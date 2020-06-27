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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1457145814591460

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 09:29

  Вкладчик1234 написав:Ранее говорилось, что короно-кризис, во многом созданный неадекватными ограничительными мерами, - вызовет увеличение преступности

Всё, описанное мной, происходило ещё до коронавируса.
Скорее всего, должен быть обратный эффект, т. к. пока люди сидели дома, их и на улице не ограбишь, и в их дом не залезешь. Это личное мнение. Как на самом деле - не знаю. Может кого-то и подтолкнул кризис свернуть на скользкий путь

Слышал, что начали красть пакеты с продуктами возле супермаркетов. Но, это слухи. В моём кругу общения такого не происходило. Может и вообще выдумка. Я не знаю, как с большим пакетом можно быстро убежать
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 09:42

  centurionus написав:
  Alex2007 написав:А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно?

Однокурсник знайомого (до 40 років) перехворів COVID-19, з пневмонією, без ІВЛ (Дніпропетровська область, назву міста не пишу) - 25 тис. грн. (щось додатково купував і т.і.).
В травні раз натрапив в неті на аналочічні цифри по якомусь одному випадку.
Можливо, десь краще із забезпеченістю препаратами, витрати менші.

Якщо не помиляюсь лікування Ковід повинно бути безкоштовним і покриватись фондом Зе, чи Шми чи ..., короче бюджетом.

В зв"язку з цим питання, наскільки просто буде відсудити (отримати позитивне рішення суду) свої кошти, витраченні на лікування?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 09:48

  adeges написав:
  freeze написав:Не только мы бьём рекорды.
Можно "поздравить" США, они впервые за время пандемии преодолели цифру + 40 000 за сутки.
Вообще вчера впервые две страны одновременно преодолели планку + 40 000, США и Бразилия.
Ну и Индия неумолимо стремится к высотам, + 18 000. Вот здесь чувствуется прямо-таки огромный потенциал.


абсолютный показатель - это неправильная оценка динамики. мы сейчас на 2-м месте в мире после США по еженедельному приросту заболеваемости в %%. так что огромный потенциал - на родине


Народ, я ось що хотів запитати:
- Меркель сказала, що повинно перехворіти десь 70-80 % населення для колективного імунітету, імхо, ми не унікальні, нам треба набрати такий самий відсоток.

Увага, питання:
- Скільки часу (2 роки, 3 роки і т.д.) буде тривати пандемія в світі і в Україні? Якщо взяти 40 млн населення і скільки вже там в Украіні хворих і динаміку захворілих в день?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 09:54

  change_pm написав:Меркель сказала, що повинно перехворіти десь 70-80 % населення для колективного імунітету,


На самом деле никто сейчас толком не знает будет ли в принципе этот коллективный иммунитет. На старые виды коронавируса, иммунитет вырабатывается на полгода-год.
Как говорится, в этом плохом варианте пока последние на районе будут приобретать коллективный иммунитет, первые переболевшие его уже будут терять.
Пока просто физически нет данных по этому вопросу, первым переболевшим до полугода.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 10:04

Еженедельно по заказу Офиса президента делаются закрытые опросы по животрепещущим темам и разным рейтингам.
На прошлой неделе задели тему в опросе касательно вакцинации от коронавируса:
- 58 % - мы не будем делать прививку (объяснения - коронавирус - фейк, я не видел лично умерших и заболевших, говорят, что чипируют, у меня сильный иммунитет и тд)
- 23 % - не определились
- 19 % - сделают вакцину, когда будет доступна
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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