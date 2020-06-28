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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 чер, 2020 22:12
freeze написав: Igneus написав:
Жаль, что, даже в условиях 30-градусной жары, Вы уделяете этой проблеме ежедневное внимание, теряя на этом свое драгоценное время
Я с 8 утра, в том числе сегодня, обычно работаю за компом, необходимо минут 15 каждый час отвлечься на свободную тему, иначе мозг застаивается.
Бросайте Вы это занятие. Утро лучшее время для прогулок на свежем воздухе, пешком или на велосипеде.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 22:19
Что показал этот карантин ? Что есть классовая борьба
с Одной стороны
-богатые ,чиновники , лоббисты , работающие на удаленькн , пенсионеры
вообщем - кто получает плюшки от государства . Что им этот карантин ?
с другой стороны
мелкий и средний бизнес , фермера , сезонные рабочие ,бедняки
вообщем - тех кого доят по полной . Чего им будет стоять этот карантин ?
Это не социальный карантин - где мы заботимся про всех .
а карантин в стиле - Часть населения мы пустим под нож
если придет реальная зараза - целые толпы людей , страны , континенты будут пойдут под нож . Мы им устроим чумной брак .
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Scotch
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