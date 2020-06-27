freeze написав:Откуда бред по 20 процентов заболевших гриппом, если тестов на грипп сделали на две копейки ?
Откуда мнение, что в марте было мало заболевших, если тестов было сделано несколько сотен на 40 миллионов?
Сколько умерло кашляющих пневмонийщиков в марте ? 17 Что много пневмонийщиков было ??? ))) Все болели массово и не умирали, а потом как говорят, тут сектанты, вдруг упал иммунитет, и 1100 закашлялось до смерти.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 28 чер, 2020 00:03, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:А сколько ваших знакомых ограбили на улице, обворовали их квартиры или вообще отправили в реанимацию случайно встреченные гопники? Наверное,немного, а ведь такие есть
Вот истории из самого близкого круга общения, в основном вообще родственники.
Ограбили за последнее время 3х. С 2х женщин сорвали золотые цепочки. Одному прилетел кирпич по голове в подъезде вечером от незнакомца с целью ограбления, отправивший его в реанимацию.
До этого, в прошлые годы. Резали сумки в общественном транспорте - знаю 5 случаев. Ещё один случай, когда на оптовом рынке двое схватили женщину, а третий обчистил на сумму около $600.
За последний год. Обворовали 2 гаража в частных домах, в одном украли инструмент, в другом нечего было красть, ещё у одних спёрли велосипед со двора частного дома, а ещё у одних обчистили весь дом. Ещё одну квартиру пытались обчистить, взломали замок, но спугнули соседи.
Ещё знаю случай, как номер в Кирилловке обчистили.
Это то, что быстро вспомнилось. Причём, пострадавшие - это не богатые люди, прям совсем не богатые, такси не могут себе позволить даже 1 раз в год
shapo написав:А сколько ваших знакомых ограбили на улице, обворовали их квартиры или вообще отправили в реанимацию случайно встреченные гопники? Наверное,немного, а ведь такие есть
Вот истории из самого близкого круга общения, в основном вообще родственники.
Ограбили за последнее время 3х. С 2х женщин сорвали золотые цепочки. Одному прилетел кирпич по голове в подъезде вечером от незнакомца с целью ограбления, отправивший его в реанимацию.
До этого, в прошлые годы. Резали сумки в общественном транспорте - знаю 5 случаев. Ещё один случай, когда на оптовом рынке двое схватили женщину, а третий обчистил на сумму около $600.
За последний год. Обворовали 2 гаража в частных домах, в одном украли инструмент, в другом нечего было красть, ещё у одних спёрли велосипед со двора частного дома, а ещё у одних обчистили весь дом. Ещё одну квартиру пытались обчистить, взломали замок, но спугнули соседи.
Ещё знаю случай, как номер в Кирилловке обчистили.
Это то, что быстро вспомнилось. Причём, пострадавшие - это не богатые люди, прям совсем не богатые, такси не могут себе позволить даже 1 раз в год
Все перечисленное вами попадало в криминальную хронику или не было даже зарегистрировано в милицейских протоколах?
shapo написав:А сколько ваших знакомых ограбили на улице, обворовали их квартиры или вообще отправили в реанимацию случайно встреченные гопники? Наверное,немного, а ведь такие есть
Вот истории из самого близкого круга общения, в основном вообще родственники.
Ограбили за последнее время 3х. С 2х женщин сорвали золотые цепочки. Одному прилетел кирпич по голове в подъезде вечером от незнакомца с целью ограбления, отправивший его в реанимацию.
До этого, в прошлые годы. Резали сумки в общественном транспорте - знаю 5 случаев. Ещё один случай, когда на оптовом рынке двое схватили женщину, а третий обчистил на сумму около $600.
За последний год. Обворовали 2 гаража в частных домах, в одном украли инструмент, в другом нечего было красть, ещё у одних спёрли велосипед со двора частного дома, а ещё у одних обчистили весь дом. Ещё одну квартиру пытались обчистить, взломали замок, но спугнули соседи.
Ещё знаю случай, как номер в Кирилловке обчистили.
Это то, что быстро вспомнилось. Причём, пострадавшие - это не богатые люди, прям совсем не богатые, такси не могут себе позволить даже 1 раз в год
Ранее говорилось, что короно-кризис, во многом созданный неадекватными ограничительными мерами, - вызовет увеличение преступности
shapo написав:Все перечисленное вами попадало в криминальную хронику или не было даже зарегистрировано в милицейских протоколах?
Что-то попадало. Лет 5 назад, лично у меня машину вскрыли возле парка Дубовая Роща в Запорожье, украли сумку с документами и телефоном. Сидел в 10 метрах от машины, по-этому там и были оставлены вещи. Видел на какой машине был вор, его даже сразу же словили. Только толку от этого никакого. Полиция-милиция в таких делах никак не поможет. Тех же троллейбусных воров кондукторы знают в лицо, всё что они могут сделать, это объявить через громкую связь, что в троллейбусе вор. Но, мало кто так делает, а полиция вообще не может ничего сделать, даже, если вора за руку к ним приведёшь. По-этому и выбирают жертвами женщин, которые не могут дать отпор, а не рискуют остаться без зубов.
Ещё, вот, случай лично видел на почте. Женщина получала деньги на почте на кассе, малолетка схватил купюру и просто убежал.
А вот ещё случай год назад, рассказала жена. Сидит она в машине, ждёт меня. К одной из соседних дорогих машин, в которой сидит женщина, подходит 2 мужика, один приставляет нож к горлу, и требует отдать все ценности. Всё это происходило очень громко. Вмешался таксист рядом (почему-то), распугал их.
У прям вообще близкого знакомого, разбили лобовое в машине, чтоб украсть регистратор. А ещё у одной знакомой разбили окно в машине, чтоб украсть пляжную сумку, в которой ничего не было.