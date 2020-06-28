Додано: Пон 29 чер, 2020 11:24

yama написав: несколько страниц назад Trast утверждал что посмертно практически не возможно , а при жизни очень сложно и дорого найти истинного Вирусного возбудителя пневмонии коих есть десятки от халмидий и до Ковид , для этого надо сделать 10-20 анализов ПЦР то есть как минимум по одному анализу ПЦР на каждый такой вирус и исключить каждый из них, при этом из других источников известно что ПЦР очень зависит от того как взяли мазок откуда насколько сильный у человека имунитет насколько много антител , человек может быть болен , а сами антитела могут так "скрывать" существующий вирус что никакой ПЦР не найдет .

По анализу мокроты можно классифицировать бактериальная, грибковая, хламидийная или вирусная пневмония без особых проблем.Дальше и без ПЦРов в случае с бактериальными пневмониями делается посев и тд.Некоторые сложности могут возникнуть при дальнейшей верификации только вирусных пневмоний, но не так много вирусов как вам кажется вызывают серьезные пневмонии.И в принципе по общей симтоматике грамотный врач может с достаточной степенью достоверности сузить круг.В случае с коронавирусом характерный симптом - стекловидные участки в легких.