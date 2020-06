Додано: Пон 29 чер, 2020 15:19

ЛАД написав: Hotab написав: В 3 раза меньше тестов.



Меня заинтересовала другая цифра:

За неделю 4 тысячи новых пневмоний, и основная масса - это КОВИД.

Ау нас всего за неделю ненамного больше новых активных больных.

Значит мы считаем только тяжёлых? (которых по признанию Ляшко только 20% от общего количества больных). А где ещё 80%?? Их вообще не вносим в статистику??

И второй вопрос просится:

Об "основной массе" Ляшко не говорил. Естественно, далеко не все пневмонии следствие короны.



не все. но в целом лето - не самое типичное время для любых пневмоний. поэтому вне зависимости от того, что говорят (50% от ковид), правильное сравнение - это разница с средними кол-вом больничных пневмоний за предыдущие 5 лет

