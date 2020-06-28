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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1465146614671468

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:44

  Вкладчик1234 написав:На выходных корона видимо тоже отдыхает, судя по количеству новых случаев :)


Почти во всем мире так: выходные дни, административный фактор. А в четверг почти у всех недельный максимум.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:46

Hotab
Если дословно, то
В Україні за останній місяць кількість випадків захворювання на пневмонію збільшилась більш ніж удвічі, переважна частина пневмоній — це ускладнення COVID-19.

Но это не его слова дословно, а изложение журналистов.
Если исходить из "кількість випадків ... збільшилась більш ніж удвічі", то можно предположить, что случаи, связанные с короной, составляют примерно половину, т.е. 2000.
Но лучше бы он наряду с общим числом пневмоний назвал и количество из-за короны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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