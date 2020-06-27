adeges написав:очень грустные цифры. они прямое продолжение непонимания необходимости носить маски и дистанцироваться.
даешь 2000 к 15 июля!
Действительно грустно для кое-кого, поскольку вместо того, чтобы поверить очередному "ВЕЛИКОМУ ГУДВИНУ", что "ГОРОД ИЗУМРУДНЫЙ", для чего нужно одеть эквивалент "ЗЕЛЕНЫХ ОЧКОВ", то есть "МАСКИ", как в сказке о "Волшебнике Изумрудного города", некоторые граждане отрицают свою принадлежность к, мягко выразимся, "СООБЩЕСТВУ", и подтверждают свое "Я".
Кстати, надо еще судье Конституционного Суда Украины растолковать необходимость "ДИСТАНЦИРОВАНИЯ", а то ведь не только не понимает суть этого момента, но еще и позволяет себе публично отдельное мнение по этому поводу высказывать: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/fil ... 2020_2.pdf
Наконец, что же респираторний вирус может дать при температуре от + 30 градусов по Цельсию к 15 июля, если, например, при таких температурах в браге даже начинает испаряться образующийся спирт, что нельзя допускать, а бутыль с брагою на этапе брожения действительно нужно закрывать ватно-марлевыми тампонами или несколькими слоями марли
Alex2007 написав:А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно?
Однокурсник знайомого (до 40 років) перехворів COVID-19, з пневмонією, без ІВЛ (Дніпропетровська область, назву міста не пишу) - 25 тис. грн. (щось додатково купував і т.і.). В травні раз натрапив в неті на аналочічні цифри по якомусь одному випадку. Можливо, десь краще із забезпеченістю препаратами, витрати менші.
Вопрос зачем было потрачено 25000 грн? Если было достаточно лежать дома и принимать жаропонижающие по необходимости 10грн за упаковку условно, ведь лечения нету
shapo написав: Это все я знаю и в Киеве творится тоже самое. В 2015 мою квартиру срезав болгаркой замок обворовали домушники перед этим за неделю прикрепив на почтовый ящик метку из наклеенной бумажки для ценника. Забрали только деньги и дорогое бухло. 5 часов ждал ментов сидя в квартире с разбросанными вещами и вывернутыми яшиками пока понял что никто и не собирается приезжать. Никто ничего не регистрировал и впоследствии не звонил. Вот так сейчас и с короновирусом.
квартира с/без сигнализации?
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shapo написав:Все перечисленное вами попадало в криминальную хронику или не было даже зарегистрировано в милицейских протоколах?
Что-то попадало. Лет 5 назад, лично у меня машину вскрыли возле парка Дубовая Роща в Запорожье, украли сумку с документами и телефоном. Сидел в 10 метрах от машины, по-этому там и были оставлены вещи. Видел на какой машине был вор, его даже сразу же словили. Только толку от этого никакого. Полиция-милиция в таких делах никак не поможет. Тех же троллейбусных воров кондукторы знают в лицо, всё что они могут сделать, это объявить через громкую связь, что в троллейбусе вор. Но, мало кто так делает, а полиция вообще не может ничего сделать, даже, если вора за руку к ним приведёшь. По-этому и выбирают жертвами женщин, которые не могут дать отпор, а не рискуют остаться без зубов.
Ещё, вот, случай лично видел на почте. Женщина получала деньги на почте на кассе, малолетка схватил купюру и просто убежал.
А вот ещё случай год назад, рассказала жена. Сидит она в машине, ждёт меня. К одной из соседних дорогих машин, в которой сидит женщина, подходит 2 мужика, один приставляет нож к горлу, и требует отдать все ценности. Всё это происходило очень громко. Вмешался таксист рядом (почему-то), распугал их.
У прям вообще близкого знакомого, разбили лобовое в машине, чтоб украсть регистратор. А ещё у одной знакомой разбили окно в машине, чтоб украсть пляжную сумку, в которой ничего не было.
Очень странно звучит что полиция не может ничего сделать, может пострадавшие не хотят ? Поймать за руку , даже завалить на землю найдутся желающие супермены из маршрутки автобуса , свидетелей тем более найдется куча, странно как то... Думаю пострадавшим было пофиг. Мне было не пофиг когда у меня на море в пансионе украли из номера по мелочи я написал заяву полиция приехала 3 чел опросила и обыскала всех постояльцев на этаже , да ничего не сделала пока я лично не провел свое расследование и отдал его полиции тогда они приехали и "сняли сливки" с воров, а мне предложили забрать кое что из украденного. Наказали рублем так сказать а этот рубль осел в кармане у полиции , я по-сути помог им заработать,. Это было летом 2014 или 2015. Вчера гулял в центральном парке города за 40 минут прошло три патруля полиции , из них один на велосипедах, сделали замечание мужикам распивающим пиво на лавочках.
Вот пример этого года что может ждать карманник во львовской маршрутке https://youtu.be/e4RgX07PReI на примере кашляющего , никто не побоялся выкинуть кашляющего из маршрутки уже было в этой теме , думаете с карманник будут церемониться , другое дело они работают обычно в паре и еще один на остановке
Востаннє редагувалось yama в Нед 28 чер, 2020 12:36, всього редагувалось 4 разів.
freeze написав:Кстати просто был не в теме откуда на наших просторах так массово разносится мнение о чипировании через вакцины. Оказывается была передача Бесогон Никиты Михалкова, в которой он вскрыл замысел Билла Гейтса о контролируемом уменьшении численности населения Земли путем специально изобретенного коронавируса и вакцины с чипом якобы против него.
"режиссер ссылается на документы «системы криптовалюты, использующей данные активности тела». Если чип, введенный человеку, будет регистрировать выполнение заданных условий, то тот будет получать «криптобонусы», поясняет режиссер. Целью же чипирования является «сокращение человечества», за которое, по мнению Михалкова, выступает Гейтс."
это триндец! Я извиняюсь конечно ,но может возраст может еще что может склероз у вас? Ничего не болит и каждый день новости. Мы же с вами не так давно обсуждали , да и в этой теме всплывало на прошлой недели. Если вакцина не была должным образом протестирована то она может вызвать чрезмерный ответ имунной системы и более тяжелое течение болезни в плоть до смерти. На пальцах без вакцины переболеете легко , а после вакцины переболеете тяжело и можете умереть .это доказано на других вакцинах . То есть про чипы конечно полный бред, зачем если 98% населения со смартфонами и обычными мобильными , а " дия " и банковские приложения идентифицируют и верифицируют каждого конкретного пользователя , в том числе уже сегодня технологии распознают по смарфону кто едет в метро где зашел где вышел привязывают это к фио номеру телефона и читают ваши банковские смс, и это не выдумка это реально действующие на сегодня в мире вещи ИТ технологии, так Что чип не нужен. А вот сократить население самым безобидным распространенным вирусом после вакцинации которая вызовет летальный исход от этого в обычных условиях безобидного вируса вполне возможно. Еще раз Пишу с телефона извините за ошибки. https://youtu.be/frLydE1UCvA один час времени много интересного про отсутствие необходимости армировать , все уже чипированы
Востаннє редагувалось yama в Нед 28 чер, 2020 12:15, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Кстати просто был не в теме откуда на наших просторах так массово разносится мнение о чипировании через вакцины. Оказывается была передача Бесогон Никиты Михалкова, в которой он вскрыл замысел Билла Гейтса о контролируемом уменьшении численности населения Земли путем специально изобретенного коронавируса и вакцины с чипом якобы против него.
"режиссер ссылается на документы «системы криптовалюты, использующей данные активности тела». Если чип, введенный человеку, будет регистрировать выполнение заданных условий, то тот будет получать «криптобонусы», поясняет режиссер. Целью же чипирования является «сокращение человечества», за которое, по мнению Михалкова, выступает Гейтс."