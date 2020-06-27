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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1460146114621463>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:14

yama

Я тоже извиняюсь, но похоже Вы читаете только себя.
Я вроде достаточно подробно ответил.
Тот редкий иммунный ответ встречается в крайне ограниченном числе инфекций, буквально нескольких, и не было ни одного намёка в ситуации на Ковид-19.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:18

  safonovstanislav написав:
  yama написав:Вопрос зачем было потрачено 25000 грн? Если было достаточно лежать дома и принимать жаропонижающие по необходимости 10грн за упаковку условно, ведь лечения нету

Ведь надо же на себе опробовать лекарства от малярии и вколоть прививку от бцж. И чем дороже, тем лучше. Врач ведь не может ошибаться


Реально сектанты люди смешные :roll:
При двустороннем воспалении лёгких о котором шла речь, кроме специфического лечения конкретной вирусной инфекции, просто необходимо и другое лечение - в частности для улучшения дренажа легких, профилактическая антибиотикотерапия, потому что вирусная пневмония часто переходит в бактериальную и тд.
Сколько это стоит не знаю, но явно не пять копеек.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:30

  freeze написав:yama

Я тоже извиняюсь, но похоже Вы читаете только себя.
Я вроде достаточно подробно ответил.
Тот редкий иммунный ответ встречается в крайне ограниченном числе инфекций, буквально нескольких, и не было ни одного намёка в ситуации на Ковид-19.

Если думать параноидально и верить в теории мирового заговора консирологию и т.п. тогда есть реальная причина бояться новой вакцины сделаной в попыхах , это вам не бцж которое уже 25 + лет делают. И такие случаи вообще далеко не единичные, надо гуглить , но есть факты смерти сотен вакцинированых (не от короны само собой) ,не удобно с телефона гуглить. Так что чипирование это вполне может быть ложный фейк специально распространяемые что бы скрыть реальные последствия вакцинации. Любое обязательное введение чего либо должно настораживать . Научились даже модифицировать геном человека через инекции, пока рассказывают только в благих целях - лечить смертельное генетические заболевание , цена вопроса несколько миллионов долларов за один укол. Гуглить самое дорогое лекарство. Но если научились это делать в благих целях то почему не использовать в плохих целях ? Например Через укол укоротить вам часть днк которая отвечает за продолжительность жизни .
Востаннє редагувалось yama в Нед 28 чер, 2020 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:37

  yama написав:Например Через укол укоротить вам часть днк которая отвечает за продолжительность жизни .


Зачем рептилоидам меня убивать, я плачу им налоги и они получают от меня прибыль :mrgreen:

По поводу обязательной вакцинации - я нигде и ни разу не читал об обязательности ни в одной стране. В конце концов, если человек добровольно хочет заболеть и умереть, то ничто не в силах ему помешать.
Другой вопрос, что легко могут сделать, например, въезд в ЕС только при наличии вакцины с отметкой в международном сертификате, или какие-то авиакомпании будут продавать билеты только с таким сертификатом.
Но в конце концов антипрививочники легко могут отдыхать и на Шацких озерах, добравшись туда на собственном авто, на Одесщине много красивых мест есть.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:31

  freeze написав:
  yama написав:Например Через укол укоротить вам часть днк которая отвечает за продолжительность жизни .


Зачем рептилоидам меня убивать, я плачу им налоги и они получают от меня прибыль :mrgreen:


В 6-му технологічному укладі, ні Ви, ні я, ні наші діти наф.. не здались. Все будуть робити роботи + небагато населення.

Сенсу утримувати мене, яму і фріза і їх дітей немає ніякого. Тишком-нишком винищити більшу частину людства за років 5, і ок, можна по новій розпочинати економічний і інши цикли.

зі. Уявіть, що карантин триває 2-4 роки. Я не випадково запитав раніше, скільки офіційно буде тривати епідемія при таких темпах :!:

Та ось уявіть, пройшло 2 роки, ми всі до сих пір сидимо до домам. Хтось вакцинувався, хтось ні. Хтось помер від ковіду. Хтось від невідомо чого після вакцини.
Свобода пересування, спілкування придушена. Хто виступає - тюрма.

Через психічні розлади від "самоізоляції" багато хто себе чи когось вбиває. Через розрив логістики і неврожаї в деяких місцях планети йдуть війни за їжу. Чи просто так.

Як Вам такий світ через 2 роки? І епідемія ще триває...і ше навіть 50% людства не перехворіло. Про що ми / ви тоді тут будете сперечатись??? :lol:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:45

  change_pm написав:зі. Уявіть, що карантин триває 2-4 роки. Я не випадково запитав раніше, скільки офіційно буде тривати епідемія при таких темпах :!:

Та ось уявіть, пройшло 2 роки, ми всі до сих пір сидимо до домам. Хтось вакцинувався, хтось ні. Хтось помер від ковіду. Хтось від невідомо чого після вакцини.
Свобода пересування, спілкування придушена. Хто виступає - тюрма.

Через психічні розлади від "самоізоляції" багато хто себе чи когось вбиває. Через розрив логістики і неврожаї в деяких місцях планети йдуть війни за їжу. Чи просто так.

Як Вам такий світ через 2 роки? І епідемія ще триває...і ше навіть 50% людства не перехворіло. Про що ми / ви тоді тут будете сперечатись??? :lol:

Эпидемию достаточно задушить строжайшим 3-недельным ка-ран-ти-ном. Если это идет месяцами, то это "не антитеррористическая операция, а война"... не карантин, а самоизоляция. Не нужно путать понятия.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:51

https://youtu.be/Taj2fq1sF8o
о вакцинации, о проблемах с вакциной от ковид2019
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:56

  IMPRINTER написав:
  shapo написав:
Это все я знаю и в Киеве творится тоже самое. В 2015 мою квартиру срезав болгаркой замок обворовали домушники перед этим за неделю прикрепив на почтовый ящик метку из наклеенной бумажки для ценника. Забрали только деньги и дорогое бухло. 5 часов ждал ментов сидя в квартире с разбросанными вещами и вывернутыми яшиками пока понял что никто и не собирается приезжать. Никто ничего не регистрировал и впоследствии не звонил.
Вот так сейчас и с короновирусом.


квартира с/без сигнализации?


Без, я там ничего никогда ценного не держал кроме денег на оперативные расходы.
Ни супер ремонта, ни дорогих мебелей никогда не было и нет.
Видимо, кто-то по дорогой свадьбе сына из его гостей или обслуживающего персонала решил что можно что-то найти
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:59

  yama написав:
  change_pm написав:Зображення

Самый верный подход :!:


У меня в Фениксе с конца прошлого года живет одноклассник. Там пока мало заражений и вандализма с демонстрациями поэтому такие лозунги можно транслировать
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Slx написав:
  change_pm написав:зі. Уявіть, що карантин триває 2-4 роки. Я не випадково запитав раніше, скільки офіційно буде тривати епідемія при таких темпах :!:

Та ось уявіть, пройшло 2 роки, ми всі до сих пір сидимо до домам. Хтось вакцинувався, хтось ні. Хтось помер від ковіду. Хтось від невідомо чого після вакцини.
Свобода пересування, спілкування придушена. Хто виступає - тюрма.

Через психічні розлади від "самоізоляції" багато хто себе чи когось вбиває. Через розрив логістики і неврожаї в деяких місцях планети йдуть війни за їжу. Чи просто так.

Як Вам такий світ через 2 роки? І епідемія ще триває...і ше навіть 50% людства не перехворіло. Про що ми / ви тоді тут будете сперечатись???

Эпидемию достаточно задушить строжайшим 3-недельным ка-ран-ти-ном. Если это идет месяцами, то это "не антитеррористическая операция, а война"... не карантин, а самоизоляция. Не нужно путать понятия.


100 процентов согласен, китайцы показали как убрать коронавирус, Тайвань, Макао, Новая Зеландия, Исландия и другие тоже показали.
Только это должен быть карантин, а не порнография в виде Велюров и Эпицентров.
Не читаю Будивельника и Trast.
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