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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 18:05

  freeze написав:Какие наследники 1917 года ))) Многие из красных наследников давно уже такие прожженные капиталисты

freeze, теория меритократии мне известна, и, при этом, хочу Вам напомнить, всвязи с этим, о теории циркуляции элит, начиная с зарождения этой теории в трудах Вильфредо Парето и Гаэтано Моска. Так вот теория циркуляции элит, в том числе, гласит, что пребывание в элите не является вечным, как пребывание элиты в целом у власти, на смену которой приходит контр-элита.
Например, по роду своей деятельности я имею отношение к судебной системе, не принадлежа к ней непосредственно.
Если Вам известно, а если нет, то напомню, что в судебной системе очень развита наследственность, то есть есть судебная элита, как и в армии, где сын генерала тоже мечтает им стать, то есть есть военная элита.
При этом некоторые дети очень известных судей начинают свое восхождение даже с карьеры секретаря судебного заседания, чтобы в условиях конкуренции с себе подобными попасть на должность судьи наверняка.
Материальное обеспечение судей, особенно в последнее время, осуществляется на должном уровне, и это подтверждается их декларациями, не говоря уже о возможностях "правосудия, которое может быть продано".
Так вот, моя практика показала, что из-за деградации на почве нахлынувшего богатства некоторые из судей уже преждевременно сошли с дистанции, а именно, в лучшем случае, в отставку, а в худшем - из жизни, и причиной этому были искушения человеческой жизни, которым они поддались и не выдержали их. Кстати, на старт в этой дистанции, на финише которой лишь два указанных выше варианта, выходят бывшие коллеги.
Я, естественно, не буду разглашать здесь персональные данные этих судей, тем более, что путем несложного поиска в Интернете, Вы сможете в этом убедиться лично, в том числе, по одесскому судебному корпусу.
Таким образом, это мы еще посмотрим, что останется от этих прожженных, как Вы выразились, капиталистов, тем более, что чем выше гора, тем больнее с нее падать :)
На сегодня и на ближайшие недели я завершаю свое недлительное пребывание на этой ветке, поскольку Вы правильно выразились о целеустремленности, к которой нужно добавить еще свой упорный труд, а проблема коронавируса явно от этого, как минимум, отвлекает :wink:
Жаль, что, даже в условиях 30-градусной жары, Вы уделяете этой проблеме ежедневное внимание, теряя на этом свое драгоценное время :(
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 18:10

  Igneus написав:Жаль, что, даже в условиях 30-градусной жары, Вы уделяете этой проблеме ежедневное внимание, теряя на этом свое драгоценное время


Я с 8 утра, в том числе сегодня, обычно работаю за компом, необходимо минут 15 каждый час отвлечься на свободную тему, иначе мозг застаивается.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 18:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  centurionus написав:
  Alex2007 написав:А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно?

Однокурсник знайомого (до 40 років) перехворів COVID-19, з пневмонією, без ІВЛ (Дніпропетровська область, назву міста не пишу) - 25 тис. грн. (щось додатково купував і т.і.).
В травні раз натрапив в неті на аналочічні цифри по якомусь одному випадку.
Можливо, десь краще із забезпеченістю препаратами, витрати менші.

Вопрос зачем было потрачено 25000 грн? Если было достаточно лежать дома и принимать жаропонижающие по необходимости 10грн за упаковку условно, ведь лечения нету
Лечить пневмонию жаропонижающими - это сильно
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 18:52

  Faceless написав:Лечить пневмонию жаропонижающими - это сильно


Не лечить, а снижать температуру выше 39 нужно обязательно что при пневмонии, что при гриппе
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 20:05

Сорвать выборы, закрыть рынки, увеличить штрафы. Как в Украине готовится новое ужесточение карантина

https://strana.ua/articles/analysis/275700-kak-v-ukraine-hotovjatsja-snova-uzhestochit-karantin-iz-za-koronavirusa.html

Белая армия чёрный барон снова готовят нам царский трон.

А точнее так - Зеленский, Шмыгаль, Ермак и примкнувший к ним секретарь СНБО Данилов готовят новое ужесточение карантина.

Сейчас прорабатываются разные варианты. По данным «Страны» повторное закрытие всех рынков и увеличение штрафов для граждан и бизнеса.

Кроме того, Данилов уже озвучил перспективу продолжения дистанционного обучения в школах с 1 сентября.

Все это подаётся как меры для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

Но есть и другое мнение. Что реальный смысл - перенести местные выборы и сэкономить на бюджетных платежах тем же учителям (на дистанционке им можно не платить часть надбавок).
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 20:58

  Вкладчик1234 написав:Сорвать выборы, закрыть рынки, увеличить штрафы. Как в Украине готовится новое ужесточение карантина

https://strana.ua/articles/analysis/275700-kak-v-ukraine-hotovjatsja-snova-uzhestochit-karantin-iz-za-koronavirusa.html

Белая армия чёрный барон снова готовят нам царский трон.

А точнее так - Зеленский, Шмыгаль, Ермак и примкнувший к ним секретарь СНБО Данилов готовят новое ужесточение карантина.

Сейчас прорабатываются разные варианты. По данным «Страны» повторное закрытие всех рынков и увеличение штрафов для граждан и бизнеса.

Кроме того, Данилов уже озвучил перспективу продолжения дистанционного обучения в школах с 1 сентября.

Все это подаётся как меры для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

Но есть и другое мнение. Что реальный смысл - перенести местные выборы и сэкономить на бюджетных платежах тем же учителям (на дистанционке им можно не платить часть надбавок).


"Мы проводили мини-расследование в Гостомеле. По результатам тестирования на антитела, оказалось, что коронавирусом переболело 4% населения, причем, по группе социально активных людей и тех, кто работал во время карантина показатель выше - до 8%. Если экстраполировать эти результаты на всю страну, то можно предположить, что больных у нас порядка 2 млн, а не 43 тысячи", - говорит Протас.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 21:05

носите маски!

https://utswmed.org/medblog/covid19-mas ... -realities

Очень понятная статья от пульмонолога по эффективности и необходимости масок. Резюме

Are face coverings a cure-all for COVID-19? Nothing is at the moment. But I can tell you that right now wearing a mask when you’re in close proximity to other people is 100% better than not wearing one.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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