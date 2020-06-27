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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1458145914601461

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:17

  adeges написав:очень грустные цифры. они прямое продолжение непонимания необходимости носить маски и дистанцироваться.

даешь 2000 к 15 июля!

Действительно грустно для кое-кого, поскольку вместо того, чтобы поверить очередному "ВЕЛИКОМУ ГУДВИНУ", что "ГОРОД ИЗУМРУДНЫЙ", для чего нужно одеть эквивалент "ЗЕЛЕНЫХ ОЧКОВ", то есть "МАСКИ", как в сказке о "Волшебнике Изумрудного города", некоторые граждане отрицают свою принадлежность к, мягко выразимся, "СООБЩЕСТВУ", и подтверждают свое "Я".

Кстати, надо еще судье Конституционного Суда Украины растолковать необходимость "ДИСТАНЦИРОВАНИЯ", а то ведь не только не понимает суть этого момента, но еще и позволяет себе публично отдельное мнение по этому поводу высказывать: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/fil ... 2020_2.pdf

Наконец, что же респираторний вирус может дать при температуре от + 30 градусов по Цельсию к 15 июля, если, например, при таких температурах в браге даже начинает испаряться образующийся спирт, что нельзя допускать, а бутыль с брагою на этапе брожения действительно нужно закрывать ватно-марлевыми тампонами или несколькими слоями марли :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:30

  centurionus написав:
  Alex2007 написав:А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно?

Однокурсник знайомого (до 40 років) перехворів COVID-19, з пневмонією, без ІВЛ (Дніпропетровська область, назву міста не пишу) - 25 тис. грн. (щось додатково купував і т.і.).
В травні раз натрапив в неті на аналочічні цифри по якомусь одному випадку.
Можливо, десь краще із забезпеченістю препаратами, витрати менші.

Вопрос зачем было потрачено 25000 грн? Если было достаточно лежать дома и принимать жаропонижающие по необходимости 10грн за упаковку условно, ведь лечения нету
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:34

  change_pm написав:Зображення

Самый верный подход :!:
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:35

  shapo написав:
Это все я знаю и в Киеве творится тоже самое. В 2015 мою квартиру срезав болгаркой замок обворовали домушники перед этим за неделю прикрепив на почтовый ящик метку из наклеенной бумажки для ценника. Забрали только деньги и дорогое бухло. 5 часов ждал ментов сидя в квартире с разбросанными вещами и вывернутыми яшиками пока понял что никто и не собирается приезжать. Никто ничего не регистрировал и впоследствии не звонил.
Вот так сейчас и с короновирусом.


квартира с/без сигнализации?
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:40

  safonovstanislav написав:
  shapo написав:Все перечисленное вами попадало в криминальную хронику или не было даже зарегистрировано в милицейских протоколах?

Что-то попадало. Лет 5 назад, лично у меня машину вскрыли возле парка Дубовая Роща в Запорожье, украли сумку с документами и телефоном. Сидел в 10 метрах от машины, по-этому там и были оставлены вещи. Видел на какой машине был вор, его даже сразу же словили. Только толку от этого никакого. Полиция-милиция в таких делах никак не поможет. Тех же троллейбусных воров кондукторы знают в лицо, всё что они могут сделать, это объявить через громкую связь, что в троллейбусе вор. Но, мало кто так делает, а полиция вообще не может ничего сделать, даже, если вора за руку к ним приведёшь. По-этому и выбирают жертвами женщин, которые не могут дать отпор, а не рискуют остаться без зубов.

Ещё, вот, случай лично видел на почте. Женщина получала деньги на почте на кассе, малолетка схватил купюру и просто убежал.

А вот ещё случай год назад, рассказала жена. Сидит она в машине, ждёт меня. К одной из соседних дорогих машин, в которой сидит женщина, подходит 2 мужика, один приставляет нож к горлу, и требует отдать все ценности. Всё это происходило очень громко. Вмешался таксист рядом (почему-то), распугал их.

У прям вообще близкого знакомого, разбили лобовое в машине, чтоб украсть регистратор. А ещё у одной знакомой разбили окно в машине, чтоб украсть пляжную сумку, в которой ничего не было.

Постоянно что-то происходит.
А на полицию, вообще не надейтесь. Только 1 случай знаю, случившийся со знакомым, в котором полиция реально помогла(вернули краденый велик):
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-m ... voih-dvoih

Очень странно звучит что полиция не может ничего сделать, может пострадавшие не хотят ? Поймать за руку , даже завалить на землю найдутся желающие супермены из маршрутки автобуса , свидетелей тем более найдется куча, странно как то... Думаю пострадшим было пофиг. Мне было не пофиг когда у меня на море в пансионе украли из номера по мелочи я написал заяву полиция приехала 3 чел опросила и обыскала всех постояльцев на этаже , да ничего не сделала пока я лично не провел свое расследование и отдал его полиции тогда они приехали и "сняли сливки" с воров, а мне предложили забрать кое что из украденного. Наказали рублем так сказать а этот рубль осел в кармане у полиции , я по-сути помог им заработать,
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 42 982
Нових - 917

Одужало - 18 934 (+233)
Загинуло - 1 129(+19)
Підозри - 87 412 (+1 053)

Вінницька область — 1 833 (+22)
Волинська область — 2 228 (+67)
Дніпропетровська область — 1 087 (0)
Донецька область — 479 (+64)
Житомирська область — 1 396 (+25)
Закарпатська область — 2 726 (+86)
Запорізька область — 568 (+3)
Івано-Франківська область — 2 300 (+47)
Кіровоградська область — 646 (+4)
м. Київ — 4 935 (+69)
Київська область — 2 506 (+37)
Львівська область — 5 177 (+173)
Луганська область — 80 (4)
Миколаївська область — 436 (+44)
Одеська область — 1 601 (+34)
Полтавська область — 310 (+1)
Рівненська область — 3 568 (+93)
Сумська область — 295 (+8)
Тернопільська область — 1 893 (+17)
Харківська область — 2 082 (+36)
Херсонська область — 191 (0)
Хмельницька область — 781 (+14)
Чернівецька область — 4 686 (+55)
Черкаська область — 642 (+7)
Чернігівська область — 526 (+7)
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