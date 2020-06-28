Почти во всем мире так: выходные дни, административный фактор. А в четверг почти у всех недельный максимум.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 чер, 2020 13:44
Додано: Пон 29 чер, 2020 13:46
Hotab
Если дословно, то
Но это не его слова дословно, а изложение журналистов.
Если исходить из "кількість випадків ... збільшилась більш ніж удвічі", то можно предположить, что случаи, связанные с короной, составляют примерно половину, т.е. 2000.
Но лучше бы он наряду с общим числом пневмоний назвал и количество из-за короны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 29 чер, 2020 14:29
Постанова № 7 Пленуму Верховного Суду від 29 травня 2020 року "Про звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо перевірки відповідності Конституції України (конституційності) ... постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» ...:
Fiat justitia et pereat mundus!
Пусть свершится правосудие, даже если погибнет мир!
Додано: Пон 29 чер, 2020 15:19
не все. но в целом лето - не самое типичное время для любых пневмоний. поэтому вне зависимости от того, что говорят (50% от ковид), правильное сравнение - это разница с средними кол-вом больничных пневмоний за предыдущие 5 лет
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Пон 29 чер, 2020 15:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
пропоную поправку в закон - перейменувати COVID-20
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 29 чер, 2020 15:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Год високосный, еще не закончился, может по COVID-20, будет еще отдельный закон, дополнительный.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Пон 29 чер, 2020 17:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 29 чер, 2020 18:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Кстати, что-то совершенно не слышно о Елене Зеленской.
Хотя бы что-нибудь формальное, но полная тишина.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 29 чер, 2020 18:20
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