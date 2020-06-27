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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1459146014611462

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:14

yama

Я тоже извиняюсь, но похоже Вы читаете только себя.
Я вроде достаточно подробно ответил.
Тот редкий иммунный ответ встречается в крайне ограниченном числе инфекций, буквально нескольких, и не было ни одного намёка в ситуации на Ковид-19.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:18

  safonovstanislav написав:
  yama написав:Вопрос зачем было потрачено 25000 грн? Если было достаточно лежать дома и принимать жаропонижающие по необходимости 10грн за упаковку условно, ведь лечения нету

Ведь надо же на себе опробовать лекарства от малярии и вколоть прививку от бцж. И чем дороже, тем лучше. Врач ведь не может ошибаться


Реально сектанты люди смешные :roll:
При двустороннем воспалении лёгких о котором шла речь, кроме специфического лечения конкретной вирусной инфекции, просто необходимо и другое лечение - в частности для улучшения дренажа легких, профилактическая антибиотикотерапия, потому что вирусная пневмония часто переходит в бактериальную и тд.
Сколько это стоит не знаю, но явно не пять копеек.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:30

  freeze написав:yama

Я тоже извиняюсь, но похоже Вы читаете только себя.
Я вроде достаточно подробно ответил.
Тот редкий иммунный ответ встречается в крайне ограниченном числе инфекций, буквально нескольких, и не было ни одного намёка в ситуации на Ковид-19.

Если думать параноидально и верить в теории мирового заговора консирологию и т.п. тогда есть реальная причина бояться новой вакцины сделаной в попыхах , это вам не бцж которое уже 25 + лет делают. И такие случаи вообще далеко не единичные, надо гуглить , но есть факты смерти сотен вакцинированых (не от короны само собой) ,не удобно с телефона гуглить. Так что чипирование это вполне может быть ложный фейк специально распространяемые что бы скрыть реальные последствия вакцинации. Любое обязательное введение чего либо должно настораживать . Научились даже модифицировать геном человека через инекции, пока рассказывают только в благих целях - лечить смертельное генетические заболевание , цена вопроса несколько миллионов долларов за один укол. Гуглить самое дорогое лекарство. Но если научились это делать в благих целях то почему не использовать в плохих целях ? Например Через укол укоротить вам часть днк которая отвечает за продолжительность жизни .
Востаннє редагувалось yama в Нед 28 чер, 2020 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:37

  yama написав:Например Через укол укоротить вам часть днк которая отвечает за продолжительность жизни .


Зачем рептилоидам меня убивать, я плачу им налоги и они получают от меня прибыль :mrgreen:

По поводу обязательной вакцинации - я нигде и ни разу не читал об обязательности ни в одной стране. В конце концов, если человек добровольно хочет заболеть и умереть, то ничто не в силах ему помешать.
Другой вопрос, что легко могут сделать, например, въезд в ЕС только при наличии вакцины с отметкой в международном сертификате, или какие-то авиакомпании будут продавать билеты только с таким сертификатом.
Но в конце концов антипрививочники легко могут отдыхать и на Шацких озерах, добравшись туда на собственном авто, на Одесщине много красивых мест есть.
Не читаю Будивельника и Trast.
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