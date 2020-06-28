yama написав:несколько страниц назад Trast утверждал что посмертно практически не возможно , а при жизни очень сложно и дорого найти истинного Вирусного возбудителя пневмонии коих есть десятки от халмидий и до Ковид , для этого надо сделать 10-20 анализов ПЦР то есть как минимум по одному анализу ПЦР на каждый такой вирус и исключить каждый из них, при этом из других источников известно что ПЦР очень зависит от того как взяли мазок откуда насколько сильный у человека имунитет насколько много антител , человек может быть болен , а сами антитела могут так "скрывать" существующий вирус что никакой ПЦР не найдет .
По анализу мокроты можно классифицировать бактериальная, грибковая, хламидийная или вирусная пневмония без особых проблем. Дальше и без ПЦРов в случае с бактериальными пневмониями делается посев и тд. Некоторые сложности могут возникнуть при дальнейшей верификации только вирусных пневмоний, но не так много вирусов как вам кажется вызывают серьезные пневмонии. И в принципе по общей симтоматике грамотный врач может с достаточной степенью достоверности сузить круг. В случае с коронавирусом характерный симптом - стекловидные участки в легких.
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 29 червня:
В Україні за останній місяць кількість випадків захворювання на пневмонію збільшилась більш ніж удвічі, переважна частина пневмоній — це ускладнення COVID-19. Наразі у країні фіксується більше 4 тисяч хворих з пневмонією на тиждень. Всі вони обов’язково проходять ПЛР-тестування, незалежно від наявності симптомів коронавірусної хвороби.
Меня заинтересовала другая цифра: За неделю 4 тысячи новых пневмоний, и основная масса - это КОВИД. Ау нас всего за неделю ненамного больше новых активных больных. Значит мы считаем только тяжёлых? (которых по признанию Ляшко только 20% от общего количества больных). А где ещё 80%?? Их вообще не вносим в статистику?? И второй вопрос просится: умирает от Ковид в день от 10 до 20 человек. А сколько от пневмонии???
change_pm написав:Дуже рекомендую для просмотра. Якщо Ви ще не бачили, краще почати з ранішних відео щоб не було враження "хайпа". Людина це все передбачала ще 2 роки тому!
2 года назад вы эль-мюрида не читали, скорее всего)) теперь читаете - знаете про Переслегина. украинец по-происхождению, абсолютный и крайний украинофоб, сторонник гиркиных и прочей швали, несет знания в умы украино-язычных писателей на финансах вот же сила интернета)))
Меня заинтересовала другая цифра: За неделю 4 тысячи новых пневмоний, и основная масса - это КОВИД. Ау нас всего за неделю ненамного больше новых активных больных. Значит мы считаем только тяжёлых? (которых по признанию Ляшко только 20% от общего количества больных). А где ещё 80%?? Их вообще не вносим в статистику?? И второй вопрос просится: умирает от Ковид в день от 10 до 20 человек. А сколько от пневмонии???
Об "основной массе" Ляшко не говорил. Естественно, далеко не все пневмонии следствие короны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
change_pm написав:Дуже рекомендую для просмотра. Якщо Ви ще не бачили, краще почати з ранішних відео щоб не було враження "хайпа". Людина це все передбачала ще 2 роки тому!
2 года назад вы эль-мюрида не читали, скорее всего)) теперь читаете - знаете про Переслегина. украинец по-происхождению, абсолютный и крайний украинофоб, сторонник гиркиных и прочей швали, несет знания в умы украино-язычных писателей на финансах вот же сила интернета)))
Читав ((( не уважно, Переслегін якось мені не впав в очі раніше. Думаю, через українофобію ель-мюріда.
Чесно кажучи, причини українофобії багатьох українців, яких доля закинула в РФ, мені зрозуміли. Я її не розділяю, але розумію, як вона виникла. Розуміючи проблему, з нею можна вже працювати і відокремити зерна від плевел.
зі. Якщо ви читали по поводу побоювань ель-мюріда стосовно гром.війни в РФ, то я також її побоююсь через події 100 річної давнини.
Hotab написав:Меня заинтересовала другая цифра: За неделю 4 тысячи новых пневмоний, и основная масса - это КОВИД. Ау нас всего за неделю ненамного больше новых активных больных.
1 июня число активных больных - 13604 28 июня число активных больных - 22919
Какие-то тысячи за это месяц выздоровели. Конечно вряд ли математика сойдётся, но думаю разночтения не будут во многие разы.
Сколько умерли не от ковидной пневмонии в июне наша статистика вряд ли скажет, и так предполагаю, что все эти наши статисты в минздраве за всю свою жизнь не работали так интенсивно.
Кроме того понятно, что вся статистическая ситуация относительно приблизительна не только у нас, но и во всем мире. Но направление проблемы она указывает верно. Например, было чего-то 100 стало 1000, понятно проблема нарастает, а было 550 стало 730, это в целом погрешности.