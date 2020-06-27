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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1460146114621463

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Негативные последствия коронавируса могут сказываться еще несколько лет, предупреждают ученые из США. Они пришли к выводу, что от COVID-19 также могут пострадать не только легкие, но также сердце и другие органы: https://bit.ly/386KxHf
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:18

  Slx написав:
  change_pm написав:зі. Уявіть, що карантин триває 2-4 роки. Я не випадково запитав раніше, скільки офіційно буде тривати епідемія при таких темпах :!:

Та ось уявіть, пройшло 2 роки, ми всі до сих пір сидимо до домам. Хтось вакцинувався, хтось ні. Хтось помер від ковіду. Хтось від невідомо чого після вакцини.
Свобода пересування, спілкування придушена. Хто виступає - тюрма.

Через психічні розлади від "самоізоляції" багато хто себе чи когось вбиває. Через розрив логістики і неврожаї в деяких місцях планети йдуть війни за їжу. Чи просто так.

Як Вам такий світ через 2 роки? І епідемія ще триває...і ше навіть 50% людства не перехворіло. Про що ми / ви тоді тут будете сперечатись??? :lol:

Эпидемию достаточно задушить строжайшим 3-недельным ка-ран-ти-ном. Если это идет месяцами, то это "не антитеррористическая операция, а война"... не карантин, а самоизоляция. Не нужно путать понятия.

Пару раз довелось прочитати, щоб зрозуміти, що Ви мали на увазі. То ви до термінів докопались :) , ОК!

Припустимо, що вас (нас) усіх заставляють сидіти вдома 2-4 роки посилаясь на карантин / самоізоляцію / назвіть це як хочте (назва не є важливою).

Як буде виглядати Ваш / наш "всесвіт" через 2 роки такої епідемії?

ps. До речі, як ви розумієте самоізоляція?

Я розумію так: я захворів і сиджу вдома, щоб нікого не заразити.

А те що наразі відбувається, називається просто: обнуляшка конституційних і взагалі людських прав і свобод під вивіскою - аааааааааааа! короноепідемія!!!!!!!!!

pps. А, згадав, виглядає так, що дійсно йде війна.
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 28 чер, 2020 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кстати антикоронавирусники сделали всем небольшой рекорд:

​​В Україні з діагнозом коронавірус госпіталізували 237 людей — на сьогодні це найбільше число госпіталізованих за добу від початку пандемії.

Про це під час брифінгу 28 червня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:28

  freeze написав:Кстати антикоронавирусники сделали всем небольшой рекорд:

​​В Україні з діагнозом коронавірус госпіталізували 237 людей — на сьогодні це найбільше число госпіталізованих за добу від початку пандемії.

Про це під час брифінгу 28 червня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.


вот я только на этот показатель и ориентируюсь.

показатель "выявленные случаи" - это ни о чем.

з.ы. только диагноз "коронавирус" (SARS-CoV-2) - поставить нельзя, поставить диагноз можно "коронавирусная инфекция(болезнь)" (COVID-19) ... єто так безграмотно на сайте МОЗ написано?
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:44

  freeze написав:китайцы показали как убрать коронавирус

Китайцы показали, как под давлением американцев можно, прикрываясь коронавирусом, замедлить свою экономику, поскольку Трамп потребовал от Китая ограничить экспорт в США и увеличить импорт из США.
Кроме того, коронавирус в Китае позволил Трампу припугнуть тех американских производителей, которые не согласились на возврат своих производств из Китая в США даже после введения для них налоговых льгот в США.
Наконец, под прикрытием коронавируса в США ограничивают именно сферу услуг, ориентированную на импорт, прежде всего, из Китая, чтобы не допустить распространения упадка, например, Детройта, на всю территорию США.
Востаннє редагувалось Igneus в Нед 28 чер, 2020 14:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:47

  IMPRINTER написав:
  freeze написав:Кстати антикоронавирусники сделали всем небольшой рекорд:

​​В Україні з діагнозом коронавірус госпіталізували 237 людей — на сьогодні це найбільше число госпіталізованих за добу від початку пандемії.

Про це під час брифінгу 28 червня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.


вот я только на этот показатель и ориентируюсь.

показатель "выявленные случаи" - это ни о чем.

з.ы. только диагноз "коронавирус" (SARS-CoV-2) - поставить нельзя, поставить диагноз можно "коронавирусная инфекция(болезнь)" (COVID-19) ... єто так безграмотно на сайте МОЗ написано?


Почему, выявленные случаи - это один из важных показателей наряду с количеством госпитализированных, наряду с количеством умерших.
Если количество бессимптомников стремится к нулю, то понятно, что эпидемия завершается, если такое количество бессимптомников постоянно увеличивается, то количество госпитализированных и по цепочке затем количество умерших обязательно увеличится через некоторое количество дней с поправочным коэффициентом.

А сказал так Степанов на брифинге.
Впрочем для страны, где 58 процентов уверены в чипировании или подобно братскому народу Гаити, который уверен в магическому культу Вуду и Зомби, уверен в рептилоидах, уменьшающих путём инъекций численность населения Украины, Степанов и так сказал слишком заумно, наше населению надо еще проще объяснять.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:50

  Igneus написав:
  freeze написав:китайцы показали как убрать коронавирус

Китайцы показали, как под давлением американцев можно, прикрываясь коронавирусом, замедлить свою экономику, поскольку Трамп потребовал от Китая ограничить экспорт в США и увеличить импорт из США.


Можно не стесняясь продолжить логическую цепочку, американцы под давлением китайцев, которые изобрели антиамериканский вирус, ухайдакали свою экономику гораздо круче Китая в цифрах её падения. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 15:04

  freeze написав:А сказал так Степанов на брифинге.

В 1961 году на 22 съезде КПСС Никита Хрущев не только сказал, но и в Третьей программе КПСС распорядился записать, что к 1980 году Советский народ будет жить при коммунизме, то есть по принципу от каждого по способностям, а каждому по потребностям.

И для подтверждения этого, кроме Третьей программы КПСС, еще и Моральный кодекс строителя коммунизма на этом съезде приняли, которым дополнили Устав КПСС.

Кстати, делегаты съезда приняли эти предложения Хрущева бурными и продолжительными аплодисментами, переходящими в овацию.

А в итоге мне не приходилось вместе с Вами стоять в 1980 году в очереди за мылом по две штуки на руки? :wink:
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