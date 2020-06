Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1462146314641465 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 240 Додано: Нед 28 чер, 2020 17:53 Вкладчик1234 написав: "Горы трупов" будут или нет?



https://t.me/legitimniy/4360



https://t.me/legitimniy/4361



https://t.me/legitimniy/4362 "Горы трупов" будут или нет?



Ага . попытка свалить все на местные уровни .

чтобы местные царьки все решали и получали по голове ( в случае перегиба на местах или роста заболеваний )

нафиг оно им нужно ? Ага . попытка свалить все на местные уровни .чтобы местные царьки все решали и получали по голове ( в случае перегиба на местах или роста заболеваний )нафиг оно им нужно ? moldashavanin

Повідомлень: 653 З нами з: 22.07.11 Подякував: 237 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 17:58 маски! https://www.wsj.com/articles/masks-coul ... 1593336601



как очевидно, маски не хотят носить не только у нас. а там где их носят 90+%% (на

пример в гонконге южной корее) совсем другой уровень заболеваемости при намного большей плотности населения и отсутствии жестких карантинов Masks Could Help Stop Coronavirus. So Why Are They Still Controversial?как очевидно, маски не хотят носить не только у нас. а там где их носят 90+%% (например в гонконге южной корее) совсем другой уровень заболеваемости при намного большей плотности населения и отсутствии жестких карантинов It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3188 З нами з: 14.03.06 Подякував: 193 раз. Подякували: 409 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 18:05 freeze написав: Какие наследники 1917 года ))) Многие из красных наследников давно уже такие прожженные капиталисты Какие наследники 1917 года ))) Многие из красных наследников давно уже такие прожженные капиталисты

freeze, теория меритократии мне известна, и, при этом, хочу Вам напомнить, всвязи с этим, о теории циркуляции элит, начиная с зарождения этой теории в трудах Вильфредо Парето и Гаэтано Моска. Так вот теория циркуляции элит, в том числе, гласит, что пребывание в элите не является вечным, как пребывание элиты в целом у власти, на смену которой приходит контр-элита.

Например, по роду своей деятельности я имею отношение к судебной системе, не принадлежа к ней непосредственно.

Если Вам известно, а если нет, то напомню, что в судебной системе очень развита наследственность, то есть есть судебная элита, как и в армии, где сын генерала тоже мечтает им стать, то есть есть военная элита.

При этом некоторые дети очень известных судей начинают свое восхождение даже с карьеры секретаря судебного заседания, чтобы в условиях конкуренции с себе подобными попасть на должность судьи наверняка.

Материальное обеспечение судей, особенно в последнее время, осуществляется на должном уровне, и это подтверждается их декларациями, не говоря уже о возможностях "правосудия, которое может быть продано".

Так вот, моя практика показала, что из-за деградации на почве нахлынувшего богатства некоторые из судей уже преждевременно сошли с дистанции, а именно, в лучшем случае, в отставку, а в худшем - из жизни, и причиной этому были искушения человеческой жизни, которым они поддались и не выдержали их. Кстати, на старт в этой дистанции, на финише которой лишь два указанных выше варианта, выходят бывшие коллеги.

Я, естественно, не буду разглашать здесь персональные данные этих судей, тем более, что путем несложного поиска в Интернете, Вы сможете в этом убедиться лично, в том числе, по одесскому судебному корпусу.

Таким образом, это мы еще посмотрим, что останется от этих прожженных, как Вы выразились, капиталистов, тем более, что чем выше гора, тем больнее с нее падать

На сегодня и на ближайшие недели я завершаю свое недлительное пребывание на этой ветке, поскольку Вы правильно выразились о целеустремленности, к которой нужно добавить еще свой упорный труд, а проблема коронавируса явно от этого, как минимум, отвлекает

Жаль, что, даже в условиях 30-градусной жары, Вы уделяете этой проблеме ежедневное внимание, теряя на этом свое драгоценное время , теориямне известна, и, при этом, хочу Вам напомнить, всвязи с этим, о теории, начиная с зарождения этой теории в трудах Вильфредо Парето и Гаэтано Моска. Так вот теория циркуляции элит, в том числе, гласит, что пребывание в элите не является вечным, как пребывание элиты в целом у власти, на смену которой приходит контр-элита.Например, по роду своей деятельности я имею отношение к судебной системе, не принадлежа к ней непосредственно.Если Вам известно, а если нет, то напомню, что в судебной системе очень развита наследственность, то есть есть судебная элита, как и в армии, где сын генерала тоже мечтает им стать, то есть есть военная элита.При этом некоторые дети очень известных судей начинают свое восхождение даже с карьеры секретаря судебного заседания, чтобы в условиях конкуренции с себе подобными попасть на должность судьи наверняка.Материальное обеспечение судей, особенно в последнее время, осуществляется на должном уровне, и это подтверждается их декларациями, не говоря уже о возможностях "правосудия, которое может быть продано".Так вот, моя практика показала, что из-за деградации на почве нахлынувшего богатства некоторые из судей уже преждевременно сошли с дистанции, а именно, в лучшем случае, в отставку, а в худшем - из жизни, и причиной этому были искушения человеческой жизни, которым они поддались и не выдержали их. Кстати, на старт в этой дистанции, на финише которой лишь два указанных выше варианта, выходят бывшие коллеги.Я, естественно, не буду разглашать здесь персональные данные этих судей, тем более, что путем несложного поиска в Интернете, Вы сможете в этом убедиться лично, в том числе, по одесскому судебному корпусу.Таким образом, это мы еще посмотрим, что останется от этих прожженных, как Вы выразились, капиталистов, тем более, чтоНа сегодня и на ближайшие недели я завершаю свое недлительное пребывание на этой ветке, поскольку Вы правильно выразились о целеустремленности, к которой нужно добавить еще свой упорный труд, а проблема коронавируса явно от этого, как минимум, отвлекаетЖаль, что, даже в условиях 30-градусной жары, Вы уделяете этой проблеме ежедневное внимание, теряя на этом свое драгоценное время Igneus Повідомлень: 574 З нами з: 29.08.18 Подякував: 221 раз. Подякували: 319 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1462146314641465 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 702 , 703 , 704

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7035 1582761

Scotch П'ят 26 чер, 2020 21:20