Додано: Нед 28 чер, 2020 10:21

freeze написав: Еженедельно по заказу Офиса президента делаются закрытые опросы по животрепещущим темам и разным рейтингам.

На прошлой неделе задели тему в опросе касательно вакцинации от коронавируса:

- 58 % - мы не будем делать прививку (объяснения - коронавирус - фейк, я не видел лично умерших и заболевших, говорят, что чипируют, у меня сильный иммунитет и тд)

- 23 % - не определились

очень грустные цифры. они прямое продолжение непонимания необходимости носить маски и дистанцироваться.



