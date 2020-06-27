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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 чер, 2020 09:29
Вкладчик1234 написав:
Ранее говорилось, что короно-кризис, во многом созданный неадекватными ограничительными мерами, - вызовет увеличение преступности
Всё, описанное мной, происходило ещё до коронавируса.
Скорее всего, должен быть обратный эффект, т. к. пока люди сидели дома, их и на улице не ограбишь, и в их дом не залезешь. Это личное мнение. Как на самом деле - не знаю. Может кого-то и подтолкнул кризис свернуть на скользкий путь
Слышал, что начали красть пакеты с продуктами возле супермаркетов. Но, это слухи. В моём кругу общения такого не происходило. Может и вообще выдумка. Я не знаю, как с большим пакетом можно быстро убежать
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Додано: Нед 28 чер, 2020 09:42
centurionus написав: Alex2007 написав:
А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно?
Однокурсник знайомого (до 40 років) перехворів COVID-19, з пневмонією, без ІВЛ
(Дніпропетровська область, назву міста не пишу) - 25 тис. грн. (щось додатково купував і т.і.).
В травні раз натрапив в неті на аналочічні цифри по якомусь одному випадку.
Можливо, десь краще із забезпеченістю препаратами, витрати менші.
Якщо не помиляюсь лікування Ковід повинно бути безкоштовним і покриватись фондом Зе, чи Шми чи ..., короче бюджетом.
В зв"язку з цим питання, наскільки просто буде відсудити (отримати позитивне рішення суду) свої кошти, витраченні на лікування?
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Додано: Нед 28 чер, 2020 09:48
adeges написав: freeze написав:
Не только мы бьём рекорды.
Можно "поздравить" США, они впервые за время пандемии преодолели цифру + 40 000 за сутки.
Вообще вчера впервые две страны одновременно преодолели планку + 40 000, США и Бразилия.
Ну и Индия неумолимо стремится к высотам, + 18 000. Вот здесь чувствуется прямо-таки огромный потенциал.
абсолютный показатель - это неправильная оценка динамики. мы сейчас на 2-м месте в мире после США по еженедельному приросту заболеваемости в %%. так что огромный потенциал - на родине
Народ, я ось що хотів запитати:
- Меркель сказала, що повинно перехворіти десь 70-80 % населення для колективного імунітету, імхо, ми не унікальні, нам треба набрати такий самий відсоток.
Увага, питання:
- Скільки часу (2 роки, 3 роки і т.д.) буде тривати пандемія
в світі і в Україні? Якщо взяти 40 млн населення і скільки вже там в Украіні хворих і динаміку захворілих в день?
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Додано: Нед 28 чер, 2020 09:54
change_pm написав:
Меркель сказала, що повинно перехворіти десь 70-80 % населення для колективного імунітету,
На самом деле никто сейчас толком не знает будет ли в принципе этот коллективный иммунитет. На старые виды коронавируса, иммунитет вырабатывается на полгода-год.
Как говорится, в этом плохом варианте пока последние на районе будут приобретать коллективный иммунитет, первые переболевшие его уже будут терять.
Пока просто физически нет данных по этому вопросу, первым переболевшим до полугода.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 10:04
Еженедельно по заказу Офиса президента делаются закрытые опросы по животрепещущим темам и разным рейтингам.
На прошлой неделе задели тему в опросе касательно вакцинации от коронавируса:
- 58 % - мы не будем делать прививку (объяснения - коронавирус - фейк, я не видел лично умерших и заболевших, говорят, что чипируют, у меня сильный иммунитет и тд)
- 23 % - не определились
- 19 % - сделают вакцину, когда будет доступна
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