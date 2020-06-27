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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 чер, 2020 15:34
Igneus написав:
А в итоге мне не приходилось вместе с Вами стоять в 1980 году в очереди за мылом по две штуки на руки?
Нет, я и в то время неплохо жил, явно имел больше возможностей, чем сейчас, и больше стран объездил, чем после распада СССР.
Хотя если посмотреть по сторонам и на других и сейчас не бедствую, но люди стали более злыми и недобрыми, больше моральный дискомфорт от этого.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 15:53
freeze написав: Igneus написав:
А в итоге мне не приходилось вместе с Вами стоять в 1980 году в очереди за мылом по две штуки на руки?
Нет, я и в то время неплохо жил, явно имел больше возможностей, чем сейчас, и больше стран объездил, чем после распада СССР.
Хотя если посмотреть по сторонам и на других и сейчас не бедствую, но люди стали более злыми и недобрыми, больше моральный дискомфорт от этого.
То есть, Вы хотите сказать, что в 1980 году уже имели какое-то отношение к номенклатуре, предшественники которой поимели моих предков в 1917-1935 годах, она сама поимела моих родителей в 1950-2000 годах, а теперь ее наследники хотят поиметь и меня, а я им за это должен безоговорочно верить?
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Додано: Нед 28 чер, 2020 16:04
Igneus написав:
То есть, Вы хотите сказать, что в 1980 году уже имели какое-то отношение к номенклатуре, предшественники которой поимели моих предков в 1917-1935 годах, она сама поимела моих родителей в 1950-2000 годах, а теперь ее наследники хотят поиметь и меня, а я им за это должен безоговорочно верить?
Не знаю кто кого поимел из наших родственников, честно говоря в 1917 году, или в 1980 году, но я например был в ряде африканских стран по научной работе, не потратив ни копейки своих денег и наоборот неплохо по тем советским временам заработал, почти полгода был в Антарктиде, и тоже заработал неплохо. Те кто был с головой и тогда неплохо жили.
А те кто ныли, что тогда бедствовали, то и сейчас такие же медианно нищие, по сравнению с теми кто более устремлённые. Естественный отбор.
Наглядный нынешний пример негритянские шаромыжники в братской Америке.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 16:14
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Додано: Нед 28 чер, 2020 16:27
Это на свежем морском воздухе в Одессе, если смотреть первое видео.
Вряд ли на что то повлияет.
Большинство заражений внутрисемейные, внутрибольничные, в транспорте и закрытых помещениях.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 16:34
freeze написав:
А те кто ныли, что тогда бедствовали, то и сейчас такие же медианно нищие, по сравнению с теми кто более устремлённые. Естественный отбор.
А я не говорил, что мои родственники особо бедствовали, тем более, что у ранних почти все отобрали насилием, а более поздних уравнивали с остальными, а когда это полностью сделать не удалось, то у них снова почти все отобрали, только уже ненасильственным методом.
Кстати, за мылом в очереди я стоял еще школьником, помогая родителям, занятым на работе.
Но в середине 1990-х годов я учел их некоторые ошибки и поэтому уже противостою наследникам тех, о которых выше говорилось, даже устремлять свое око на принадлежащее мне, в том числе, под прикрытием коронавируса.
Наконец, сталкиваясь в противостояниях с ними лично, я уже вижу некоторых из них ущербными и такими, кто не выдерживает испытания обретенной властью или материальным состоянием, что мне и на руку, поскольку я не расслабляюсь на достигнутом.
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Igneus
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