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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 чер, 2020 15:34
Igneus написав:
А в итоге мне не приходилось вместе с Вами стоять в 1980 году в очереди за мылом по две штуки на руки?
Нет, я и в то время неплохо жил, явно имел больше возможностей, чем сейчас, и больше стран объездил, чем после распада СССР.
Хотя если посмотреть по сторонам и на других и сейчас не бедствую, но люди стали более злыми и недобрыми, больше моральный дискомфорт от этого.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 15:53
freeze написав: Igneus написав:
А в итоге мне не приходилось вместе с Вами стоять в 1980 году в очереди за мылом по две штуки на руки?
Нет, я и в то время неплохо жил, явно имел больше возможностей, чем сейчас, и больше стран объездил, чем после распада СССР.
Хотя если посмотреть по сторонам и на других и сейчас не бедствую, но люди стали более злыми и недобрыми, больше моральный дискомфорт от этого.
То есть, Вы хотите сказать, что в 1980 году уже имели какое-то отношение к номенклатуре, предшественники которой поимели моих предков в 1917-1935 годах, она сама поимела моих родителей в 1950-2000 годах, а теперь ее наследники хотят поиметь и меня, а я им за это должен безоговорочно верить?
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Додано: Нед 28 чер, 2020 16:04
Igneus написав:
То есть, Вы хотите сказать, что в 1980 году уже имели какое-то отношение к номенклатуре, предшественники которой поимели моих предков в 1917-1935 годах, она сама поимела моих родителей в 1950-2000 годах, а теперь ее наследники хотят поиметь и меня, а я им за это должен безоговорочно верить?
Не знаю кто кого поимел из наших родственников, честно говоря в 1917 году, или в 1980 году, но я например был в ряде африканских стран по научной работе, не потратив ни копейки своих денег и наоборот неплохо по тем советским временам заработал, почти полгода был в Антарктиде, и тоже заработал неплохо. Те кто был с головой и тогда неплохо жили.
А те кто ныли, что тогда бедствовали, то и сейчас такие же медианно нищие, по сравнению с теми кто более устремлённые. Естественный отбор.
Наглядный нынешний пример негритянские шаромыжники в братской Америке.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 16:14
Украина - богатая страна!
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Додано: Нед 28 чер, 2020 16:27
Это на свежем морском воздухе в Одессе, если смотреть первое видео.
Вряд ли на что то повлияет.
Большинство заражений внутрисемейные, внутрибольничные, в транспорте и закрытых помещениях.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 16:34
freeze написав:
А те кто ныли, что тогда бедствовали, то и сейчас такие же медианно нищие, по сравнению с теми кто более устремлённые. Естественный отбор.
А я не говорил, что мои родственники особо бедствовали, тем более, что у ранних почти все отобрали насилием, а более поздних уравнивали с остальными, а когда это полностью сделать не удалось, то у них снова почти все отобрали, только уже ненасильственным методом.
Кстати, за мылом в очереди я стоял еще школьником, помогая родителям, занятым на работе.
Но в середине 1990-х годов я учел их некоторые ошибки и поэтому уже противостою наследникам тех, о которых выше говорилось, даже устремлять свое око на принадлежащее мне, в том числе, под прикрытием коронавируса.
Наконец, сталкиваясь в противостояниях с ними лично, я уже вижу некоторых из них ущербными и такими, кто не выдерживает испытания обретенной властью или материальным состоянием, что мне и на руку, поскольку я не расслабляюсь на достигнутом.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 16:46
Igneus написав:
Но в середине 1990-х годов я учел их некоторые ошибки и поэтому уже противостою наследникам тех, о которых выше говорилось, даже устремлять свое око на принадлежащее мне, в том числе, под прикрытием коронавируса.
Какие наследники 1917 года ))) Многие из красных наследников давно уже такие прожженные капиталисты, что Вам и не снилось, а многие потомки кулаков давно уже нищеброды, если еще они оправдают свою нищету после 100 летия 1917 года тем, что у кого-то что-то 100 лет назад отобрали, это вообще уже смешно.
С нуля некоторые наши эмигранты с одним чемоданом уезжали и становились миллиардерами, и они и их потомки.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 17:01
Давно не писал тут по сути. За последнее время настораживают 2 момента:
1) Украина не ведет переговоров с разработчиками вакцин и не становится к ним в очередь на их получение, что активно делают другие страны. Понятно, что пока нет гарантии успеха испытаний, но все же - риск-менеджмент, как обычно, у нас на нуле.
2) И у нас не наблюдается позитивной динамики (т.е. уменьшения) летальности с течением времени. Больше кейсов -> больше смертей. В то время, как в развитых странах, особенно США, количество смертей снижается на фоне роста заболеваемости, т.е. повышается эффективность лечения. Выходит, что мы не приобретаем никакого опыта, не использовали ценное время для улучшения обеспечения, не закупаем дорогие препараты, доказавшие хотя бы минимальную активность (ремдесивир, ВААРТ), несмотря на наличие внушительного фонда средств на борьбу с ковид...
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Додано: Нед 28 чер, 2020 17:36
freeze написав:
Это на свежем морском воздухе в Одессе, если смотреть первое видео.
Вряд ли на что то повлияет.
Большинство заражений внутрисемейные, внутрибольничные, в транспорте и закрытых помещениях.
Клуб Ріо до таких не відноститься
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Додано: Нед 28 чер, 2020 17:42
Igneus написав: freeze написав:
Нет, я и в то время неплохо жил, явно имел больше возможностей, чем сейчас, и больше стран объездил, чем после распада СССР.
Хотя если посмотреть по сторонам и на других и сейчас не бедствую, но люди стали более злыми и недобрыми, больше моральный дискомфорт от этого.
То есть, Вы хотите сказать, что в 1980 году уже имели какое-то отношение к номенклатуре, предшественники которой поимели моих предков в 1917-1935 годах, она сама поимела моих родителей в 1950-2000 годах, а теперь ее наследники хотят поиметь и меня, а я им за это должен безоговорочно верить?
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