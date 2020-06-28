RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1463146414651466

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 22:12

  freeze написав:
  Igneus написав:Жаль, что, даже в условиях 30-градусной жары, Вы уделяете этой проблеме ежедневное внимание, теряя на этом свое драгоценное время


Я с 8 утра, в том числе сегодня, обычно работаю за компом, необходимо минут 15 каждый час отвлечься на свободную тему, иначе мозг застаивается.

Бросайте Вы это занятие. Утро лучшее время для прогулок на свежем воздухе, пешком или на велосипеде.
Пенсионер
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1790
З нами з: 13.10.08
Подякував: 52 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 22:19

Что показал этот карантин ? Что есть классовая борьба
с Одной стороны
-богатые ,чиновники , лоббисты , работающие на удаленькн , пенсионеры
вообщем - кто получает плюшки от государства . Что им этот карантин ?
с другой стороны
мелкий и средний бизнес , фермера , сезонные рабочие ,бедняки
вообщем - тех кого доят по полной . Чего им будет стоять этот карантин ?
Это не социальный карантин - где мы заботимся про всех .
а карантин в стиле - Часть населения мы пустим под нож

если придет реальная зараза - целые толпы людей , страны , континенты будут пойдут под нож . Мы им устроим чумной брак .
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 655
З нами з: 22.07.11
Подякував: 237 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1463146414651466
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Libo і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 702, 703, 704
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7035 1582803
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 чер, 2020 21:20
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.