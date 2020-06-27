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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1461146214631464> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 240 Додано: Нед 28 чер, 2020 14:03 Re: Эпидемия коронавируса в мире https://bit.ly/386KxHf Негативные последствия коронавируса могут сказываться еще несколько лет, предупреждают ученые из США. Они пришли к выводу, что от COVID-19 также могут пострадать не только легкие, но также сердце и другие органы: Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17423 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6871 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 14:18 Slx написав: change_pm написав: зі. Уявіть, що карантин триває 2-4 роки . Я не випадково запитав раніше, скільки офіційно буде тривати епідемія при таких темпах



Та ось уявіть, пройшло 2 роки, ми всі до сих пір сидимо до домам. Хтось вакцинувався, хтось ні. Хтось помер від ковіду. Хтось від невідомо чого після вакцини.

Свобода пересування, спілкування придушена. Хто виступає - тюрма.



Через психічні розлади від "самоізоляції" багато хто себе чи когось вбиває. Через розрив логістики і неврожаї в деяких місцях планети йдуть війни за їжу. Чи просто так.



Як Вам такий світ через 2 роки? І епідемія ще триває...і ше навіть 50% людства не перехворіло. Про що ми / ви тоді тут будете сперечатись??? зі.. Я не випадково запитав раніше, скільки офіційно буде тривати епідемія при таких темпахТа ось уявіть, пройшло 2 роки, ми всі до сих пір сидимо до домам. Хтось вакцинувався, хтось ні. Хтось помер від ковіду. Хтось від невідомо чого після вакцини.Свобода пересування, спілкування придушена. Хто виступає - тюрма.Через психічні розлади від "самоізоляції" багато хто себе чи когось вбиває. Через розрив логістики і неврожаї в деяких місцях планети йдуть війни за їжу. Чи просто так.Як Вам такий світ через 2 роки? І епідемія ще триває...і ше навіть 50% людства не перехворіло. Про що ми / ви тоді тут будете сперечатись???

Эпидемию достаточно задушить строжайшим 3-недельным ка-ран-ти-ном. Если это идет месяцами, то это "не антитеррористическая операция, а война"... не карантин, а самоизоляция. Не нужно путать понятия. Эпидемию достаточно задушить. Если это идет месяцами, то это "не антитеррористическая операция, а война"... не карантин, а самоизоляция. Не нужно путать понятия.

Пару раз довелось прочитати, щоб зрозуміти, що Ви мали на увазі. То ви до термінів докопались , ОК!



Припустимо, що вас (нас) усіх заставляють сидіти вдома 2-4 роки посилаясь на карантин / самоізоляцію / назвіть це як хочте (назва не є важливою).



Як буде виглядати Ваш / наш "всесвіт" через 2 роки такої епідемії?



ps. До речі, як ви розумієте самоізоляція?



Я розумію так: я захворів і сиджу вдома, щоб нікого не заразити.



А те що наразі відбувається, називається просто: обнуляшка конституційних і взагалі людських прав і свобод під вивіскою - аааааааааааа! короноепідемія!!!!!!!!!



pps. А, згадав, виглядає так, що дійсно йде війна. Пару раз довелось прочитати, щоб зрозуміти, що Ви мали на увазі. То ви до термінів докопались, ОК!Припустимо, що вас (нас) усіх заставляють сидіти вдома 2-4 роки посилаясь на карантин / самоізоляцію / назвіть це як хочте (назва не є важливою).Як буде виглядати Ваш / наш "всесвіт" через 2 роки такої епідемії?ps. До речі, як ви розумієте самоізоляція?Я розумію так: я захворів і сиджу вдома, щоб нікого не заразити.А те що наразі відбувається, називається просто: обнуляшка конституційних і взагалі людських прав і свобод під вивіскою - аааааааааааа! короноепідемія!!!!!!!!!pps. А, згадав, виглядає так, що дійсно йде війна. Востаннє редагувалось change_pm в Нед 28 чер, 2020 14:19, всього редагувалось 1 раз. change_pm Повідомлень: 1439 З нами з: 03.02.16 Подякував: 17 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 14:18 Re: Эпидемия коронавируса в мире Кстати антикоронавирусники сделали всем небольшой рекорд:



​​В Україні з діагнозом коронавірус госпіталізували 237 людей — на сьогодні це найбільше число госпіталізованих за добу від початку пандемії.



Про це під час брифінгу 28 червня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17423 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6871 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 14:28 freeze написав: Кстати антикоронавирусники сделали всем небольшой рекорд:



​​В Україні з діагнозом коронавірус госпіталізували 237 людей — на сьогодні це найбільше число госпіталізованих за добу від початку пандемії.



Про це під час брифінгу 28 червня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Кстати антикоронавирусники сделали всем небольшой рекорд:​​В Україні з діагнозом— на сьогодні це найбільше число госпіталізованих за добу від початку пандемії.Про це під час брифінгу 28 червня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.



вот я только на этот показатель и ориентируюсь.



показатель "выявленные случаи" - это ни о чем.



з.ы. только диагноз "коронавирус" (SARS-CoV-2) - поставить нельзя, поставить диагноз можно "коронавирусная инфекция(болезнь)" (COVID-19) ... єто так безграмотно на сайте МОЗ написано? вот я только на этот показатель и ориентируюсь.показатель "выявленные случаи" - это ни о чем.з.ы. только диагноз "коронавирус" (SARS-CoV-2) - поставить нельзя, поставить диагноз можно "коронавирусная инфекция(болезнь)" (COVID-19) ... єто так безграмотно на сайте МОЗ написано? Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 37426 З нами з: 06.08.09 Подякував: 213 раз. Подякували: 5956 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 14:44 freeze написав: китайцы показали как убрать коронавирус китайцы показали как убрать коронавирус

Китайцы показали, как под давлением американцев можно, прикрываясь коронавирусом, замедлить свою экономику, поскольку Трамп потребовал от Китая ограничить экспорт в США и увеличить импорт из США.

Кроме того, коронавирус в Китае позволил Трампу припугнуть тех американских производителей, которые не согласились на возврат своих производств из Китая в США даже после введения для них налоговых льгот в США.

Наконец, под прикрытием коронавируса в США ограничивают именно сферу услуг, ориентированную на импорт, прежде всего, из Китая, чтобы не допустить распространения упадка, например, Детройта, на всю территорию США. Китайцы показали, как под давлением американцев можно, прикрываясь коронавирусом, замедлить свою экономику, поскольку Трамп потребовал от Китая ограничить экспорт в США и увеличить импорт из США.Кроме того, коронавирус в Китае позволил Трампу припугнуть тех американских производителей, которые не согласились на возврат своих производств из Китая в США даже после введения для них налоговых льгот в США.Наконец, под прикрытием коронавируса в США ограничивают именно сферу услуг, ориентированную на импорт, прежде всего, из Китая, чтобы не допустить распространения упадка, например, Детройта, на всю территорию США. Востаннє редагувалось Igneus в Нед 28 чер, 2020 14:48, всього редагувалось 1 раз. Igneus Повідомлень: 572 З нами з: 29.08.18 Подякував: 221 раз. Подякували: 317 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 14:47 IMPRINTER написав: freeze написав: Кстати антикоронавирусники сделали всем небольшой рекорд:



​​В Україні з діагнозом коронавірус госпіталізували 237 людей — на сьогодні це найбільше число госпіталізованих за добу від початку пандемії.



Про це під час брифінгу 28 червня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Кстати антикоронавирусники сделали всем небольшой рекорд:​​В Україні з діагнозом— на сьогодні це найбільше число госпіталізованих за добу від початку пандемії.Про це під час брифінгу 28 червня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.



вот я только на этот показатель и ориентируюсь.



показатель "выявленные случаи" - это ни о чем.



з.ы. только диагноз "коронавирус" (SARS-CoV-2) - поставить нельзя, поставить диагноз можно "коронавирусная инфекция(болезнь)" (COVID-19) ... єто так безграмотно на сайте МОЗ написано? вот я только на этот показатель и ориентируюсь.показатель "выявленные случаи" - это ни о чем.з.ы. только диагноз "коронавирус" (SARS-CoV-2) - поставить нельзя, поставить диагноз можно "коронавирусная инфекция(болезнь)" (COVID-19) ... єто так безграмотно на сайте МОЗ написано?



Почему, выявленные случаи - это один из важных показателей наряду с количеством госпитализированных, наряду с количеством умерших.

Если количество бессимптомников стремится к нулю, то понятно, что эпидемия завершается, если такое количество бессимптомников постоянно увеличивается, то количество госпитализированных и по цепочке затем количество умерших обязательно увеличится через некоторое количество дней с поправочным коэффициентом.



А сказал так Степанов на брифинге.

Впрочем для страны, где 58 процентов уверены в чипировании или подобно братскому народу Гаити, который уверен в магическому культу Вуду и Зомби, уверен в рептилоидах, уменьшающих путём инъекций численность населения Украины, Степанов и так сказал слишком заумно, наше населению надо еще проще объяснять. Почему, выявленные случаи - это один из важных показателей наряду с количеством госпитализированных, наряду с количеством умерших.Если количество бессимптомников стремится к нулю, то понятно, что эпидемия завершается, если такое количество бессимптомников постоянно увеличивается, то количество госпитализированных и по цепочке затем количество умерших обязательно увеличится через некоторое количество дней с поправочным коэффициентом.А сказал так Степанов на брифинге.Впрочем для страны, где 58 процентов уверены в чипировании или подобно братскому народу Гаити, который уверен в магическому культу Вуду и Зомби, уверен в рептилоидах, уменьшающих путём инъекций численность населения Украины, Степанов и так сказал слишком заумно, наше населению надо еще проще объяснять. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17423 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6871 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 14:50 Igneus написав: freeze написав: китайцы показали как убрать коронавирус китайцы показали как убрать коронавирус

Китайцы показали, как под давлением американцев можно, прикрываясь коронавирусом, замедлить свою экономику, поскольку Трамп потребовал от Китая ограничить экспорт в США и увеличить импорт из США. Китайцы показали, как под давлением американцев можно, прикрываясь коронавирусом, замедлить свою экономику, поскольку Трамп потребовал от Китая ограничить экспорт в США и увеличить импорт из США.



Можно не стесняясь продолжить логическую цепочку, американцы под давлением китайцев, которые изобрели антиамериканский вирус, ухайдакали свою экономику гораздо круче Китая в цифрах её падения. Можно не стесняясь продолжить логическую цепочку, американцы под давлением китайцев, которые изобрели антиамериканский вирус, ухайдакали свою экономику гораздо круче Китая в цифрах её падения. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17423 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6871 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 15:04 freeze написав: А сказал так Степанов на брифинге. А сказал так Степанов на брифинге.

В 1961 году на 22 съезде КПСС Никита Хрущев не только сказал, но и в Третьей программе КПСС распорядился записать, что к 1980 году Советский народ будет жить при коммунизме, то есть по принципу от каждого по способностям, а каждому по потребностям.



И для подтверждения этого, кроме Третьей программы КПСС, еще и Моральный кодекс строителя коммунизма на этом съезде приняли, которым дополнили Устав КПСС.



Кстати, делегаты съезда приняли эти предложения Хрущева бурными и продолжительными аплодисментами, переходящими в овацию.



А в итоге мне не приходилось вместе с Вами стоять в 1980 году в очереди за мылом по две штуки на руки? В 1961 году на 22 съезде КПСС Никита Хрущев не только сказал, но и в Третьей программе КПСС распорядился записать, что, то есть по принципуИ для подтверждения этого, кроме Третьей программы КПСС, еще и Моральный кодекс строителя коммунизма на этом съезде приняли, которым дополнили Устав КПСС.Кстати, делегаты съезда приняли эти предложения Хрущева бурными и продолжительными аплодисментами, переходящими в овацию.А в итоге мне не приходилось вместе с Вами стоять в 1980 году в очереди за мылом по две штуки на руки? Igneus Повідомлень: 572 З нами з: 29.08.18 Подякував: 221 раз. Подякували: 317 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 15:11 freeze написав: Почему, выявленные случаи - это один из важных показателей наряду с количеством госпитализированных Почему, выявленные случаи - это один из важных показателей наряду с количеством госпитализированных



с поправкой на количество сделанных тестов ... давайте завтра не сделаем ниолдного теста и будет 0 выявленных ... ура победа ? но при этом будут поступать больныен на госпитализацию с пневманией ...



Смерти там тоже не совсем понятно от чего умер онкобольной или гипертоник - от короны или от своего заболевания котрое безусловно корона могла прискорить ...



поэтому № 1 по репрезентабельности - кол-во госпитализаций с диагнозом "пневмания" у которых выявлен ковид как ее причина. с поправкой на количество сделанных тестов ... давайте завтра не сделаем ниолдного теста и будет 0 выявленных ... ура победа ? но при этом будут поступать больныен на госпитализацию с пневманией ...Смерти там тоже не совсем понятно от чего умер онкобольной или гипертоник - от короны или от своего заболевания котрое безусловно корона могла прискорить ...поэтому № 1 по репрезентабельности - кол-во госпитализаций с диагнозом "пневмания" у которых выявлен ковид как ее причина. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 37426 З нами з: 06.08.09 Подякував: 213 раз. Подякували: 5956 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 15:22 IMPRINTER написав: Смерти там тоже не совсем понятно от чего умер онкобольной или гипертоник - от короны или от своего заболевания котрое безусловно корона могла прискорить ... Смерти там тоже не совсем понятно от чего умер онкобольной или гипертоник - от короны или от своего заболевания котрое безусловно корона могла прискорить ...



Почему непонятно от чего умер кашляющий с температурой гипертоник или диабетчик с трубкой ИВЛ во рту ))))



На счет тестов верно тоже относительно, сколько сейчас не делают тысяч тестов в некоторых странах, а коронавирус найти не могут. Причина не в количестве тестов, а в том, что есть коронавирус. Тесты тоже не делают всем желающим на Привозе, тесты у нас делают по показаниям, если сделали у нас условно всего 300 тестов за сутки, находящихся под подозрением, и не нашли коронавирус, скорее всего его уже нет.



Да и и не так у нас больше стали делать основных тестов ПЦР, по сравнению с тем же апрелем. Почему непонятно от чего умер кашляющий с температурой гипертоник или диабетчик с трубкой ИВЛ во рту ))))На счет тестов верно тоже относительно, сколько сейчас не делают тысяч тестов в некоторых странах, а коронавирус найти не могут. Причина не в количестве тестов, а в том, что есть коронавирус. Тесты тоже не делают всем желающим на Привозе, тесты у нас делают по показаниям, если сделали у нас условно всего 300 тестов за сутки, находящихся под подозрением, и не нашли коронавирус, скорее всего его уже нет.Да и и не так у нас больше стали делать основных тестов ПЦР, по сравнению с тем же апрелем. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17423 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6871 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1461146214631464> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Scotch П'ят 26 чер, 2020 21:20