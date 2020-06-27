RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1461146214631464

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 15:34

  Igneus написав:А в итоге мне не приходилось вместе с Вами стоять в 1980 году в очереди за мылом по две штуки на руки?


Нет, я и в то время неплохо жил, явно имел больше возможностей, чем сейчас, и больше стран объездил, чем после распада СССР.
Хотя если посмотреть по сторонам и на других и сейчас не бедствую, но люди стали более злыми и недобрыми, больше моральный дискомфорт от этого.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17423
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4261 раз.
Подякували: 6871 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 15:53

  freeze написав:
  Igneus написав:А в итоге мне не приходилось вместе с Вами стоять в 1980 году в очереди за мылом по две штуки на руки?


Нет, я и в то время неплохо жил, явно имел больше возможностей, чем сейчас, и больше стран объездил, чем после распада СССР.
Хотя если посмотреть по сторонам и на других и сейчас не бедствую, но люди стали более злыми и недобрыми, больше моральный дискомфорт от этого.

То есть, Вы хотите сказать, что в 1980 году уже имели какое-то отношение к номенклатуре, предшественники которой поимели моих предков в 1917-1935 годах, она сама поимела моих родителей в 1950-2000 годах, а теперь ее наследники хотят поиметь и меня, а я им за это должен безоговорочно верить?
Igneus
 
Повідомлень: 573
З нами з: 29.08.18
Подякував: 221 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:04

  Igneus написав:То есть, Вы хотите сказать, что в 1980 году уже имели какое-то отношение к номенклатуре, предшественники которой поимели моих предков в 1917-1935 годах, она сама поимела моих родителей в 1950-2000 годах, а теперь ее наследники хотят поиметь и меня, а я им за это должен безоговорочно верить?


Не знаю кто кого поимел из наших родственников, честно говоря в 1917 году, или в 1980 году, но я например был в ряде африканских стран по научной работе, не потратив ни копейки своих денег и наоборот неплохо по тем советским временам заработал, почти полгода был в Антарктиде, и тоже заработал неплохо. Те кто был с головой и тогда неплохо жили.
А те кто ныли, что тогда бедствовали, то и сейчас такие же медианно нищие, по сравнению с теми кто более устремлённые. Естественный отбор.
Наглядный нынешний пример негритянские шаромыжники в братской Америке.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17423
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4261 раз.
Подякували: 6871 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:14

"Горы трупов" будут или нет?

https://t.me/legitimniy/4360

https://t.me/legitimniy/4361

https://t.me/legitimniy/4362
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11749
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6927 раз.
Подякували: 3130 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:"Горы трупов" будут или нет?

https://t.me/legitimniy/4360

https://t.me/legitimniy/4361

https://t.me/legitimniy/4362


Это на свежем морском воздухе в Одессе, если смотреть первое видео.
Вряд ли на что то повлияет.
Большинство заражений внутрисемейные, внутрибольничные, в транспорте и закрытых помещениях.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17423
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4261 раз.
Подякували: 6871 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:34

  freeze написав:А те кто ныли, что тогда бедствовали, то и сейчас такие же медианно нищие, по сравнению с теми кто более устремлённые. Естественный отбор.

А я не говорил, что мои родственники особо бедствовали, тем более, что у ранних почти все отобрали насилием, а более поздних уравнивали с остальными, а когда это полностью сделать не удалось, то у них снова почти все отобрали, только уже ненасильственным методом.

Кстати, за мылом в очереди я стоял еще школьником, помогая родителям, занятым на работе.

Но в середине 1990-х годов я учел их некоторые ошибки и поэтому уже противостою наследникам тех, о которых выше говорилось, даже устремлять свое око на принадлежащее мне, в том числе, под прикрытием коронавируса.

Наконец, сталкиваясь в противостояниях с ними лично, я уже вижу некоторых из них ущербными и такими, кто не выдерживает испытания обретенной властью или материальным состоянием, что мне и на руку, поскольку я не расслабляюсь на достигнутом.
Igneus
 
Повідомлень: 573
З нами з: 29.08.18
Подякував: 221 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1461146214631464
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igneus і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 702, 703, 704
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7035 1582750
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 чер, 2020 21:20
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.