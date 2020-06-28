freeze написав:Какие наследники 1917 года ))) Многие из красных наследников давно уже такие прожженные капиталисты
freeze, теория меритократии мне известна, и, при этом, хочу Вам напомнить, всвязи с этим, о теории циркуляции элит, начиная с зарождения этой теории в трудах Вильфредо Парето и Гаэтано Моска. Так вот теория циркуляции элит, в том числе, гласит, что пребывание в элите не является вечным, как пребывание элиты в целом у власти, на смену которой приходит контр-элита. Например, по роду своей деятельности я имею отношение к судебной системе, не принадлежа к ней непосредственно. Если Вам известно, а если нет, то напомню, что в судебной системе очень развита наследственность, то есть есть судебная элита, как и в армии, где сын генерала тоже мечтает им стать, то есть есть военная элита. При этом некоторые дети очень известных судей начинают свое восхождение даже с карьеры секретаря судебного заседания, чтобы в условиях конкуренции с себе подобными попасть на должность судьи наверняка. Материальное обеспечение судей, особенно в последнее время, осуществляется на должном уровне, и это подтверждается их декларациями, не говоря уже о возможностях "правосудия, которое может быть продано". Так вот, моя практика показала, что из-за деградации на почве нахлынувшего богатства некоторые из судей уже преждевременно сошли с дистанции, а именно, в лучшем случае, в отставку, а в худшем - из жизни, и причиной этому были искушения человеческой жизни, которым они поддались и не выдержали их. Кстати, на старт в этой дистанции, на финише которой лишь два указанных выше варианта, выходят бывшие коллеги. Я, естественно, не буду разглашать здесь персональные данные этих судей, тем более, что путем несложного поиска в Интернете, Вы сможете в этом убедиться лично, в том числе, по одесскому судебному корпусу. Таким образом, это мы еще посмотрим, что останется от этих прожженных, как Вы выразились, капиталистов, тем более, что чем выше гора, тем больнее с нее падать На сегодня и на ближайшие недели я завершаю свое недлительное пребывание на этой ветке, поскольку Вы правильно выразились о целеустремленности, к которой нужно добавить еще свой упорный труд, а проблема коронавируса явно от этого, как минимум, отвлекает Жаль, что, даже в условиях 30-градусной жары, Вы уделяете этой проблеме ежедневное внимание, теряя на этом свое драгоценное время
Alex2007 написав:А у меня другой вопрос. Лечение в больничке, если официально обнаруживается корона, идет за счет нашего славного государства из фонда КОВИД (хотя бы частично), или таки свои отстегивать нужно?
Однокурсник знайомого (до 40 років) перехворів COVID-19, з пневмонією, без ІВЛ (Дніпропетровська область, назву міста не пишу) - 25 тис. грн. (щось додатково купував і т.і.). В травні раз натрапив в неті на аналочічні цифри по якомусь одному випадку. Можливо, десь краще із забезпеченістю препаратами, витрати менші.
Вопрос зачем было потрачено 25000 грн? Если было достаточно лежать дома и принимать жаропонижающие по необходимости 10грн за упаковку условно, ведь лечения нету
Белая армия чёрный барон снова готовят нам царский трон.
А точнее так - Зеленский, Шмыгаль, Ермак и примкнувший к ним секретарь СНБО Данилов готовят новое ужесточение карантина.
Сейчас прорабатываются разные варианты. По данным «Страны» повторное закрытие всех рынков и увеличение штрафов для граждан и бизнеса.
Кроме того, Данилов уже озвучил перспективу продолжения дистанционного обучения в школах с 1 сентября.
Все это подаётся как меры для того, чтобы остановить распространение коронавируса.
Но есть и другое мнение. Что реальный смысл - перенести местные выборы и сэкономить на бюджетных платежах тем же учителям (на дистанционке им можно не платить часть надбавок).
"Мы проводили мини-расследование в Гостомеле. По результатам тестирования на антитела, оказалось, что коронавирусом переболело 4% населения, причем, по группе социально активных людей и тех, кто работал во время карантина показатель выше - до 8%. Если экстраполировать эти результаты на всю страну, то можно предположить, что больных у нас порядка 2 млн, а не 43 тысячи", - говорит Протас.
Очень понятная статья от пульмонолога по эффективности и необходимости масок. Резюме
Are face coverings a cure-all for COVID-19? Nothing is at the moment. But I can tell you that right now wearing a mask when you’re in close proximity to other people is 100% better than not wearing one.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
По последним исследованиям, как говорит Комаровский, для выработки коллективного иммунитета не нужно болеть всем, а только социально активным, коих около 20%. Как раз noxyuctы откатают на себе всю прелесть несуществующей болезни. Пушечное мясо само на фронт хочет - похвально. Вот бы неверунов закинуть так же на передовую и к ворам. А то нечестно получается.
Очень понятная статья от пульмонолога по эффективности и необходимости масок. Резюме
Are face coverings a cure-all for COVID-19? Nothing is at the moment. But I can tell you that right now wearing a mask when you’re in close proximity to other people is 100% better than not wearing one.
Афигеть, вывод примерно как: пристегиваться ремнем безопасности гораздо лучше, чем не пристегиваться. Собственно, было бы даже интересно послушать, как ношение масок с правильной их сменой, может повысить риск заболеваемостью?
beee написав:По последним исследованиям, как говорит Комаровский, для выработки коллективного иммунитета не нужно болеть всем, а только социально активным, коих около 20%. Как раз noxyuctы откатают на себе всю прелесть несуществующей болезни. Пушечное мясо само на фронт хочет - похвально. Вот бы неверунов закинуть так же на передовую и к ворам. А то нечестно получается.