые люди, прям совсем не богатые, такси не могут себе позволить даже 1 раз в год
shapo написав:А сколько ваших знакомых ограбили на улице, обворовали их квартиры или вообще отправили в реанимацию случайно встреченные гопники? Наверное,немного, а ведь такие есть
Вот истории из самого близкого круга общения, в основном вообще родственники.
Ограбили за последнее время 3х. С 2х женщин сорвали золотые цепочки. Одному прилетел кирпич по голове в подъезде вечером от незнакомца с целью ограбления, отправивший его в реанимацию.
До этого, в прошлые годы. Резали сумки в общественном транспорте - знаю 5 случаев. Ещё один случай, когда на оптовом рынке двое схватили женщину, а третий обчистил на сумму около $600.
За последний год. Обворовали 2 гаража в частных домах, в одном украли инструмент, в другом нечего было красть, ещё у одних спёрли велосипед со двора частного дома, а ещё у одних обчистили весь дом. Ещё одну квартиру пытались обчистить, взломали замок, но спугнули соседи.
Ещё знаю случай, как номер в Кирилловке обчистили.
Это то, что быстро вспомнилось. Причём, пострадавшие - это не богатые люди, прям совсем не богатые, такси не могут себе позволить даже 1 раз в год
Все перечисленное вами попадало в криминальную хронику или не было даже зарегистрировано в милицейских протоколах?