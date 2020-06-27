adeges написав:очень грустные цифры. они прямое продолжение непонимания необходимости носить маски и дистанцироваться.
даешь 2000 к 15 июля!
Действительно грустно для кое-кого, поскольку вместо того, чтобы поверить очередному "ВЕЛИКОМУ ГУДВИНУ", что "ГОРОД ИЗУМРУДНЫЙ", для чего нужно одеть эквивалент "ЗЕЛЕНЫХ ОЧКОВ", то есть "МАСКИ", как в сказке о "Волшебнике Изумрудного города", некоторые граждане отрицают свою принадлежность к, мягко выразимся, "СООБЩЕСТВУ", и подтверждают свое "Я".
Кстати, надо еще судье Конституционного Суда Украины растолковать необходимость "ДИСТАНЦИРОВАНИЯ", а то ведь не только не понимает суть этого момента, но еще и позволяет себе публично отдельное мнение по этому поводу высказывать: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/fil ... 2020_2.pdf
Наконец, что же респираторний вирус может дать при температуре от + 30 градусов по Цельсию к 15 июля, если, например, при таких температурах в браге даже начинает испаряться образующийся спирт, что нельзя допускать, а бутыль с брагою на этапе брожения действительно нужно закрывать ватно-марлевыми тампонами или несколькими слоями марли
Alex2007 написав:А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно?
Однокурсник знайомого (до 40 років) перехворів COVID-19, з пневмонією, без ІВЛ (Дніпропетровська область, назву міста не пишу) - 25 тис. грн. (щось додатково купував і т.і.). В травні раз натрапив в неті на аналочічні цифри по якомусь одному випадку. Можливо, десь краще із забезпеченістю препаратами, витрати менші.
Вопрос зачем было потрачено 25000 грн? Если было достаточно лежать дома и принимать жаропонижающие по необходимости 10грн за упаковку условно, ведь лечения нету
shapo написав: Это все я знаю и в Киеве творится тоже самое. В 2015 мою квартиру срезав болгаркой замок обворовали домушники перед этим за неделю прикрепив на почтовый ящик метку из наклеенной бумажки для ценника. Забрали только деньги и дорогое бухло. 5 часов ждал ментов сидя в квартире с разбросанными вещами и вывернутыми яшиками пока понял что никто и не собирается приезжать. Никто ничего не регистрировал и впоследствии не звонил. Вот так сейчас и с короновирусом.
квартира с/без сигнализации?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
shapo написав:Все перечисленное вами попадало в криминальную хронику или не было даже зарегистрировано в милицейских протоколах?
Что-то попадало. Лет 5 назад, лично у меня машину вскрыли возле парка Дубовая Роща в Запорожье, украли сумку с документами и телефоном. Сидел в 10 метрах от машины, по-этому там и были оставлены вещи. Видел на какой машине был вор, его даже сразу же словили. Только толку от этого никакого. Полиция-милиция в таких делах никак не поможет. Тех же троллейбусных воров кондукторы знают в лицо, всё что они могут сделать, это объявить через громкую связь, что в троллейбусе вор. Но, мало кто так делает, а полиция вообще не может ничего сделать, даже, если вора за руку к ним приведёшь. По-этому и выбирают жертвами женщин, которые не могут дать отпор, а не рискуют остаться без зубов.
Ещё, вот, случай лично видел на почте. Женщина получала деньги на почте на кассе, малолетка схватил купюру и просто убежал.
А вот ещё случай год назад, рассказала жена. Сидит она в машине, ждёт меня. К одной из соседних дорогих машин, в которой сидит женщина, подходит 2 мужика, один приставляет нож к горлу, и требует отдать все ценности. Всё это происходило очень громко. Вмешался таксист рядом (почему-то), распугал их.
У прям вообще близкого знакомого, разбили лобовое в машине, чтоб украсть регистратор. А ещё у одной знакомой разбили окно в машине, чтоб украсть пляжную сумку, в которой ничего не было.
Очень странно звучит что полиция не может ничего сделать, может пострадавшие не хотят ? Поймать за руку , даже завалить на землю найдутся желающие супермены из маршрутки автобуса , свидетелей тем более найдется куча, странно как то... Думаю пострадшим было пофиг. Мне было не пофиг когда у меня на море в пансионе украли из номера по мелочи я написал заяву полиция приехала 3 чел опросила и обыскала всех постояльцев на этаже , да ничего не сделала пока я лично не провел свое расследование и отдал его полиции тогда они приехали и "сняли сливки" с воров, а мне предложили забрать кое что из украденного. Наказали рублем так сказать а этот рубль осел в кармане у полиции , я по-сути помог им заработать,