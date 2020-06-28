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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 14661467146814691470>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:44

  Вкладчик1234 написав:На выходных корона видимо тоже отдыхает, судя по количеству новых случаев :)


Почти во всем мире так: выходные дни, административный фактор. А в четверг почти у всех недельный максимум.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:46

Hotab
Если дословно, то
В Україні за останній місяць кількість випадків захворювання на пневмонію збільшилась більш ніж удвічі, переважна частина пневмоній — це ускладнення COVID-19.

Но это не его слова дословно, а изложение журналистов.
Если исходить из "кількість випадків ... збільшилась більш ніж удвічі", то можно предположить, что случаи, связанные с короной, составляют примерно половину, т.е. 2000.
Но лучше бы он наряду с общим числом пневмоний назвал и количество из-за короны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 14:29

  tumos написав:Ни о чем. Что это дело было рассмотрено как образцовое ? Или решением суда отменено постановление (отдельные нормы) КМУ №211 ?

Постанова № 7 Пленуму Верховного Суду від 29 травня 2020 року "Про звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо перевірки відповідності Конституції України (конституційності) ... постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» ...:
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pr ... lenumu_46/
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/ ... nnia_1.pdf

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Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:19

  ЛАД написав:
  Hotab написав:В 3 раза меньше тестов.

Меня заинтересовала другая цифра:
За неделю 4 тысячи новых пневмоний, и основная масса - это КОВИД.
Ау нас всего за неделю ненамного больше новых активных больных.
Значит мы считаем только тяжёлых? (которых по признанию Ляшко только 20% от общего количества больных). А где ещё 80%?? Их вообще не вносим в статистику??
И второй вопрос просится:
умирает от Ковид в день от 10 до 20 человек. А сколько от пневмонии???

Об "основной массе" Ляшко не говорил. Естественно, далеко не все пневмонии следствие короны.


не все. но в целом лето - не самое типичное время для любых пневмоний. поэтому вне зависимости от того, что говорят (50% от ковид), правильное сравнение - это разница с средними кол-вом больничных пневмоний за предыдущие 5 лет
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19


пропоную поправку в закон - перейменувати COVID-20
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

greenozon написав:
  Igneus написав:з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19


пропоную поправку в закон - перейменувати COVID-20


Год високосный, еще не закончился, может по COVID-20, будет еще отдельный закон, дополнительный.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 17:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:суммарное количество интеллекта на Земле постоянно, а количество населения быстро растет.

тут ещё важно, где он сосредоточен.ну конечно же в нашем форуме :)
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кстати, что-то совершенно не слышно о Елене Зеленской.
Хотя бы что-нибудь формальное, но полная тишина.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:20

  pesikot написав:Кстати, что-то совершенно не слышно о Елене Зеленской.
Хотя бы что-нибудь формальное, но полная тишина.

А вот зачем подсказывать, можно молча наблюдать, а потом ещё более неожиданно спросить )))
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:26

Не пофиг где зеленские ?
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