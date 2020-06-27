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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1462146314641465

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 17:53

  Вкладчик1234 написав:"Горы трупов" будут или нет?

https://t.me/legitimniy/4360

https://t.me/legitimniy/4361

https://t.me/legitimniy/4362


Ага . попытка свалить все на местные уровни .
чтобы местные царьки все решали и получали по голове ( в случае перегиба на местах или роста заболеваний )
нафиг оно им нужно ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 17:58

маски!

Masks Could Help Stop Coronavirus. So Why Are They Still Controversial? https://www.wsj.com/articles/masks-coul ... 1593336601

как очевидно, маски не хотят носить не только у нас. а там где их носят 90+%% (на
пример в гонконге южной корее) совсем другой уровень заболеваемости при намного большей плотности населения и отсутствии жестких карантинов
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 18:05

  freeze написав:Какие наследники 1917 года ))) Многие из красных наследников давно уже такие прожженные капиталисты

freeze, теория меритократии мне известна, и, при этом, хочу Вам напомнить, всвязи с этим, о теории циркуляции элит, начиная с зарождения этой теории в трудах Вильфредо Парето и Гаэтано Моска. Так вот теория циркуляции элит, в том числе, гласит, что пребывание в элите не является вечным, как пребывание элиты в целом у власти, на смену которой приходит контр-элита.
Например, по роду своей деятельности я имею отношение к судебной системе, не принадлежа к ней непосредственно.
Если Вам известно, а если нет, то напомню, что в судебной системе очень развита наследственность, то есть есть судебная элита, как и в армии, где сын генерала тоже мечтает им стать, то есть есть военная элита.
При этом некоторые дети очень известных судей начинают свое восхождение даже с карьеры секретаря судебного заседания, чтобы в условиях конкуренции с себе подобными попасть на должность судьи наверняка.
Материальное обеспечение судей, особенно в последнее время, осуществляется на должном уровне, и это подтверждается их декларациями, не говоря уже о возможностях "правосудия, которое может быть продано".
Так вот, моя практика показала, что из-за деградации на почве нахлынувшего богатства некоторые из судей уже преждевременно сошли с дистанции, а именно, в лучшем случае, в отставку, а в худшем - из жизни, и причиной этому были искушения человеческой жизни, которым они поддались и не выдержали их. Кстати, на старт в этой дистанции, на финише которой лишь два указанных выше варианта, выходят бывшие коллеги.
Я, естественно, не буду разглашать здесь персональные данные этих судей, тем более, что путем несложного поиска в Интернете, Вы сможете в этом убедиться лично, в том числе, по одесскому судебному корпусу.
Таким образом, это мы еще посмотрим, что останется от этих прожженных, как Вы выразились, капиталистов, тем более, что чем выше гора, тем больнее с нее падать :)
На сегодня и на ближайшие недели я завершаю свое недлительное пребывание на этой ветке, поскольку Вы правильно выразились о целеустремленности, к которой нужно добавить еще свой упорный труд, а проблема коронавируса явно от этого, как минимум, отвлекает :wink:
Жаль, что, даже в условиях 30-градусной жары, Вы уделяете этой проблеме ежедневное внимание, теряя на этом свое драгоценное время :(
Igneus
 
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