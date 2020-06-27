Вкладчик1234 написав:Ранее говорилось, что короно-кризис, во многом созданный неадекватными ограничительными мерами, - вызовет увеличение преступности
Всё, описанное мной, происходило ещё до коронавируса. Скорее всего, должен быть обратный эффект, т. к. пока люди сидели дома, их и на улице не ограбишь, и в их дом не залезешь. Это личное мнение. Как на самом деле - не знаю. Может кого-то и подтолкнул кризис свернуть на скользкий путь
Слышал, что начали красть пакеты с продуктами возле супермаркетов. Но, это слухи. В моём кругу общения такого не происходило. Может и вообще выдумка. Я не знаю, как с большим пакетом можно быстро убежать
Alex2007 написав:А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно?
Однокурсник знайомого (до 40 років) перехворів COVID-19, з пневмонією, без ІВЛ (Дніпропетровська область, назву міста не пишу) - 25 тис. грн. (щось додатково купував і т.і.). В травні раз натрапив в неті на аналочічні цифри по якомусь одному випадку. Можливо, десь краще із забезпеченістю препаратами, витрати менші.
Якщо не помиляюсь лікування Ковід повинно бути безкоштовним і покриватись фондом Зе, чи Шми чи ..., короче бюджетом.
В зв"язку з цим питання, наскільки просто буде відсудити (отримати позитивне рішення суду) свої кошти, витраченні на лікування?
freeze написав:Не только мы бьём рекорды. Можно "поздравить" США, они впервые за время пандемии преодолели цифру + 40 000 за сутки. Вообще вчера впервые две страны одновременно преодолели планку + 40 000, США и Бразилия. Ну и Индия неумолимо стремится к высотам, + 18 000. Вот здесь чувствуется прямо-таки огромный потенциал.
абсолютный показатель - это неправильная оценка динамики. мы сейчас на 2-м месте в мире после США по еженедельному приросту заболеваемости в %%. так что огромный потенциал - на родине
Народ, я ось що хотів запитати: - Меркель сказала, що повинно перехворіти десь 70-80 % населення для колективного імунітету, імхо, ми не унікальні, нам треба набрати такий самий відсоток.
Увага, питання: - Скільки часу (2 роки, 3 роки і т.д.) буде тривати пандемія в світі і в Україні? Якщо взяти 40 млн населення і скільки вже там в Украіні хворих і динаміку захворілих в день?
change_pm написав:Меркель сказала, що повинно перехворіти десь 70-80 % населення для колективного імунітету,
На самом деле никто сейчас толком не знает будет ли в принципе этот коллективный иммунитет. На старые виды коронавируса, иммунитет вырабатывается на полгода-год. Как говорится, в этом плохом варианте пока последние на районе будут приобретать коллективный иммунитет, первые переболевшие его уже будут терять. Пока просто физически нет данных по этому вопросу, первым переболевшим до полугода.
Еженедельно по заказу Офиса президента делаются закрытые опросы по животрепещущим темам и разным рейтингам. На прошлой неделе задели тему в опросе касательно вакцинации от коронавируса: - 58 % - мы не будем делать прививку (объяснения - коронавирус - фейк, я не видел лично умерших и заболевших, говорят, что чипируют, у меня сильный иммунитет и тд) - 23 % - не определились - 19 % - сделают вакцину, когда будет доступна
Кстати просто был не в теме откуда на наших просторах так массово разносится мнение о чипировании через вакцины. Оказывается была передача Бесогон Никиты Михалкова, в которой он вскрыл замысел Билла Гейтса о контролируемом уменьшении численности населения Земли путем специально изобретенного коронавируса и вакцины с чипом якобы против него.
"режиссер ссылается на документы «системы криптовалюты, использующей данные активности тела». Если чип, введенный человеку, будет регистрировать выполнение заданных условий, то тот будет получать «криптобонусы», поясняет режиссер. Целью же чипирования является «сокращение человечества», за которое, по мнению Михалкова, выступает Гейтс."
freeze написав:Еженедельно по заказу Офиса президента делаются закрытые опросы по животрепещущим темам и разным рейтингам. На прошлой неделе задели тему в опросе касательно вакцинации от коронавируса: - 58 % - мы не будем делать прививку (объяснения - коронавирус - фейк, я не видел лично умерших и заболевших, говорят, что чипируют, у меня сильный иммунитет и тд) - 23 % - не определились - 19 % - сделают вакцину, когда будет доступна
очень грустные цифры. они прямое продолжение непонимания необходимости носить маски и дистанцироваться.
даешь 2000 к 15 июля!
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
freeze написав:Еженедельно по заказу Офиса президента делаются закрытые опросы по животрепещущим темам и разным рейтингам. На прошлой неделе задели тему в опросе касательно вакцинации от коронавируса: - 58 % - мы не будем делать прививку (объяснения - коронавирус - фейк, я не видел лично умерших и заболевших, говорят, что чипируют, у меня сильный иммунитет и тд) - 23 % - не определились - 19 % - сделают вакцину, когда будет доступна
очень грустные цифры. они прямое продолжение непонимания необходимости носить маски и дистанцироваться.
даешь 2000 к 15 июля!
Не дадут... Лаборатории и так не справляются. Да и тестов не так уж много осталось...
freeze написав:Не только мы бьём рекорды. Можно "поздравить" США, они впервые за время пандемии преодолели цифру + 40 000 за сутки. Вообще вчера впервые две страны одновременно преодолели планку + 40 000, США и Бразилия. Ну и Индия неумолимо стремится к высотам, + 18 000. Вот здесь чувствуется прямо-таки огромный потенциал.
абсолютный показатель - это неправильная оценка динамики. мы сейчас на 2-м месте в мире после США по еженедельному приросту заболеваемости в %%. так что огромный потенциал - на родине
Народ, я ось що хотів запитати: - Меркель сказала, що повинно перехворіти десь 70-80 % населення для колективного імунітету, імхо, ми не унікальні, нам треба набрати такий самий відсоток.
Увага, питання: - Скільки часу (2 роки, 3 роки і т.д.) буде тривати пандемія в світі і в Україні? Якщо взяти 40 млн населення і скільки вже там в Украіні хворих і динаміку захворілих в день?
поки люди не почнуть пухнути з голоду від карантину
shapo написав:Все перечисленное вами попадало в криминальную хронику или не было даже зарегистрировано в милицейских протоколах?
Что-то попадало. Лет 5 назад, лично у меня машину вскрыли возле парка Дубовая Роща в Запорожье, украли сумку с документами и телефоном. Сидел в 10 метрах от машины, по-этому там и были оставлены вещи. Видел на какой машине был вор, его даже сразу же словили. Только толку от этого никакого. Полиция-милиция в таких делах никак не поможет. Тех же троллейбусных воров кондукторы знают в лицо, всё что они могут сделать, это объявить через громкую связь, что в троллейбусе вор. Но, мало кто так делает, а полиция вообще не может ничего сделать, даже, если вора за руку к ним приведёшь. По-этому и выбирают жертвами женщин, которые не могут дать отпор, а не рискуют остаться без зубов.
Ещё, вот, случай лично видел на почте. Женщина получала деньги на почте на кассе, малолетка схватил купюру и просто убежал.
А вот ещё случай год назад, рассказала жена. Сидит она в машине, ждёт меня. К одной из соседних дорогих машин, в которой сидит женщина, подходит 2 мужика, один приставляет нож к горлу, и требует отдать все ценности. Всё это происходило очень громко. Вмешался таксист рядом (почему-то), распугал их.
У прям вообще близкого знакомого, разбили лобовое в машине, чтоб украсть регистратор. А ещё у одной знакомой разбили окно в машине, чтоб украсть пляжную сумку, в которой ничего не было.
Это все я знаю и в Киеве творится тоже самое. В 2015 мою квартиру срезав болгаркой замок обворовали домушники перед этим за неделю прикрепив на почтовый ящик метку из наклеенной бумажки для ценника. Забрали только деньги и дорогое бухло. 5 часов ждал ментов сидя в квартире с разбросанными вещами и вывернутыми яшиками пока понял что никто и не собирается приезжать. Никто ничего не регистрировал и впоследствии не звонил. Вот так сейчас и с короновирусом.