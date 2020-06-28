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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1465146614671468>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 11:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:несколько страниц назад Trast утверждал что посмертно практически не возможно , а при жизни очень сложно и дорого найти истинного Вирусного возбудителя пневмонии коих есть десятки от халмидий и до Ковид , для этого надо сделать 10-20 анализов ПЦР то есть как минимум по одному анализу ПЦР на каждый такой вирус и исключить каждый из них, при этом из других источников известно что ПЦР очень зависит от того как взяли мазок откуда насколько сильный у человека имунитет насколько много антител , человек может быть болен , а сами антитела могут так "скрывать" существующий вирус что никакой ПЦР не найдет .


По анализу мокроты можно классифицировать бактериальная, грибковая, хламидийная или вирусная пневмония без особых проблем.
Дальше и без ПЦРов в случае с бактериальными пневмониями делается посев и тд.
Некоторые сложности могут возникнуть при дальнейшей верификации только вирусных пневмоний, но не так много вирусов как вам кажется вызывают серьезные пневмонии.
И в принципе по общей симтоматике грамотный врач может с достаточной степенью достоверности сузить круг.
В случае с коронавирусом характерный симптом - стекловидные участки в легких.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 29 червня:

В Україні за останній місяць кількість випадків захворювання на пневмонію збільшилась більш ніж удвічі, переважна частина пневмоній — це ускладнення COVID-19. Наразі у країні фіксується більше 4 тисяч хворих з пневмонією на тиждень. Всі вони обов’язково проходять ПЛР-тестування, незалежно від наявності симптомів коронавірусної хвороби.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:07

Чем дольше читаю интернет и, в частности, форум, тем чаще вспоминаю старую то ли шутку, то ли гипотезу - суммарное количество интеллекта на Земле постоянно, а количество населения быстро растет.

Если уж на полном серьёзе рассматривается бред/истерика "крупного вирусолога"-адвоката и из этого делается вывод:
Шокуюча заява: Коронавірус щезне сам! Вакцина не потрібна!
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 29 чер, 2020 12:12, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:08

На выходных корона видимо тоже отдыхает, судя по количеству новых случаев :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:21

В 3 раза меньше тестов.

Меня заинтересовала другая цифра:
За неделю 4 тысячи новых пневмоний, и основная масса - это КОВИД.
Ау нас всего за неделю ненамного больше новых активных больных.
Значит мы считаем только тяжёлых? (которых по признанию Ляшко только 20% от общего количества больных). А где ещё 80%?? Их вообще не вносим в статистику??
И второй вопрос просится:
умирает от Ковид в день от 10 до 20 человек. А сколько от пневмонии???
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:33

  change_pm написав:Дуже рекомендую для просмотра. Якщо Ви ще не бачили, краще почати з ранішних відео щоб не було враження "хайпа". Людина це все передбачала ще 2 роки тому!

2 года назад вы эль-мюрида не читали, скорее всего))
теперь читаете - знаете про Переслегина.
украинец по-происхождению, абсолютный и крайний украинофоб, сторонник гиркиных и прочей швали, несет знания в умы украино-язычных писателей на финансах :mrgreen:
вот же сила интернета)))
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:16

  Hotab написав:В 3 раза меньше тестов.

Меня заинтересовала другая цифра:
За неделю 4 тысячи новых пневмоний, и основная масса - это КОВИД.
Ау нас всего за неделю ненамного больше новых активных больных.
Значит мы считаем только тяжёлых? (которых по признанию Ляшко только 20% от общего количества больных). А где ещё 80%?? Их вообще не вносим в статистику??
И второй вопрос просится:
умирает от Ковид в день от 10 до 20 человек. А сколько от пневмонии???

Об "основной массе" Ляшко не говорил. Естественно, далеко не все пневмонии следствие короны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:19

  ЛАД написав:Об "основной массе" Ляшко не говорил.

Дословно так:
переважна частина пневмоній — це ускладнення COVID-19.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:24

  Yuri_T написав:
  change_pm написав:Дуже рекомендую для просмотра. Якщо Ви ще не бачили, краще почати з ранішних відео щоб не було враження "хайпа". Людина це все передбачала ще 2 роки тому!

2 года назад вы эль-мюрида не читали, скорее всего))
теперь читаете - знаете про Переслегина.
украинец по-происхождению, абсолютный и крайний украинофоб, сторонник гиркиных и прочей швали, несет знания в умы украино-язычных писателей на финансах :mrgreen:
вот же сила интернета)))

Читав ((( не уважно, Переслегін якось мені не впав в очі раніше. Думаю, через українофобію ель-мюріда.

Чесно кажучи, причини українофобії багатьох українців, яких доля закинула в РФ, мені зрозуміли. Я її не розділяю, але розумію, як вона виникла.
Розуміючи проблему, з нею можна вже працювати і відокремити зерна від плевел.

зі. Якщо ви читали по поводу побоювань ель-мюріда стосовно гром.війни в РФ, то я також її побоююсь через події 100 річної давнини.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:44

  Hotab написав:Меня заинтересовала другая цифра:
За неделю 4 тысячи новых пневмоний, и основная масса - это КОВИД.
Ау нас всего за неделю ненамного больше новых активных больных.


1 июня число активных больных - 13604
28 июня число активных больных - 22919

Какие-то тысячи за это месяц выздоровели.
Конечно вряд ли математика сойдётся, но думаю разночтения не будут во многие разы.

Сколько умерли не от ковидной пневмонии в июне наша статистика вряд ли скажет, и так предполагаю, что все эти наши статисты в минздраве за всю свою жизнь не работали так интенсивно.

Кроме того понятно, что вся статистическая ситуация относительно приблизительна не только у нас, но и во всем мире. Но направление проблемы она указывает верно.
Например, было чего-то 100 стало 1000, понятно проблема нарастает, а было 550 стало 730, это в целом погрешности.
Не читаю Будивельника и Trast.
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