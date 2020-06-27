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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1457145814591460>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:57

  juristkostya написав:
  freeze написав:Откуда бред по 20 процентов заболевших гриппом, если тестов на грипп сделали на две копейки ?

Откуда мнение, что в марте было мало заболевших, если тестов было сделано несколько сотен на 40 миллионов?


Сколько умерло кашляющих пневмонийщиков в марте ?
17 :mrgreen:
Что много пневмонийщиков было ??? )))
Все болели массово и не умирали, а потом как говорят, тут сектанты, вдруг упал иммунитет, и 1100 закашлялось до смерти.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 28 чер, 2020 00:03, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:03

  freeze написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:Откуда бред по 20 процентов заболевших гриппом, если тестов на грипп сделали на две копейки ?

Откуда мнение, что в марте было мало заболевших, если тестов было сделано несколько сотен на 40 миллионов?


Сколько умерло кашляющих пневмонийщиков в марте ?
17 :mrgreen:
Что много пневмонийщиков было )))
"бессимптомные формы"? Не, не слышал....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:05

  juristkostya написав:
  freeze написав:
  juristkostya написав:Откуда мнение, что в марте было мало заболевших, если тестов было сделано несколько сотен на 40 миллионов?


Сколько умерло кашляющих пневмонийщиков в марте ?
17 :mrgreen:
Что много пневмонийщиков было )))
"бессимптомные формы"? Не, не слышал....


Смешно))) с 1 апреля вдруг бессимптомные передумали болеть бессимптомно, и начали сотнями умирать вместо в 17-и месяц.
Мне кажется это какой-то заговор :mrgreen:
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:17

пора святкувати!

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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:19

  greenozon написав:пора святкувати!

500 000+ корона скосила

http://prntscr.com/t7ni01


:mrgreen: Тут сектанты заполонили ветку))) Говорят коронавируса нет, а все сделали рептилоиды, чтобы сектантам чипы на лоб поставить )))

Первый квартал - умерло от коронавируса 44 000.
Второй квартал, еще не закончился, но пока за второй - 456 000.

Кстати сегодня по суточным показателям ЮАР подвинула Россию с 4-го места на 5-ое.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 02:11

  shapo написав:А сколько ваших знакомых ограбили на улице, обворовали их квартиры или вообще отправили в реанимацию случайно встреченные гопники?
Наверное,немного, а ведь такие есть

Вот истории из самого близкого круга общения, в основном вообще родственники.

Ограбили за последнее время 3х. С 2х женщин сорвали золотые цепочки. Одному прилетел кирпич по голове в подъезде вечером от незнакомца с целью ограбления, отправивший его в реанимацию.

До этого, в прошлые годы. Резали сумки в общественном транспорте - знаю 5 случаев. Ещё один случай, когда на оптовом рынке двое схватили женщину, а третий обчистил на сумму около $600.

За последний год. Обворовали 2 гаража в частных домах, в одном украли инструмент, в другом нечего было красть, ещё у одних спёрли велосипед со двора частного дома, а ещё у одних обчистили весь дом. Ещё одну квартиру пытались обчистить, взломали замок, но спугнули соседи.

Ещё знаю случай, как номер в Кирилловке обчистили.

Это то, что быстро вспомнилось. Причём, пострадавшие - это не богатые люди, прям совсем не богатые, такси не могут себе позволить даже 1 раз в год
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 04:48

  safonovstanislav написав:
  shapo написав:А сколько ваших знакомых ограбили на улице, обворовали их квартиры или вообще отправили в реанимацию случайно встреченные гопники?
Наверное,немного, а ведь такие есть

Вот истории из самого близкого круга общения, в основном вообще родственники.

Ограбили за последнее время 3х. С 2х женщин сорвали золотые цепочки. Одному прилетел кирпич по голове в подъезде вечером от незнакомца с целью ограбления, отправивший его в реанимацию.

До этого, в прошлые годы. Резали сумки в общественном транспорте - знаю 5 случаев. Ещё один случай, когда на оптовом рынке двое схватили женщину, а третий обчистил на сумму около $600.

За последний год. Обворовали 2 гаража в частных домах, в одном украли инструмент, в другом нечего было красть, ещё у одних спёрли велосипед со двора частного дома, а ещё у одних обчистили весь дом. Ещё одну квартиру пытались обчистить, взломали замок, но спугнули соседи.

Ещё знаю случай, как номер в Кирилловке обчистили.

Это то, что быстро вспомнилось. Причём, пострадавшие - это не богатые люди, прям совсем не богатые, такси не могут себе позволить даже 1 раз в год

Все перечисленное вами попадало в криминальную хронику или не было даже зарегистрировано в милицейских протоколах?
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 09:03

  safonovstanislav написав:
  shapo написав:А сколько ваших знакомых ограбили на улице, обворовали их квартиры или вообще отправили в реанимацию случайно встреченные гопники?
Наверное,немного, а ведь такие есть

Вот истории из самого близкого круга общения, в основном вообще родственники.

Ограбили за последнее время 3х. С 2х женщин сорвали золотые цепочки. Одному прилетел кирпич по голове в подъезде вечером от незнакомца с целью ограбления, отправивший его в реанимацию.

До этого, в прошлые годы. Резали сумки в общественном транспорте - знаю 5 случаев. Ещё один случай, когда на оптовом рынке двое схватили женщину, а третий обчистил на сумму около $600.

За последний год. Обворовали 2 гаража в частных домах, в одном украли инструмент, в другом нечего было красть, ещё у одних спёрли велосипед со двора частного дома, а ещё у одних обчистили весь дом. Ещё одну квартиру пытались обчистить, взломали замок, но спугнули соседи.

Ещё знаю случай, как номер в Кирилловке обчистили.

Это то, что быстро вспомнилось. Причём, пострадавшие - это не богатые люди, прям совсем не богатые, такси не могут себе позволить даже 1 раз в год

Ранее говорилось, что короно-кризис, во многом созданный неадекватными ограничительными мерами, - вызовет увеличение преступности
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 09:10

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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 09:24

  shapo написав:Все перечисленное вами попадало в криминальную хронику или не было даже зарегистрировано в милицейских протоколах?

Что-то попадало. Лет 5 назад, лично у меня машину вскрыли возле парка Дубовая Роща в Запорожье, украли сумку с документами и телефоном. Сидел в 10 метрах от машины, по-этому там и были оставлены вещи. Видел на какой машине был вор, его даже сразу же словили. Только толку от этого никакого. Полиция-милиция в таких делах никак не поможет. Тех же троллейбусных воров кондукторы знают в лицо, всё что они могут сделать, это объявить через громкую связь, что в троллейбусе вор. Но, мало кто так делает, а полиция вообще не может ничего сделать, даже, если вора за руку к ним приведёшь. По-этому и выбирают жертвами женщин, которые не могут дать отпор, а не рискуют остаться без зубов.

Ещё, вот, случай лично видел на почте. Женщина получала деньги на почте на кассе, малолетка схватил купюру и просто убежал.

А вот ещё случай год назад, рассказала жена. Сидит она в машине, ждёт меня. К одной из соседних дорогих машин, в которой сидит женщина, подходит 2 мужика, один приставляет нож к горлу, и требует отдать все ценности. Всё это происходило очень громко. Вмешался таксист рядом (почему-то), распугал их.

У прям вообще близкого знакомого, разбили лобовое в машине, чтоб украсть регистратор. А ещё у одной знакомой разбили окно в машине, чтоб украсть пляжную сумку, в которой ничего не было.

Постоянно что-то происходит.
А на полицию, вообще не надейтесь. Только 1 случай знаю, случившийся со знакомым, в котором полиция реально помогла(вернули краденый велик):
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-m ... voih-dvoih
safonovstanislav
 
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