Почти во всем мире так: выходные дни, административный фактор. А в четверг почти у всех недельный максимум.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 чер, 2020 13:44
Додано: Пон 29 чер, 2020 13:46
Hotab
Если дословно, то
Но это не его слова дословно, а изложение журналистов.
Если исходить из "кількість випадків ... збільшилась більш ніж удвічі", то можно предположить, что случаи, связанные с короной, составляют примерно половину, т.е. 2000.
Но лучше бы он наряду с общим числом пневмоний назвал и количество из-за короны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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