Очень понятная статья от пульмонолога по эффективности и необходимости масок. Резюме
Are face coverings a cure-all for COVID-19? Nothing is at the moment. But I can tell you that right now wearing a mask when you’re in close proximity to other people is 100% better than not wearing one.
Требую от правительства Шмыгаля каждому украинцу выделить деньги на такие маски(обязательно с дополнительным противовирусным компонентом) из фонда Ковид
zРадио написав:Давно не писал тут по сути. За последнее время настораживают 2 момента:
1) Украина не ведет переговоров с разработчиками вакцин и не становится к ним в очередь на их получение, что активно делают другие страны. Понятно, что пока нет гарантии успеха испытаний, но все же - риск-менеджмент, как обычно, у нас на нуле.
2) И у нас не наблюдается позитивной динамики (т.е. уменьшения) летальности с течением времени. Больше кейсов -> больше смертей. В то время, как в развитых странах, особенно США, количество смертей снижается на фоне роста заболеваемости, т.е. повышается эффективность лечения. Выходит, что мы не приобретаем никакого опыта, не использовали ценное время для улучшения обеспечения, не закупаем дорогие препараты, доказавшие хотя бы минимальную активность (ремдесивир, ВААРТ), несмотря на наличие внушительного фонда средств на борьбу с ковид...
І що Вас дивує? Їх пріоритер "піліть" фонд, а на щось покращувати в державі. Основне завдання - звільнення цієї території і продаж землі.
зі. Виділення коштів з фонду Ковід на ремонт доріг про що каже?
Белая армия чёрный барон снова готовят нам царский трон.
А точнее так - Зеленский, Шмыгаль, Ермак и примкнувший к ним секретарь СНБО Данилов готовят новое ужесточение карантина.
Сейчас прорабатываются разные варианты. По данным «Страны» повторное закрытие всех рынков и увеличение штрафов для граждан и бизнеса.
Кроме того, Данилов уже озвучил перспективу продолжения дистанционного обучения в школах с 1 сентября.
Все это подаётся как меры для того, чтобы остановить распространение коронавируса.
Но есть и другое мнение. Что реальный смысл - перенести местные выборы и сэкономить на бюджетных платежах тем же учителям (на дистанционке им можно не платить часть надбавок).
Вони кажуть, що діти в школи підуть як завжди. Імхо, ні, не вірю. Звичайна система освіти повинна бути зруйнована і "карантін" гарний привід.
Під всесвітню махінацію протиснуть вигідні владі місцеві рішення, і якщо більшість не готова виходити з "вилами" і захищати свої права, ну, що ж! Буде як завжди...
такие же планы по срыву учебного процесса и и разрушение системы образования вынашивают в США - буквально вчера читал. что доказывает глобальность этого ковидо-массонского заговора вокруг несуществующей проблемы.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Какое-то странное чуйство вызывает эта ухудшающаяся статистика. Очень играет на руку властям. И ЕС закрыт для гастеров-квартальщиков, нехай асфальт кладут за пять тыщ; и на море только у себя в стране, ибо непуй по всяким адриатикам ездить; и по делам хрен съездишь или сделаешь.... Шо-та подозрительно мне это всё.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever написав:Какое-то странное чуйство вызывает эта ухудшающаяся статистика. Очень играет на руку властям. И ЕС закрыт для гастеров-квартальщиков, нехай асфальт кладут за пять тыщ; и на море только у себя в стране, ибо непуй по всяким адриатикам ездить; и по делам хрен съездишь или сделаешь.... Шо-та подозрительно мне это всё.
adeges написав:такие же планы по срыву учебного процесса и и разрушение системы образования вынашивают в США - буквально вчера читал. что доказывает глобальность этого ковидо-массонского заговора вокруг несуществующей проблемы.
Дуже рекомендую для просмотра. Якщо Ви ще не бачили, краще почати з ранішних відео щоб не було враження "хайпа". Людина це все передбачала ще 2 роки тому!
swan forever написав:Какое-то странное чуйство вызывает эта ухудшающаяся статистика. Очень играет на руку властям. И ЕС закрыт для гастеров-квартальщиков, нехай асфальт кладут за пять тыщ; и на море только у себя в стране, ибо непуй по всяким адриатикам ездить; и по делам хрен съездишь или сделаешь.... Шо-та подозрительно мне это всё.
Нагадаю свій вчорашній допис! Які думки?
change_pm написав:зі. Уявіть, що карантин триває 2-4 роки. Я не випадково запитав раніше, скільки офіційно буде тривати епідемія при таких темпах
Та ось уявіть, пройшло 2 роки, ми всі до сих пір сидимо до домам. Хтось вакцинувався, хтось ні. Хтось помер від ковіду. Хтось від невідомо чого після вакцини. Свобода пересування, спілкування придушена. Хто виступає - тюрма.
Через психічні розлади від "самоізоляції" багато хто себе чи когось вбиває. Через розрив логістики і неврожаї в деяких місцях планети йдуть війни за їжу. Чи просто так.
Як Вам такий світ через 2 роки? І епідемія ще триває...і ше навіть 50% людства не перехворіло. Про що ми / ви тоді тут будете сперечатись???
В Україні зафіксовано 646 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
29 червня (станом на 9:00) в Україні 43 628 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1147 летальних, 19 027 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 646 нових випадків. Загалом проведено 649150 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1846 випадків; Волинська область — 2312 випадків; Дніпропетровська область — 1087 випадків; Донецька область — 481 випадок; Житомирська область — 1404 випадки; Закарпатська область — 2792 випадки; Запорізька область — 570 випадків; Івано-Франківська область — 2350 випадків; Кіровоградська область — 646 випадків; м. Київ — 4980 випадків; Київська область — 2546 випадків; Львівська область — 5292 випадки; Луганська область — 80 випадків; Миколаївська область — 442 випадки; Одеська область — 1632 випадки; Полтавська область — 312 випадків; Рівненська область — 3638 випадків; Сумська область — 296 випадків; Тернопільська область — 1913 випадків; Харківська область — 2098 випадків; Херсонська область — 191 випадок; Хмельницька область — 798 випадків; Чернівецька область — 4745 випадків; Черкаська область — 642 випадки; Чернігівська область — 535 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 червня 2020 року до Центру надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 88 165 повідомлень про підозру на COVID-19.