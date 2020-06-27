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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1457145814591460 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 240 Додано: Нед 28 чер, 2020 09:29 Вкладчик1234 написав: Ранее говорилось, что короно-кризис, во многом созданный неадекватными ограничительными мерами, - вызовет увеличение преступности Ранее говорилось, что короно-кризис, во многом созданный неадекватными ограничительными мерами, - вызовет увеличение преступности

Всё, описанное мной, происходило ещё до коронавируса.

Скорее всего, должен быть обратный эффект, т. к. пока люди сидели дома, их и на улице не ограбишь, и в их дом не залезешь. Это личное мнение. Как на самом деле - не знаю. Может кого-то и подтолкнул кризис свернуть на скользкий путь



Слышал, что начали красть пакеты с продуктами возле супермаркетов. Но, это слухи. В моём кругу общения такого не происходило. Может и вообще выдумка. Я не знаю, как с большим пакетом можно быстро убежать Всё, описанное мной, происходило ещё до коронавируса.Скорее всего, должен быть обратный эффект, т. к. пока люди сидели дома, их и на улице не ограбишь, и в их дом не залезешь. Это личное мнение. Как на самом деле - не знаю. Может кого-то и подтолкнул кризис свернуть на скользкий путьСлышал, что начали красть пакеты с продуктами возле супермаркетов. Но, это слухи. В моём кругу общения такого не происходило. Может и вообще выдумка. Я не знаю, как с большим пакетом можно быстро убежать safonovstanislav Повідомлень: 2827 З нами з: 10.05.14 Подякував: 199 раз. Подякували: 434 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 09:42 centurionus написав: Alex2007 написав: А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно? А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно?

Однокурсник знайомого (до 40 років) перехворів COVID-19, з пневмонією, без ІВЛ (Дніпропетровська область, назву міста не пишу) - 25 тис. грн. (щось додатково купував і т.і.).

В травні раз натрапив в неті на аналочічні цифри по якомусь одному випадку.

Можливо, десь краще із забезпеченістю препаратами, витрати менші. Однокурсник знайомого (до 40 років)(Дніпропетровська область, назву міста не пишу) -В травні раз натрапив в неті на аналочічні цифри по якомусь одному випадку.Можливо, десь краще із забезпеченістю препаратами, витрати менші.

Якщо не помиляюсь лікування Ковід повинно бути безкоштовним і покриватись фондом Зе, чи Шми чи ..., короче бюджетом.



В зв"язку з цим питання, наскільки просто буде відсудити (отримати позитивне рішення суду) свої кошти, витраченні на лікування? Якщо не помиляюсь лікування Ковід повинно бути безкоштовним і покриватись фондом Зе, чи Шми чи ..., короче бюджетом.В зв"язку з цим питання, наскільки просто буде відсудити (отримати позитивне рішення суду) свої кошти, витраченні на лікування? change_pm Повідомлень: 1437 З нами з: 03.02.16 Подякував: 17 раз. Подякували: 313 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 09:48 adeges написав: freeze написав: Не только мы бьём рекорды.

Можно "поздравить" США, они впервые за время пандемии преодолели цифру + 40 000 за сутки.

Вообще вчера впервые две страны одновременно преодолели планку + 40 000, США и Бразилия.

Ну и Индия неумолимо стремится к высотам, + 18 000. Вот здесь чувствуется прямо-таки огромный потенциал. Не только мы бьём рекорды.Можно "поздравить" США, они впервые за время пандемии преодолели цифру + 40 000 за сутки.Вообще вчера впервые две страны одновременно преодолели планку + 40 000, США и Бразилия.Ну и Индия неумолимо стремится к высотам, + 18 000. Вот здесь чувствуется прямо-таки огромный потенциал.



абсолютный показатель - это неправильная оценка динамики. мы сейчас на 2-м месте в мире после США по еженедельному приросту заболеваемости в %%. так что огромный потенциал - на родине абсолютный показатель - это неправильная оценка динамики. мы сейчас на 2-м месте в мире после США по еженедельному приросту заболеваемости в %%. так что огромный потенциал - на родине



Народ, я ось що хотів запитати:

- Меркель сказала, що повинно перехворіти десь 70-80 % населення для колективного імунітету, імхо, ми не унікальні, нам треба набрати такий самий відсоток.



Увага, питання:

- Скільки часу (2 роки, 3 роки і т.д.) буде тривати пандемія в світі і в Україні? Якщо взяти 40 млн населення і скільки вже там в Украіні хворих і динаміку захворілих в день? Народ, я ось що хотів запитати:- Меркель сказала, що повинно перехворіти десь 70-80 % населення для колективного імунітету, імхо, ми не унікальні, нам треба набрати такий самий відсоток.Увага, питання:в світі change_pm Повідомлень: 1437 З нами з: 03.02.16 Подякував: 17 раз. Подякували: 313 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 09:54 change_pm написав: Меркель сказала, що повинно перехворіти десь 70-80 % населення для колективного імунітету, Меркель сказала, що повинно перехворіти десь 70-80 % населення для колективного імунітету,



На самом деле никто сейчас толком не знает будет ли в принципе этот коллективный иммунитет. На старые виды коронавируса, иммунитет вырабатывается на полгода-год.

Как говорится, в этом плохом варианте пока последние на районе будут приобретать коллективный иммунитет, первые переболевшие его уже будут терять.

Пока просто физически нет данных по этому вопросу, первым переболевшим до полугода. На самом деле никто сейчас толком не знает будет ли в принципе этот коллективный иммунитет. На старые виды коронавируса, иммунитет вырабатывается на полгода-год.Как говорится, в этом плохом варианте пока последние на районе будут приобретать коллективный иммунитет, первые переболевшие его уже будут терять.Пока просто физически нет данных по этому вопросу, первым переболевшим до полугода. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17408 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6866 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 10:04 Еженедельно по заказу Офиса президента делаются закрытые опросы по животрепещущим темам и разным рейтингам.

На прошлой неделе задели тему в опросе касательно вакцинации от коронавируса:

- 58 % - мы не будем делать прививку (объяснения - коронавирус - фейк, я не видел лично умерших и заболевших, говорят, что чипируют, у меня сильный иммунитет и тд)

- 23 % - не определились

- 19 % - сделают вакцину, когда будет доступна Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17408 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6866 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1457145814591460 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7035 1582672

Scotch П'ят 26 чер, 2020 21:20