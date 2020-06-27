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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1460146114621463> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 240 Додано: Нед 28 чер, 2020 12:14 yama



Я тоже извиняюсь, но похоже Вы читаете только себя.

Я вроде достаточно подробно ответил.

Тот редкий иммунный ответ встречается в крайне ограниченном числе инфекций, буквально нескольких, и не было ни одного намёка в ситуации на Ковид-19. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17419 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6870 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 12:18 safonovstanislav написав: yama написав: Вопрос зачем было потрачено 25000 грн? Если было достаточно лежать дома и принимать жаропонижающие по необходимости 10грн за упаковку условно, ведь лечения нету Вопрос зачем было потрачено 25000 грн? Если было достаточно лежать дома и принимать жаропонижающие по необходимости 10грн за упаковку условно, ведь лечения нету

Ведь надо же на себе опробовать лекарства от малярии и вколоть прививку от бцж. И чем дороже, тем лучше. Врач ведь не может ошибаться Ведь надо же на себе опробовать лекарства от малярии и вколоть прививку от бцж. И чем дороже, тем лучше. Врач ведь не может ошибаться



Реально сектанты люди смешные

При двустороннем воспалении лёгких о котором шла речь, кроме специфического лечения конкретной вирусной инфекции, просто необходимо и другое лечение - в частности для улучшения дренажа легких, профилактическая антибиотикотерапия, потому что вирусная пневмония часто переходит в бактериальную и тд.

Сколько это стоит не знаю, но явно не пять копеек. Реально сектанты люди смешныеПри двустороннем воспалении лёгких о котором шла речь, кроме специфического лечения конкретной вирусной инфекции, просто необходимо и другое лечение - в частности для улучшения дренажа легких, профилактическая антибиотикотерапия, потому что вирусная пневмония часто переходит в бактериальную и тд.Сколько это стоит не знаю, но явно не пять копеек. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17419 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6870 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 12:30 freeze написав: yama



Я тоже извиняюсь, но похоже Вы читаете только себя.

Я вроде достаточно подробно ответил.

Тот редкий иммунный ответ встречается в крайне ограниченном числе инфекций, буквально нескольких, и не было ни одного намёка в ситуации на Ковид-19. Я тоже извиняюсь, но похоже Вы читаете только себя.Я вроде достаточно подробно ответил.Тот редкий иммунный ответ встречается в крайне ограниченном числе инфекций, буквально нескольких, и не было ни одного намёка в ситуации на Ковид-19.

Если думать параноидально и верить в теории мирового заговора консирологию и т.п. тогда есть реальная причина бояться новой вакцины сделаной в попыхах , это вам не бцж которое уже 25 + лет делают. И такие случаи вообще далеко не единичные, надо гуглить , но есть факты смерти сотен вакцинированых (не от короны само собой) ,не удобно с телефона гуглить. Так что чипирование это вполне может быть ложный фейк специально распространяемые что бы скрыть реальные последствия вакцинации. Любое обязательное введение чего либо должно настораживать . Научились даже модифицировать геном человека через инекции, пока рассказывают только в благих целях - лечить смертельное генетические заболевание , цена вопроса несколько миллионов долларов за один укол. Гуглить самое дорогое лекарство. Но если научились это делать в благих целях то почему не использовать в плохих целях ? Например Через укол укоротить вам часть днк которая отвечает за продолжительность жизни . Если думать параноидально и верить в теории мирового заговора консирологию и т.п. тогда есть реальная причина бояться новой вакцины сделаной в попыхах , это вам не бцж которое уже 25 + лет делают. И такие случаи вообще далеко не единичные, надо гуглить , но есть факты смерти сотен вакцинированых (не от короны само собой) ,не удобно с телефона гуглить. Так что чипирование это вполне может быть ложный фейк специально распространяемые что бы скрыть реальные последствия вакцинации. Любое обязательное введение чего либо должно настораживать . Научились даже модифицировать геном человека через инекции, пока рассказывают только в благих целях - лечить смертельное генетические заболевание , цена вопроса несколько миллионов долларов за один укол. Гуглить самое дорогое лекарство. Но если научились это делать в благих целях то почему не использовать в плохих целях ? Например Через укол укоротить вам часть днк которая отвечает за продолжительность жизни . Востаннє редагувалось yama в Нед 28 чер, 2020 12:38, всього редагувалось 1 раз. yama Повідомлень: 2397 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4442 раз. Подякували: 476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 12:37 yama написав: Например Через укол укоротить вам часть днк которая отвечает за продолжительность жизни . Например Через укол укоротить вам часть днк которая отвечает за продолжительность жизни .



Зачем рептилоидам меня убивать, я плачу им налоги и они получают от меня прибыль



По поводу обязательной вакцинации - я нигде и ни разу не читал об обязательности ни в одной стране. В конце концов, если человек добровольно хочет заболеть и умереть, то ничто не в силах ему помешать.

Другой вопрос, что легко могут сделать, например, въезд в ЕС только при наличии вакцины с отметкой в международном сертификате, или какие-то авиакомпании будут продавать билеты только с таким сертификатом.

Но в конце концов антипрививочники легко могут отдыхать и на Шацких озерах, добравшись туда на собственном авто, на Одесщине много красивых мест есть. Зачем рептилоидам меня убивать, я плачу им налоги и они получают от меня прибыльПо поводу обязательной вакцинации - я нигде и ни разу не читал об обязательности ни в одной стране. В конце концов, если человек добровольно хочет заболеть и умереть, то ничто не в силах ему помешать.Другой вопрос, что легко могут сделать, например, въезд в ЕС только при наличии вакцины с отметкой в международном сертификате, или какие-то авиакомпании будут продавать билеты только с таким сертификатом.Но в конце концов антипрививочники легко могут отдыхать и на Шацких озерах, добравшись туда на собственном авто, на Одесщине много красивых мест есть. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17419 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6870 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 13:31 freeze написав: yama написав: Например Через укол укоротить вам часть днк которая отвечает за продолжительность жизни . Например Через укол укоротить вам часть днк которая отвечает за продолжительность жизни .



Зачем рептилоидам меня убивать, я плачу им налоги и они получают от меня прибыль Зачем рептилоидам меня убивать, я плачу им налоги и они получают от меня прибыль



В 6-му технологічному укладі, ні Ви, ні я, ні наші діти наф.. не здались. Все будуть робити роботи + небагато населення.



Сенсу утримувати мене, яму і фріза і їх дітей немає ніякого. Тишком-нишком винищити більшу частину людства за років 5, і ок, можна по новій розпочинати економічний і інши цикли.



зі. Уявіть, що карантин триває 2-4 роки. Я не випадково запитав раніше, скільки офіційно буде тривати епідемія при таких темпах



Та ось уявіть, пройшло 2 роки, ми всі до сих пір сидимо до домам. Хтось вакцинувався, хтось ні. Хтось помер від ковіду. Хтось від невідомо чого після вакцини.

Свобода пересування, спілкування придушена. Хто виступає - тюрма.



Через психічні розлади від "самоізоляції" багато хто себе чи когось вбиває. Через розрив логістики і неврожаї в деяких місцях планети йдуть війни за їжу. Чи просто так.



Як Вам такий світ через 2 роки? І епідемія ще триває...і ше навіть 50% людства не перехворіло. Про що ми / ви тоді тут будете сперечатись??? В 6-му технологічному укладі, ні Ви, ні я, ні наші діти наф.. не здались. Все будуть робити роботи + небагато населення.Сенсу утримувати мене, яму і фріза і їх дітей немає ніякого. Тишком-нишком винищити більшу частину людства за років 5, і ок, можна по новій розпочинати економічний і інши цикли.зі. Уявіть, що карантин триває 2-4 роки. Я не випадково запитав раніше, скільки офіційно буде тривати епідемія при таких темпахТа ось уявіть, пройшло 2 роки, ми всі до сих пір сидимо до домам. Хтось вакцинувався, хтось ні. Хтось помер від ковіду. Хтось від невідомо чого після вакцини.Свобода пересування, спілкування придушена. Хто виступає - тюрма.Через психічні розлади від "самоізоляції" багато хто себе чи когось вбиває. Через розрив логістики і неврожаї в деяких місцях планети йдуть війни за їжу. Чи просто так.Як Вам такий світ через 2 роки? І епідемія ще триває...і ше навіть 50% людства не перехворіло. Про що ми / ви тоді тут будете сперечатись??? change_pm Повідомлень: 1439 З нами з: 03.02.16 Подякував: 17 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 13:45 change_pm написав: зі. Уявіть, що карантин триває 2-4 роки . Я не випадково запитав раніше, скільки офіційно буде тривати епідемія при таких темпах



Та ось уявіть, пройшло 2 роки, ми всі до сих пір сидимо до домам. Хтось вакцинувався, хтось ні. Хтось помер від ковіду. Хтось від невідомо чого після вакцини.

Свобода пересування, спілкування придушена. Хто виступає - тюрма.



Через психічні розлади від "самоізоляції" багато хто себе чи когось вбиває. Через розрив логістики і неврожаї в деяких місцях планети йдуть війни за їжу. Чи просто так.



Як Вам такий світ через 2 роки? І епідемія ще триває...і ше навіть 50% людства не перехворіло. Про що ми / ви тоді тут будете сперечатись??? зі.. Я не випадково запитав раніше, скільки офіційно буде тривати епідемія при таких темпахТа ось уявіть, пройшло 2 роки, ми всі до сих пір сидимо до домам. Хтось вакцинувався, хтось ні. Хтось помер від ковіду. Хтось від невідомо чого після вакцини.Свобода пересування, спілкування придушена. Хто виступає - тюрма.Через психічні розлади від "самоізоляції" багато хто себе чи когось вбиває. Через розрив логістики і неврожаї в деяких місцях планети йдуть війни за їжу. Чи просто так.Як Вам такий світ через 2 роки? І епідемія ще триває...і ше навіть 50% людства не перехворіло. Про що ми / ви тоді тут будете сперечатись???

Эпидемию достаточно задушить строжайшим 3-недельным ка-ран-ти-ном. Если это идет месяцами, то это "не антитеррористическая операция, а война"... не карантин, а самоизоляция. Не нужно путать понятия. Эпидемию достаточно задушить. Если это идет месяцами, то это "не антитеррористическая операция, а война"... не карантин, а самоизоляция. Не нужно путать понятия. https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард Slx Повідомлень: 660 З нами з: 23.07.18 Подякував: 196 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 13:51 https://youtu.be/Taj2fq1sF8o

о вакцинации, о проблемах с вакциной от ковид2019 о вакцинации, о проблемах с вакциной от ковид2019 yama Повідомлень: 2397 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4442 раз. Подякували: 476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 13:56 IMPRINTER написав: shapo написав:

Это все я знаю и в Киеве творится тоже самое. В 2015 мою квартиру срезав болгаркой замок обворовали домушники перед этим за неделю прикрепив на почтовый ящик метку из наклеенной бумажки для ценника. Забрали только деньги и дорогое бухло. 5 часов ждал ментов сидя в квартире с разбросанными вещами и вывернутыми яшиками пока понял что никто и не собирается приезжать. Никто ничего не регистрировал и впоследствии не звонил.

Вот так сейчас и с короновирусом. Это все я знаю и в Киеве творится тоже самое. В 2015 мою квартиру срезав болгаркой замок обворовали домушники перед этим за неделю прикрепив на почтовый ящик метку из наклеенной бумажки для ценника. Забрали только деньги и дорогое бухло. 5 часов ждал ментов сидя в квартире с разбросанными вещами и вывернутыми яшиками пока понял что никто и не собирается приезжать. Никто ничего не регистрировал и впоследствии не звонил.Вот так сейчас и с короновирусом.



квартира с/без сигнализации? квартира с/без сигнализации?



Без, я там ничего никогда ценного не держал кроме денег на оперативные расходы.

Ни супер ремонта, ни дорогих мебелей никогда не было и нет.

Видимо, кто-то по дорогой свадьбе сына из его гостей или обслуживающего персонала решил что можно что-то найти Без, я там ничего никогда ценного не держал кроме денег на оперативные расходы.Ни супер ремонта, ни дорогих мебелей никогда не было и нет.Видимо, кто-то по дорогой свадьбе сына из его гостей или обслуживающего персонала решил что можно что-то найти Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3717 З нами з: 29.05.18 Подякував: 95 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 13:59 yama написав: change_pm написав:

Самый верный подход Самый верный подход



У меня в Фениксе с конца прошлого года живет одноклассник. Там пока мало заражений и вандализма с демонстрациями поэтому такие лозунги можно транслировать У меня в Фениксе с конца прошлого года живет одноклассник. Там пока мало заражений и вандализма с демонстрациями поэтому такие лозунги можно транслировать Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3717 З нами з: 29.05.18 Подякував: 95 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 14:02 Re: Эпидемия коронавируса в мире Slx написав: change_pm написав: зі. Уявіть, що карантин триває 2-4 роки . Я не випадково запитав раніше, скільки офіційно буде тривати епідемія при таких темпах



Та ось уявіть, пройшло 2 роки, ми всі до сих пір сидимо до домам. Хтось вакцинувався, хтось ні. Хтось помер від ковіду. Хтось від невідомо чого після вакцини.

Свобода пересування, спілкування придушена. Хто виступає - тюрма.



Через психічні розлади від "самоізоляції" багато хто себе чи когось вбиває. Через розрив логістики і неврожаї в деяких місцях планети йдуть війни за їжу. Чи просто так.



Як Вам такий світ через 2 роки? І епідемія ще триває...і ше навіть 50% людства не перехворіло. Про що ми / ви тоді тут будете сперечатись??? зі.. Я не випадково запитав раніше, скільки офіційно буде тривати епідемія при таких темпахТа ось уявіть, пройшло 2 роки, ми всі до сих пір сидимо до домам. Хтось вакцинувався, хтось ні. Хтось помер від ковіду. Хтось від невідомо чого після вакцини.Свобода пересування, спілкування придушена. Хто виступає - тюрма.Через психічні розлади від "самоізоляції" багато хто себе чи когось вбиває. Через розрив логістики і неврожаї в деяких місцях планети йдуть війни за їжу. Чи просто так.Як Вам такий світ через 2 роки? І епідемія ще триває...і ше навіть 50% людства не перехворіло. Про що ми / ви тоді тут будете сперечатись???

Эпидемию достаточно задушить строжайшим 3-недельным ка-ран-ти-ном. Если это идет месяцами, то это "не антитеррористическая операция, а война"... не карантин, а самоизоляция. Не нужно путать понятия. Эпидемию достаточно задушить. Если это идет месяцами, то это "не антитеррористическая операция, а война"... не карантин, а самоизоляция. Не нужно путать понятия.



100 процентов согласен, китайцы показали как убрать коронавирус, Тайвань, Макао, Новая Зеландия, Исландия и другие тоже показали.

Только это должен быть карантин, а не порнография в виде Велюров и Эпицентров. 100 процентов согласен, китайцы показали как убрать коронавирус, Тайвань, Макао, Новая Зеландия, Исландия и другие тоже показали.Только это должен быть карантин, а не порнография в виде Велюров и Эпицентров. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17419 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6870 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1460146114621463> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7035 1582734

Scotch П'ят 26 чер, 2020 21:20