Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1461146214631464 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 240 Додано: Нед 28 чер, 2020 15:34 Igneus написав: А в итоге мне не приходилось вместе с Вами стоять в 1980 году в очереди за мылом по две штуки на руки? А в итоге мне не приходилось вместе с Вами стоять в 1980 году в очереди за мылом по две штуки на руки?



Нет, я и в то время неплохо жил, явно имел больше возможностей, чем сейчас, и больше стран объездил, чем после распада СССР.

Хотя если посмотреть по сторонам и на других и сейчас не бедствую, но люди стали более злыми и недобрыми, больше моральный дискомфорт от этого. Нет, я и в то время неплохо жил, явно имел больше возможностей, чем сейчас, и больше стран объездил, чем после распада СССР.Хотя если посмотреть по сторонам и на других и сейчас не бедствую, но люди стали более злыми и недобрыми, больше моральный дискомфорт от этого. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17423 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6871 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 15:53 freeze написав: Igneus написав: А в итоге мне не приходилось вместе с Вами стоять в 1980 году в очереди за мылом по две штуки на руки? А в итоге мне не приходилось вместе с Вами стоять в 1980 году в очереди за мылом по две штуки на руки?



Нет, я и в то время неплохо жил, явно имел больше возможностей, чем сейчас, и больше стран объездил, чем после распада СССР.

Хотя если посмотреть по сторонам и на других и сейчас не бедствую, но люди стали более злыми и недобрыми, больше моральный дискомфорт от этого. Нет, я и в то время неплохо жил, явно имел больше возможностей, чем сейчас, и больше стран объездил, чем после распада СССР.Хотя если посмотреть по сторонам и на других и сейчас не бедствую, но люди стали более злыми и недобрыми, больше моральный дискомфорт от этого.

То есть, Вы хотите сказать, что в 1980 году уже имели какое-то отношение к номенклатуре, предшественники которой поимели моих предков в 1917-1935 годах, она сама поимела моих родителей в 1950-2000 годах, а теперь ее наследники хотят поиметь и меня, а я им за это должен безоговорочно верить? То есть, Вы хотите сказать, что в 1980 году уже имели какое-то отношение к номенклатуре, предшественники которой поимели моих предков в 1917-1935 годах, она сама поимела моих родителей в 1950-2000 годах, а теперь ее наследники хотят поиметь и меня, а я им за это должен безоговорочно верить? Igneus Повідомлень: 573 З нами з: 29.08.18 Подякував: 221 раз. Подякували: 317 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 16:04 Igneus написав: То есть, Вы хотите сказать, что в 1980 году уже имели какое-то отношение к номенклатуре, предшественники которой поимели моих предков в 1917-1935 годах, она сама поимела моих родителей в 1950-2000 годах, а теперь ее наследники хотят поиметь и меня, а я им за это должен безоговорочно верить? То есть, Вы хотите сказать, что в 1980 году уже имели какое-то отношение к номенклатуре, предшественники которой поимели моих предков в 1917-1935 годах, она сама поимела моих родителей в 1950-2000 годах, а теперь ее наследники хотят поиметь и меня, а я им за это должен безоговорочно верить?



Не знаю кто кого поимел из наших родственников, честно говоря в 1917 году, или в 1980 году, но я например был в ряде африканских стран по научной работе, не потратив ни копейки своих денег и наоборот неплохо по тем советским временам заработал, почти полгода был в Антарктиде, и тоже заработал неплохо. Те кто был с головой и тогда неплохо жили.

А те кто ныли, что тогда бедствовали, то и сейчас такие же медианно нищие, по сравнению с теми кто более устремлённые. Естественный отбор.

Наглядный нынешний пример негритянские шаромыжники в братской Америке. Не знаю кто кого поимел из наших родственников, честно говоря в 1917 году, или в 1980 году, но я например был в ряде африканских стран по научной работе, не потратив ни копейки своих денег и наоборот неплохо по тем советским временам заработал, почти полгода был в Антарктиде, и тоже заработал неплохо. Те кто был с головой и тогда неплохо жили.А те кто ныли, что тогда бедствовали, то и сейчас такие же медианно нищие, по сравнению с теми кто более устремлённые. Естественный отбор.Наглядный нынешний пример негритянские шаромыжники в братской Америке. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17423 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6871 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 16:14



https://t.me/legitimniy/4360



https://t.me/legitimniy/4361



https://t.me/legitimniy/4362 "Горы трупов" будут или нет? Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11749 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6927 раз. Подякували: 3130 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 16:27 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вкладчик1234 написав: "Горы трупов" будут или нет?



https://t.me/legitimniy/4360



https://t.me/legitimniy/4361



https://t.me/legitimniy/4362 "Горы трупов" будут или нет?



Это на свежем морском воздухе в Одессе, если смотреть первое видео.

Вряд ли на что то повлияет.

Большинство заражений внутрисемейные, внутрибольничные, в транспорте и закрытых помещениях. Это на свежем морском воздухе в Одессе, если смотреть первое видео.Вряд ли на что то повлияет.Большинство заражений внутрисемейные, внутрибольничные, в транспорте и закрытых помещениях. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17423 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6871 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 16:34 freeze написав: А те кто ныли, что тогда бедствовали, то и сейчас такие же медианно нищие, по сравнению с теми кто более устремлённые. Естественный отбор. А те кто ныли, что тогда бедствовали, то и сейчас такие же медианно нищие, по сравнению с теми кто более устремлённые. Естественный отбор.

А я не говорил, что мои родственники особо бедствовали, тем более, что у ранних почти все отобрали насилием, а более поздних уравнивали с остальными, а когда это полностью сделать не удалось, то у них снова почти все отобрали, только уже ненасильственным методом.



Кстати, за мылом в очереди я стоял еще школьником, помогая родителям, занятым на работе.



Но в середине 1990-х годов я учел их некоторые ошибки и поэтому уже противостою наследникам тех, о которых выше говорилось, даже устремлять свое око на принадлежащее мне, в том числе, под прикрытием коронавируса.



Наконец, сталкиваясь в противостояниях с ними лично, я уже вижу некоторых из них ущербными и такими, кто не выдерживает испытания обретенной властью или материальным состоянием, что мне и на руку, поскольку я не расслабляюсь на достигнутом. А я не говорил, что мои родственники особо бедствовали, тем более, что у ранних почти все отобрали насилием, а более поздних уравнивали с остальными, а когда это полностью сделать не удалось, то у них снова почти все отобрали, только уже ненасильственным методом.Кстати, за мылом в очереди я стоял еще школьником, помогая родителям, занятым на работе.Но в середине 1990-х годов я учел их некоторые ошибки и поэтому уже противостою наследникам тех, о которых выше говорилось, даже устремлять свое око на принадлежащее мне, в том числе, под прикрытием коронавируса.Наконец, сталкиваясь в противостояниях с ними лично, я уже вижу некоторых из них ущербными и такими, кто не выдерживает испытания обретенной властью или материальным состоянием, что мне и на руку, поскольку я не расслабляюсь на достигнутом. Igneus Повідомлень: 573 З нами з: 29.08.18 Подякував: 221 раз. Подякували: 317 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1461146214631464 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Scotch П'ят 26 чер, 2020 21:20