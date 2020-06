Додано: Нед 28 чер, 2020 21:05

https://utswmed.org/medblog/covid19-mas ... -realities



Очень понятная статья от пульмонолога по эффективности и необходимости масок. Резюме



Are face coverings a cure-all for COVID-19? Nothing is at the moment. But I can tell you that right now wearing a mask when you're in close proximity to other people is 100% better than not wearing one.

