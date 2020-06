Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 240 Додано: Пон 29 чер, 2020 00:19 adeges написав: https://utswmed.org/medblog/covid19-mask-myths-realities

Очень понятная статья от пульмонолога по эффективности и необходимости масок. Резюме



Очень понятная статья от пульмонолога по эффективности и необходимости масок. Резюме



Are face coverings a cure-all for COVID-19? Nothing is at the moment. But I can tell you that right now wearing a mask when you’re in close proximity to other people is 100% better than not wearing one. https://utswmed.org/medblog/covid19-mask-myths-realitiesОчень понятная статья от пульмонолога по эффективности и необходимости масок. РезюмеAre face coverings a cure-all for COVID-19? Nothing is at the moment. But I can tell you that right now wearing a mask when you’re in close proximity to other people is 100% better than not wearing one.



Требую от правительства Шмыгаля каждому украинцу выделить деньги на такие маски(обязательно с дополнительным противовирусным компонентом) из фонда Ковид

Требую от правительства Шмыгаля каждому украинцу выделить деньги на такие маски(обязательно с дополнительным противовирусным компонентом) из фонда Ковид

zРадио написав: Давно не писал тут по сути. За последнее время настораживают 2 момента:



1) Украина не ведет переговоров с разработчиками вакцин и не становится к ним в очередь на их получение, что активно делают другие страны. Понятно, что пока нет гарантии успеха испытаний, но все же - риск-менеджмент, как обычно, у нас на нуле.



І що Вас дивує? Їх пріоритер "піліть" фонд, а на щось покращувати в державі. Основне завдання - звільнення цієї території і продаж землі.



І що Вас дивує? Їх пріоритер "піліть" фонд, а на щось покращувати в державі. Основне завдання - звільнення цієї території і продаж землі.

зі. Виділення коштів з фонду Ковід на ремонт доріг про що каже?

Вкладчик1234 написав: Сорвать выборы, закрыть рынки, увеличить штрафы. Как в Украине готовится новое ужесточение карантина



https://strana.ua/articles/analysis/275700-kak-v-ukraine-hotovjatsja-snova-uzhestochit-karantin-iz-za-koronavirusa.html



Белая армия чёрный барон снова готовят нам царский трон.



А точнее так - Зеленский, Шмыгаль, Ермак и примкнувший к ним секретарь СНБО Данилов готовят новое ужесточение карантина.



Сейчас прорабатываются разные варианты. По данным «Страны» повторное закрытие всех рынков и увеличение штрафов для граждан и бизнеса.



Кроме того, Данилов уже озвучил перспективу продолжения дистанционного обучения в школах с 1 сентября.



Все это подаётся как меры для того, чтобы остановить распространение коронавируса.



Но есть и другое мнение. Что реальный смысл - перенести местные выборы и сэкономить на бюджетных платежах тем же учителям (на дистанционке им можно не платить часть надбавок).

Вони кажуть, що діти в школи підуть як завжди. Імхо, ні, не вірю. Звичайна система освіти повинна бути зруйнована і "карантін" гарний привід.



Вони кажуть, що діти в школи підуть як завжди. Імхо, ні, не вірю. Звичайна система освіти повинна бути зруйнована і "карантін" гарний привід.

Під всесвітню махінацію протиснуть вигідні владі місцеві рішення, і якщо більшість не готова виходити з "вилами" і захищати свої права, ну, що ж! Буде як завжди...

change_pm написав:



Вони кажуть, що діти в школи підуть як завжди. Імхо, ні, не вірю. Звичайна система освіти повинна бути зруйнована і "карантін" гарний привід.



такие же планы по срыву учебного процесса и и разрушение системы образования вынашивают в США - буквально вчера читал. что доказывает глобальность этого ковидо-массонского заговора вокруг несуществующей проблемы.



такие же планы по срыву учебного процесса и и разрушение системы образования вынашивают в США - буквально вчера читал. что доказывает глобальность этого ковидо-массонского заговора вокруг несуществующей проблемы. такие же планы по срыву учебного процесса и и разрушение системы образования вынашивают в США - буквально вчера читал. что доказывает глобальность этого ковидо-массонского заговора вокруг несуществующей проблемы. It takes little for me to say

терзают смутные сомнения ?

Шо-та подозрительно мне это всё. Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность. swan forever Повідомлень: 820 З нами з: 27.05.15 Подякував: 145 раз. Подякували: 138 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2020 08:51 swan forever написав: Какое-то странное чуйство вызывает эта ухудшающаяся статистика. Очень играет на руку властям. И ЕС закрыт для гастеров-квартальщиков, нехай асфальт кладут за пять тыщ; и на море только у себя в стране, ибо непуй по всяким адриатикам ездить; и по делам хрен съездишь или сделаешь....

Шо-та подозрительно мне это всё. Какое-то странное чуйство вызывает эта ухудшающаяся статистика. Очень играет на руку властям. И ЕС закрыт для гастеров-квартальщиков, нехай асфальт кладут за пять тыщ; и на море только у себя в стране, ибо непуй по всяким адриатикам ездить; и по делам хрен съездишь или сделаешь....Шо-та подозрительно мне это всё.



терзают смутные сомнения ? терзают смутные сомнения ? 19yuriy91 Повідомлень: 2854 З нами з: 15.09.12 Подякував: 250 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2020 09:09 adeges написав: такие же планы по срыву учебного процесса и и разрушение системы образования вынашивают в США - буквально вчера читал. что доказывает глобальность этого ковидо-массонского заговора вокруг несуществующей проблемы. такие же планы по срыву учебного процесса и и разрушение системы образования вынашивают в США - буквально вчера читал. что доказывает глобальность этого ковидо-массонского заговора вокруг несуществующей проблемы.

Дуже рекомендую для просмотра. Якщо Ви ще не бачили, краще почати з ранішних відео щоб не було враження "хайпа". Людина це все передбачала ще 2 роки тому!

change_pm написав: Сиджу і ось це дивлюсь https://youtu.be/dixLl4nKQSQ

Сергей Переслегин. Шестой технологический уклад. Пространство возможностей

дата публікації листопад 2018 року. Народ, у людини лише 25 тис.просмотрів (((( за стільки часу!



Яке ж наше суспільство і людство взагалі тупе! Якийсь .опоблогер має 25 млн.просмотрів, і що, чим просмотр того .опоблогера особисто вам може чимось допомогти в новому світі?



А пошуки відповіді про сенс життя і як, і що робити під час кризи, під час переходу, навіть наразі не викликає збільшення кількості просмотрів в таких аналітиків і візіонерів.



Нагадаю свій вчорашній допис! Які думки?

change_pm написав: зі. Уявіть, що карантин триває 2-4 роки. Я не випадково запитав раніше, скільки офіційно буде тривати епідемія при таких темпах

Шо-та подозрительно мне это всё. Какое-то странное чуйство вызывает эта ухудшающаяся статистика. Очень играет на руку властям. И ЕС закрыт для гастеров-квартальщиков, нехай асфальт кладут за пять тыщ; и на море только у себя в стране, ибо непуй по всяким адриатикам ездить; и по делам хрен съездишь или сделаешь....Шо-та подозрительно мне это всё.

Нагадаю свій вчорашній допис! Які думки?

change_pm написав: зі. Уявіть, що карантин триває 2-4 роки. Я не випадково запитав раніше, скільки офіційно буде тривати епідемія при таких темпах



Та ось уявіть, пройшло 2 роки, ми всі до сих пір сидимо до домам. Хтось вакцинувався, хтось ні. Хтось помер від ковіду. Хтось від невідомо чого після вакцини.

Свобода пересування, спілкування придушена. Хто виступає - тюрма.



Через психічні розлади від "самоізоляції" багато хто себе чи когось вбиває. Через розрив логістики і неврожаї в деяких місцях планети йдуть війни за їжу. Чи просто так.



МОЗ повідомляє:

В Україні зафіксовано 646 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

29 червня (станом на 9:00) в Україні



В Україні зафіксовано 646 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19



29 червня (станом на 9:00) в Україні

43 628 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1147 летальних, 19 027 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 646 нових випадків. Загалом проведено 649150 тестувань методом ПЛР.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 1846 випадків;

Волинська область — 2312 випадків;

Дніпропетровська область — 1087 випадків;

Донецька область — 481 випадок;

Житомирська область — 1404 випадки;

Закарпатська область — 2792 випадки;

Запорізька область — 570 випадків;

Івано-Франківська область — 2350 випадків;

Кіровоградська область — 646 випадків;

м. Київ — 4980 випадків;

Київська область — 2546 випадків;

Львівська область — 5292 випадки;

Луганська область — 80 випадків;

Миколаївська область — 442 випадки;

Одеська область — 1632 випадки;

Полтавська область — 312 випадків;

Рівненська область — 3638 випадків;

Сумська область — 296 випадків;

Тернопільська область — 1913 випадків;

Харківська область — 2098 випадків;

Херсонська область — 191 випадок;

Хмельницька область — 798 випадків;

Чернівецька область — 4745 випадків;

Черкаська область — 642 випадки;

Чернігівська область — 535 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 червня 2020 року до Центру надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 88 165 повідомлень про підозру на COVID-19.

