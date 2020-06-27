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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1458145914601461 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 240 Додано: Нед 28 чер, 2020 11:17 adeges написав: очень грустные цифры. они прямое продолжение непонимания необходимости носить маски и дистанцироваться.



даешь 2000 к 15 июля! очень грустные цифры. они прямое продолжение непонимания необходимости носить маски и дистанцироваться.даешь 2000 к 15 июля!

Действительно грустно для кое-кого, поскольку вместо того, чтобы поверить очередному "ВЕЛИКОМУ ГУДВИНУ", что "ГОРОД ИЗУМРУДНЫЙ", для чего нужно одеть эквивалент "ЗЕЛЕНЫХ ОЧКОВ", то есть "МАСКИ", как в сказке о "Волшебнике Изумрудного города", некоторые граждане отрицают свою принадлежность к, мягко выразимся, "СООБЩЕСТВУ", и подтверждают свое "Я".



Кстати, надо еще судье Конституционного Суда Украины растолковать необходимость "ДИСТАНЦИРОВАНИЯ", а то ведь не только не понимает суть этого момента, но еще и позволяет себе публично отдельное мнение по этому поводу высказывать: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/fil ... 2020_2.pdf



Наконец, что же респираторний вирус может дать при температуре от + 30 градусов по Цельсию к 15 июля, если, например, при таких температурах в браге даже начинает испаряться образующийся спирт, что нельзя допускать, а бутыль с брагою на этапе брожения действительно нужно закрывать ватно-марлевыми тампонами или несколькими слоями марли Действительно грустно для кое-кого, поскольку вместо того, чтобы поверить очередному "ВЕЛИКОМУ ГУДВИНУ", что "ГОРОД ИЗУМРУДНЫЙ", для чего нужно одеть эквивалент "ЗЕЛЕНЫХ ОЧКОВ", то есть "МАСКИ", как в сказке о "Волшебнике Изумрудного города", некоторые граждане отрицают свою принадлежность к, мягко выразимся, "СООБЩЕСТВУ", и подтверждают свое "Я".Кстати, надо еще судье Конституционного Суда Украины растолковать необходимость "ДИСТАНЦИРОВАНИЯ", а то ведь не только не понимает суть этого момента, но еще и позволяет себе публично отдельное мнение по этому поводу высказывать:Наконец, что же респираторний вирус может дать при температуре от + 30 градусов по Цельсию к 15 июля, если, например, при таких температурах в браге даже начинает испаряться образующийся спирт, что нельзя допускать, а бутыль с брагою на этапе брожения действительно нужно закрывать ватно-марлевыми тампонами или несколькими слоями марли Igneus Повідомлень: 567 З нами з: 29.08.18 Подякував: 221 раз. Подякували: 313 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 11:30 centurionus написав: Alex2007 написав: А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно? А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно?

Однокурсник знайомого (до 40 років) перехворів COVID-19, з пневмонією, без ІВЛ (Дніпропетровська область, назву міста не пишу) - 25 тис. грн. (щось додатково купував і т.і.).

В травні раз натрапив в неті на аналочічні цифри по якомусь одному випадку.

Можливо, десь краще із забезпеченістю препаратами, витрати менші. Однокурсник знайомого (до 40 років) перехворів COVID-19, з пневмонією, без ІВЛ (Дніпропетровська область, назву міста не пишу) - 25 тис. грн. (щось додатково купував і т.і.).В травні раз натрапив в неті на аналочічні цифри по якомусь одному випадку.Можливо, десь краще із забезпеченістю препаратами, витрати менші.

Вопрос зачем было потрачено 25000 грн? Если было достаточно лежать дома и принимать жаропонижающие по необходимости 10грн за упаковку условно, ведь лечения нету Вопрос зачем было потрачено 25000 грн? Если было достаточно лежать дома и принимать жаропонижающие по необходимости 10грн за упаковку условно, ведь лечения нету yama Повідомлень: 2393 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4437 раз. Подякували: 476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 11:34 change_pm написав:

Самый верный подход Самый верный подход yama Повідомлень: 2393 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4437 раз. Подякували: 476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 11:35 shapo написав:

Это все я знаю и в Киеве творится тоже самое. В 2015 мою квартиру срезав болгаркой замок обворовали домушники перед этим за неделю прикрепив на почтовый ящик метку из наклеенной бумажки для ценника. Забрали только деньги и дорогое бухло. 5 часов ждал ментов сидя в квартире с разбросанными вещами и вывернутыми яшиками пока понял что никто и не собирается приезжать. Никто ничего не регистрировал и впоследствии не звонил.

Вот так сейчас и с короновирусом. Это все я знаю и в Киеве творится тоже самое. В 2015 мою квартиру срезав болгаркой замок обворовали домушники перед этим за неделю прикрепив на почтовый ящик метку из наклеенной бумажки для ценника. Забрали только деньги и дорогое бухло. 5 часов ждал ментов сидя в квартире с разбросанными вещами и вывернутыми яшиками пока понял что никто и не собирается приезжать. Никто ничего не регистрировал и впоследствии не звонил.Вот так сейчас и с короновирусом.



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Повідомлень: 37415 З нами з: 06.08.09 Подякував: 213 раз. Подякували: 5952 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 11:40 safonovstanislav написав: shapo написав: Все перечисленное вами попадало в криминальную хронику или не было даже зарегистрировано в милицейских протоколах? Все перечисленное вами попадало в криминальную хронику или не было даже зарегистрировано в милицейских протоколах?

Что-то попадало. Лет 5 назад, лично у меня машину вскрыли возле парка Дубовая Роща в Запорожье, украли сумку с документами и телефоном. Сидел в 10 метрах от машины, по-этому там и были оставлены вещи. Видел на какой машине был вор, его даже сразу же словили. Только толку от этого никакого. Полиция-милиция в таких делах никак не поможет. Тех же троллейбусных воров кондукторы знают в лицо, всё что они могут сделать, это объявить через громкую связь, что в троллейбусе вор. Но, мало кто так делает, а полиция вообще не может ничего сделать, даже, если вора за руку к ним приведёшь. По-этому и выбирают жертвами женщин, которые не могут дать отпор, а не рискуют остаться без зубов.



Ещё, вот, случай лично видел на почте. Женщина получала деньги на почте на кассе, малолетка схватил купюру и просто убежал.



А вот ещё случай год назад, рассказала жена. Сидит она в машине, ждёт меня. К одной из соседних дорогих машин, в которой сидит женщина, подходит 2 мужика, один приставляет нож к горлу, и требует отдать все ценности. Всё это происходило очень громко. Вмешался таксист рядом (почему-то), распугал их.



У прям вообще близкого знакомого, разбили лобовое в машине, чтоб украсть регистратор. А ещё у одной знакомой разбили окно в машине, чтоб украсть пляжную сумку, в которой ничего не было.



Постоянно что-то происходит.

А на полицию, вообще не надейтесь. Только 1 случай знаю, случившийся со знакомым, в котором полиция реально помогла(вернули краденый велик):

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-m ... voih-dvoih Что-то попадало. Лет 5 назад, лично у меня машину вскрыли возле парка Дубовая Роща в Запорожье, украли сумку с документами и телефоном. Сидел в 10 метрах от машины, по-этому там и были оставлены вещи. Видел на какой машине был вор, его даже сразу же словили. Только толку от этого никакого. Полиция-милиция в таких делах никак не поможет. Тех же троллейбусных воров кондукторы знают в лицо, всё что они могут сделать, это объявить через громкую связь, что в троллейбусе вор. Но, мало кто так делает, а полиция вообще не может ничего сделать, даже, если вора за руку к ним приведёшь. По-этому и выбирают жертвами женщин, которые не могут дать отпор, а не рискуют остаться без зубов.Ещё, вот, случай лично видел на почте. Женщина получала деньги на почте на кассе, малолетка схватил купюру и просто убежал.А вот ещё случай год назад, рассказала жена. Сидит она в машине, ждёт меня. К одной из соседних дорогих машин, в которой сидит женщина, подходит 2 мужика, один приставляет нож к горлу, и требует отдать все ценности. Всё это происходило очень громко. Вмешался таксист рядом (почему-то), распугал их.У прям вообще близкого знакомого, разбили лобовое в машине, чтоб украсть регистратор. А ещё у одной знакомой разбили окно в машине, чтоб украсть пляжную сумку, в которой ничего не было.Постоянно что-то происходит.А на полицию, вообще не надейтесь. Только 1 случай знаю, случившийся со знакомым, в котором полиция реально помогла(вернули краденый велик):

Очень странно звучит что полиция не может ничего сделать, может пострадавшие не хотят ? Поймать за руку , даже завалить на землю найдутся желающие супермены из маршрутки автобуса , свидетелей тем более найдется куча, странно как то... Думаю пострадшим было пофиг. Мне было не пофиг когда у меня на море в пансионе украли из номера по мелочи я написал заяву полиция приехала 3 чел опросила и обыскала всех постояльцев на этаже , да ничего не сделала пока я лично не провел свое расследование и отдал его полиции тогда они приехали и "сняли сливки" с воров, а мне предложили забрать кое что из украденного. Наказали рублем так сказать а этот рубль осел в кармане у полиции , я по-сути помог им заработать, Очень странно звучит что полиция не может ничего сделать, может пострадавшие не хотят ? Поймать за руку , даже завалить на землю найдутся желающие супермены из маршрутки автобуса , свидетелей тем более найдется куча, странно как то... Думаю пострадшим было пофиг. Мне было не пофиг когда у меня на море в пансионе украли из номера по мелочи я написал заяву полиция приехала 3 чел опросила и обыскала всех постояльцев на этаже , да ничего не сделала пока я лично не провел свое расследование и отдал его полиции тогда они приехали и "сняли сливки" с воров, а мне предложили забрать кое что из украденного. Наказали рублем так сказать а этот рубль осел в кармане у полиции , я по-сути помог им заработать, yama Повідомлень: 2393 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4437 раз. Подякували: 476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 11:43 Re: Эпидемия коронавируса в мире Статистика COVID-19 у регіонах



Всього випадків - 42 982

Нових - 917



Одужало - 18 934 (+233)

Загинуло - 1 129(+19)

Підозри - 87 412 (+1 053)



Вінницька область — 1 833 (+22)

Волинська область — 2 228 (+67)

Дніпропетровська область — 1 087 (0)

Донецька область — 479 (+64)

Житомирська область — 1 396 (+25)

Закарпатська область — 2 726 (+86)

Запорізька область — 568 (+3)

Івано-Франківська область — 2 300 (+47)

Кіровоградська область — 646 (+4)

м. Київ — 4 935 (+69)

Київська область — 2 506 (+37)

Львівська область — 5 177 (+173)

Луганська область — 80 (4)

Миколаївська область — 436 (+44)

Одеська область — 1 601 (+34)

Полтавська область — 310 (+1)

Рівненська область — 3 568 (+93)

Сумська область — 295 (+8)

Тернопільська область — 1 893 (+17)

Харківська область — 2 082 (+36)

Херсонська область — 191 (0)

Хмельницька область — 781 (+14)

Чернівецька область — 4 686 (+55)

Черкаська область — 642 (+7)

Чернігівська область — 526 (+7)

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6271 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 752 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1458145914601461 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7035 1582699

Scotch П'ят 26 чер, 2020 21:20