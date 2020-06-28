RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1464146514661467

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 11:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:несколько страниц назад Trast утверждал что посмертно практически не возможно , а при жизни очень сложно и дорого найти истинного Вирусного возбудителя пневмонии коих есть десятки от халмидий и до Ковид , для этого надо сделать 10-20 анализов ПЦР то есть как минимум по одному анализу ПЦР на каждый такой вирус и исключить каждый из них, при этом из других источников известно что ПЦР очень зависит от того как взяли мазок откуда насколько сильный у человека имунитет насколько много антител , человек может быть болен , а сами антитела могут так "скрывать" существующий вирус что никакой ПЦР не найдет .


По анализу мокроты можно классифицировать бактериальная, грибковая, хламидийная или вирусная пневмония без особых проблем.
Дальше и без ПЦРов в случае с бактериальными пневмониями делается посев и тд.
Некоторые сложности могут возникнуть при дальнейшей верификации только вирусных пневмоний, но не так много вирусов как вам кажется вызывают серьезные пневмонии.
И в принципе по общей симтоматике грамотный врач может с достаточной степенью достоверности сузить круг.
В случае с коронавирусом характерный симптом - стекловидные участки в легких.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17427
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4266 раз.
Подякували: 6872 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 29 червня:

В Україні за останній місяць кількість випадків захворювання на пневмонію збільшилась більш ніж удвічі, переважна частина пневмоній — це ускладнення COVID-19. Наразі у країні фіксується більше 4 тисяч хворих з пневмонією на тиждень. Всі вони обов’язково проходять ПЛР-тестування, незалежно від наявності симптомів коронавірусної хвороби.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17427
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4266 раз.
Подякували: 6872 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:07

Чем дольше читаю интернет и, в частности, форум, тем чаще вспоминаю старую то ли шутку, то ли гипотезу - суммарное количество интеллекта на Земле постоянно, а количество населения быстро растет.

Если уж на полном серьёзе рассматривается бред/истерика "крупного вирусолога"-адвоката и из этого делается вывод:
Шокуюча заява: Коронавірус щезне сам! Вакцина не потрібна!
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 29 чер, 2020 12:12, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16742
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4490 раз.
Подякували: 4166 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:08

На выходных корона видимо тоже отдыхает, судя по количеству новых случаев :)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11753
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6928 раз.
Подякували: 3130 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:21

В 3 раза меньше тестов.

Меня заинтересовала другая цифра:
За неделю 4 тысячи новых пневмоний, и основная масса - это КОВИД.
Ау нас всего за неделю ненамного больше новых активных больных.
Значит мы считаем только тяжёлых? (которых по признанию Ляшко только 20% от общего количества больных). А где ещё 80%?? Из вообще не вносим в статистику??
И второй вопрос просится:
умирает от Ковид в день от 10 до 20 человек. А сколько от пневмонии???
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2946
З нами з: 15.02.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1464146514661467
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab, Vadim V, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 702, 703, 704
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7037 1583112
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 чер, 2020 09:41
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16560)
29.06.2020 12:10
Беларусь (647)
29.06.2020 11:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.