yama написав:несколько страниц назад Trast утверждал что посмертно практически не возможно , а при жизни очень сложно и дорого найти истинного Вирусного возбудителя пневмонии коих есть десятки от халмидий и до Ковид , для этого надо сделать 10-20 анализов ПЦР то есть как минимум по одному анализу ПЦР на каждый такой вирус и исключить каждый из них, при этом из других источников известно что ПЦР очень зависит от того как взяли мазок откуда насколько сильный у человека имунитет насколько много антител , человек может быть болен , а сами антитела могут так "скрывать" существующий вирус что никакой ПЦР не найдет .
По анализу мокроты можно классифицировать бактериальная, грибковая, хламидийная или вирусная пневмония без особых проблем. Дальше и без ПЦРов в случае с бактериальными пневмониями делается посев и тд. Некоторые сложности могут возникнуть при дальнейшей верификации только вирусных пневмоний, но не так много вирусов как вам кажется вызывают серьезные пневмонии. И в принципе по общей симтоматике грамотный врач может с достаточной степенью достоверности сузить круг. В случае с коронавирусом характерный симптом - стекловидные участки в легких.
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 29 червня:
В Україні за останній місяць кількість випадків захворювання на пневмонію збільшилась більш ніж удвічі, переважна частина пневмоній — це ускладнення COVID-19. Наразі у країні фіксується більше 4 тисяч хворих з пневмонією на тиждень. Всі вони обов’язково проходять ПЛР-тестування, незалежно від наявності симптомів коронавірусної хвороби.
Меня заинтересовала другая цифра: За неделю 4 тысячи новых пневмоний, и основная масса - это КОВИД. Ау нас всего за неделю ненамного больше новых активных больных. Значит мы считаем только тяжёлых? (которых по признанию Ляшко только 20% от общего количества больных). А где ещё 80%?? Из вообще не вносим в статистику?? И второй вопрос просится: умирает от Ковид в день от 10 до 20 человек. А сколько от пневмонии???