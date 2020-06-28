RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1467146814691470>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:29

  swan forever написав:Какое-то странное чуйство вызывает эта ухудшающаяся статистика. Очень играет на руку властям. И ЕС закрыт для гастеров-квартальщиков, нехай асфальт кладут за пять тыщ; и на море только у себя в стране, ибо непуй по всяким адриатикам ездить; и по делам хрен съездишь или сделаешь....
Шо-та подозрительно мне это всё.

потребление хлеба в стране май май уменьшилось на 15%, так что гастеров приросло...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6383
З нами з: 20.11.08
Подякував: 99 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

pesikot написав:Кстати, что-то совершенно не слышно о Елене Зеленской.
Хотя бы что-нибудь формальное, но полная тишина.


Все таки странноватая история.
В семье, проживающей вместе, заболела одна жена, а двое детей, муж как огурчики. Жена, что детей и мужа не целовала, или они дома из одноразовой посуды едят и ходят в респираторах и перчатках. У жены воспаление легких, или по крайней мере так сказали, а муж записывает веселое видео, подстебывая дальнобойщиков.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17438
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4267 раз.
Подякували: 6873 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:32

  stm написав:
  pesikot написав:Кстати, что-то совершенно не слышно о Елене Зеленской.
Хотя бы что-нибудь формальное, но полная тишина.

А вот зачем подсказывать, можно молча наблюдать, а потом ещё более неожиданно спросить )))

Вам смешно ? мне - нет.

Почти 2 недели нет никакой информации о состоянии Елены Зеленской, у которой обнаружен covid-19
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4804
З нами з: 31.08.09
Подякував: 327 раз.
Подякували: 1006 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

unicdima написав:
  freeze написав:Все таки странноватая история.
В семье, проживающей вместе, заболела одна жена, а двое детей, муж как огурчики. Жена, что детей и мужа не целовала, или они дома из одноразовой посуды едят и ходят в респираторах и перчатках. У жены воспаление легких, или по крайней мере так сказали, а муж записывает веселое видео, подстебывая дальнобойщиков.

А он должен в трауре быть?
ну вы и шизанутые.


Ну тебе может и по фиг на твоих родственников, но в нормальной семье, когда член семьи в больнице лежит, не ржут на камеру.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17438
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4267 раз.
Подякували: 6873 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:36

  freeze написав:
pesikot написав:Кстати, что-то совершенно не слышно о Елене Зеленской.
Хотя бы что-нибудь формальное, но полная тишина.


Все таки странноватая история.
В семье, проживающей вместе, заболела одна жена, а двое детей, муж как огурчики. Жена, что детей и мужа не целовала, или они дома из одноразовой посуды едят и ходят в респираторах и перчатках. У жены воспаление легких, или по крайней мере так сказали, а муж записывает веселое видео, подстебывая дальнобойщиков.
молодые же....
juristkostya
 
Повідомлень: 3184
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 912 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

pesikot написав:
  stm написав:
  pesikot написав:Кстати, что-то совершенно не слышно о Елене Зеленской.
Хотя бы что-нибудь формальное, но полная тишина.

А вот зачем подсказывать, можно молча наблюдать, а потом ещё более неожиданно спросить )))

Вам смешно ? мне - нет.

Почти 2 недели нет никакой информации о состоянии Елены Зеленской, у которой обнаружен covid-19


Почему нет, неделю назад обьявляли, что ее положили в больницу с двусторонним воспалением легких.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17438
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4267 раз.
Подякували: 6873 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:38

  freeze написав:
unicdima написав:
  freeze написав:Все таки странноватая история.
В семье, проживающей вместе, заболела одна жена, а двое детей, муж как огурчики. Жена, что детей и мужа не целовала, или они дома из одноразовой посуды едят и ходят в респираторах и перчатках. У жены воспаление легких, или по крайней мере так сказали, а муж записывает веселое видео, подстебывая дальнобойщиков.

А он должен в трауре быть?
ну вы и шизанутые.


Ну тебе может и по фиг на твоих родственников, но в нормальной семье, когда член семьи в больнице лежит, не ржут на камеру.

Не надо облико-морале проф политика или актера мерить бытовыми мерками. А уж если и политик, и актер....ну, вы поняли...
juristkostya
 
Повідомлень: 3184
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 912 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

juristkostya написав:
  freeze написав:
pesikot написав:Кстати, что-то совершенно не слышно о Елене Зеленской.
Хотя бы что-нибудь формальное, но полная тишина.


Все таки странноватая история.
В семье, проживающей вместе, заболела одна жена, а двое детей, муж как огурчики. Жена, что детей и мужа не целовала, или они дома из одноразовой посуды едят и ходят в респираторах и перчатках. У жены воспаление легких, или по крайней мере так сказали, а муж записывает веселое видео, подстебывая дальнобойщиков.
молодые же....


Молодые то молодые, можно и без симптомов бегать, но вирус то должен как то определяться при тесном общении у членов семьи.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17438
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4267 раз.
Подякували: 6873 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:40

  freeze написав:
unicdima написав:
  freeze написав:Все таки странноватая история.
В семье, проживающей вместе, заболела одна жена, а двое детей, муж как огурчики. Жена, что детей и мужа не целовала, или они дома из одноразовой посуды едят и ходят в респираторах и перчатках. У жены воспаление легких, или по крайней мере так сказали, а муж записывает веселое видео, подстебывая дальнобойщиков.

А он должен в трауре быть?
ну вы и шизанутые.


Ну тебе может и по фиг на твоих родственников, но в нормальной семье, когда член семьи в больнице лежит, не ржут на камеру.

Возможно, это промо-капмания с целью показать:

1. Корона такая страшная, что болеет даже "ылита". Всем бояться!
2. Зеленский (и его жена) "такие как все", и их касаются "актуальные проблемы сьогодення". Хотя с этой целью как не очень получается, т.к. мы не знаем где она лечится (обещали же "без ылитных палат")

Походу "взять на понт" электорат не получается :)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11757
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6928 раз.
Подякували: 3130 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:44

  freeze написав:
Молодые то молодые, можно и без симптомов бегать, но вирус то должен как то определяться при тесном общении у членов семьи.

Очередное подтверждение, что опасность сильно преувеличивается ...
juristkostya
 
Повідомлень: 3184
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 912 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1467146814691470>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 702, 703, 704
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7038 1583405
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 чер, 2020 16:33
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87159)
29.06.2020 19:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.