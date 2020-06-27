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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 чер, 2020 14:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Негативные последствия коронавируса могут сказываться еще несколько лет, предупреждают ученые из США. Они пришли к выводу, что от COVID-19 также могут пострадать не только легкие, но также сердце и другие органы:
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Нед 28 чер, 2020 14:18
Пару раз довелось прочитати, щоб зрозуміти, що Ви мали на увазі. То ви до термінів докопались , ОК!
Припустимо, що вас (нас) усіх заставляють сидіти вдома 2-4 роки посилаясь на карантин / самоізоляцію / назвіть це як хочте (назва не є важливою).
Як буде виглядати Ваш / наш "всесвіт" через 2 роки такої епідемії?
ps. До речі, як ви розумієте самоізоляція?
Я розумію так: я захворів і сиджу вдома, щоб нікого не заразити.
А те що наразі відбувається, називається просто: обнуляшка конституційних і взагалі людських прав і свобод під вивіскою - аааааааааааа! короноепідемія!!!!!!!!!
pps. А, згадав, виглядає так, що дійсно йде війна.
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 28 чер, 2020 14:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 28 чер, 2020 14:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Кстати антикоронавирусники сделали всем небольшой рекорд:
В Україні з діагнозом коронавірус госпіталізували 237 людей — на сьогодні це найбільше число госпіталізованих за добу від початку пандемії.
Про це під час брифінгу 28 червня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Нед 28 чер, 2020 14:28
вот я только на этот показатель и ориентируюсь.
показатель "выявленные случаи" - это ни о чем.
з.ы. только диагноз "коронавирус" (SARS-CoV-2) - поставить нельзя, поставить диагноз можно "коронавирусная инфекция(болезнь)" (COVID-19) ... єто так безграмотно на сайте МОЗ написано?
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Додано: Нед 28 чер, 2020 14:44
Китайцы показали, как под давлением американцев можно, прикрываясь коронавирусом, замедлить свою экономику, поскольку Трамп потребовал от Китая ограничить экспорт в США и увеличить импорт из США.
Кроме того, коронавирус в Китае позволил Трампу припугнуть тех американских производителей, которые не согласились на возврат своих производств из Китая в США даже после введения для них налоговых льгот в США.
Наконец, под прикрытием коронавируса в США ограничивают именно сферу услуг, ориентированную на импорт, прежде всего, из Китая, чтобы не допустить распространения упадка, например, Детройта, на всю территорию США.
Востаннє редагувалось Igneus в Нед 28 чер, 2020 14:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 28 чер, 2020 14:47
Почему, выявленные случаи - это один из важных показателей наряду с количеством госпитализированных, наряду с количеством умерших.
Если количество бессимптомников стремится к нулю, то понятно, что эпидемия завершается, если такое количество бессимптомников постоянно увеличивается, то количество госпитализированных и по цепочке затем количество умерших обязательно увеличится через некоторое количество дней с поправочным коэффициентом.
А сказал так Степанов на брифинге.
Впрочем для страны, где 58 процентов уверены в чипировании или подобно братскому народу Гаити, который уверен в магическому культу Вуду и Зомби, уверен в рептилоидах, уменьшающих путём инъекций численность населения Украины, Степанов и так сказал слишком заумно, наше населению надо еще проще объяснять.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Нед 28 чер, 2020 14:50
Можно не стесняясь продолжить логическую цепочку, американцы под давлением китайцев, которые изобрели антиамериканский вирус, ухайдакали свою экономику гораздо круче Китая в цифрах её падения.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Нед 28 чер, 2020 15:04
В 1961 году на 22 съезде КПСС Никита Хрущев не только сказал, но и в Третьей программе КПСС распорядился записать, что к 1980 году Советский народ будет жить при коммунизме, то есть по принципу от каждого по способностям, а каждому по потребностям.
И для подтверждения этого, кроме Третьей программы КПСС, еще и Моральный кодекс строителя коммунизма на этом съезде приняли, которым дополнили Устав КПСС.
Кстати, делегаты съезда приняли эти предложения Хрущева бурными и продолжительными аплодисментами, переходящими в овацию.
А в итоге мне не приходилось вместе с Вами стоять в 1980 году в очереди за мылом по две штуки на руки?
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