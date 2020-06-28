Додано: Нед 28 чер, 2020 18:05

freeze написав: Какие наследники 1917 года ))) Многие из красных наследников давно уже такие прожженные капиталисты Какие наследники 1917 года ))) Многие из красных наследников давно уже такие прожженные капиталисты

, теориямне известна, и, при этом, хочу Вам напомнить, всвязи с этим, о теории, начиная с зарождения этой теории в трудах Вильфредо Парето и Гаэтано Моска. Так вот теория циркуляции элит, в том числе, гласит, что пребывание в элите не является вечным, как пребывание элиты в целом у власти, на смену которой приходит контр-элита.Например, по роду своей деятельности я имею отношение к судебной системе, не принадлежа к ней непосредственно.Если Вам известно, а если нет, то напомню, что в судебной системе очень развита наследственность, то есть есть судебная элита, как и в армии, где сын генерала тоже мечтает им стать, то есть есть военная элита.При этом некоторые дети очень известных судей начинают свое восхождение даже с карьеры секретаря судебного заседания, чтобы в условиях конкуренции с себе подобными попасть на должность судьи наверняка.Материальное обеспечение судей, особенно в последнее время, осуществляется на должном уровне, и это подтверждается их декларациями, не говоря уже о возможностях "правосудия, которое может быть продано".Так вот, моя практика показала, что из-за деградации на почве нахлынувшего богатства некоторые из судей уже преждевременно сошли с дистанции, а именно, в лучшем случае, в отставку, а в худшем - из жизни, и причиной этому были искушения человеческой жизни, которым они поддались и не выдержали их. Кстати, на старт в этой дистанции, на финише которой лишь два указанных выше варианта, выходят бывшие коллеги.Я, естественно, не буду разглашать здесь персональные данные этих судей, тем более, что путем несложного поиска в Интернете, Вы сможете в этом убедиться лично, в том числе, по одесскому судебному корпусу.Таким образом, это мы еще посмотрим, что останется от этих прожженных, как Вы выразились, капиталистов, тем более, чтоНа сегодня и на ближайшие недели я завершаю свое недлительное пребывание на этой ветке, поскольку Вы правильно выразились о целеустремленности, к которой нужно добавить еще свой упорный труд, а проблема коронавируса явно от этого, как минимум, отвлекаетЖаль, что, даже в условиях 30-градусной жары, Вы уделяете этой проблеме ежедневное внимание, теряя на этом свое драгоценное время