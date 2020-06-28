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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 чер, 2020 18:29
swan forever написав:
Какое-то странное чуйство вызывает эта ухудшающаяся статистика. Очень играет на руку властям. И ЕС закрыт для гастеров-квартальщиков, нехай асфальт кладут за пять тыщ; и на море только у себя в стране, ибо непуй по всяким адриатикам ездить; и по делам хрен съездишь или сделаешь....
Шо-та подозрительно мне это всё.
потребление хлеба в стране май май уменьшилось на 15%, так что гастеров приросло...
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Додано: Пон 29 чер, 2020 18:31
pesikot написав:Кстати, что-то совершенно не слышно о Елене Зеленской.
Хотя бы что-нибудь формальное, но полная тишина.
Все таки странноватая история.
В семье, проживающей вместе, заболела одна жена, а двое детей, муж как огурчики. Жена, что детей и мужа не целовала, или они дома из одноразовой посуды едят и ходят в респираторах и перчатках. У жены воспаление легких, или по крайней мере так сказали, а муж записывает веселое видео, подстебывая дальнобойщиков.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 18:32
stm написав: pesikot написав:
Кстати, что-то совершенно не слышно о Елене Зеленской.
Хотя бы что-нибудь формальное, но полная тишина.
А вот зачем подсказывать, можно молча наблюдать, а потом ещё более неожиданно спросить )))
Вам смешно ? мне - нет.
Почти 2 недели нет никакой информации о состоянии Елены Зеленской, у которой обнаружен covid-19
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 29 чер, 2020 18:35
unicdima написав: freeze написав:
Все таки странноватая история.
В семье, проживающей вместе, заболела одна жена, а двое детей, муж как огурчики. Жена, что детей и мужа не целовала, или они дома из одноразовой посуды едят и ходят в респираторах и перчатках. У жены воспаление легких, или по крайней мере так сказали, а муж записывает веселое видео, подстебывая дальнобойщиков.
А он должен в трауре быть?
ну вы и шизанутые.
Ну тебе может и по фиг на твоих родственников, но в нормальной семье, когда член семьи в больнице лежит, не ржут на камеру.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 18:36
freeze написав:
pesikot написав:Кстати, что-то совершенно не слышно о Елене Зеленской.
Хотя бы что-нибудь формальное, но полная тишина.
Все таки странноватая история.
В семье, проживающей вместе, заболела одна жена, а двое детей, муж как огурчики. Жена, что детей и мужа не целовала, или они дома из одноразовой посуды едят и ходят в респираторах и перчатках. У жены воспаление легких, или по крайней мере так сказали, а муж записывает веселое видео, подстебывая дальнобойщиков.
молодые же....
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Додано: Пон 29 чер, 2020 18:37
pesikot написав: stm написав: pesikot написав:
Кстати, что-то совершенно не слышно о Елене Зеленской.
Хотя бы что-нибудь формальное, но полная тишина.
А вот зачем подсказывать, можно молча наблюдать, а потом ещё более неожиданно спросить )))
Вам смешно ? мне - нет.
Почти 2 недели нет никакой информации о состоянии Елены Зеленской, у которой обнаружен covid-19
Почему нет, неделю назад обьявляли, что ее положили в больницу с двусторонним воспалением легких.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 18:38
freeze написав: unicdima написав: freeze написав:
Все таки странноватая история.
В семье, проживающей вместе, заболела одна жена, а двое детей, муж как огурчики. Жена, что детей и мужа не целовала, или они дома из одноразовой посуды едят и ходят в респираторах и перчатках. У жены воспаление легких, или по крайней мере так сказали, а муж записывает веселое видео, подстебывая дальнобойщиков.
А он должен в трауре быть?
ну вы и шизанутые.
Ну тебе может и по фиг на твоих родственников, но в нормальной семье, когда член семьи в больнице лежит, не ржут на камеру.
Не надо облико-морале проф политика или актера мерить бытовыми мерками. А уж если и политик, и актер....ну, вы поняли...
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Додано: Пон 29 чер, 2020 18:40
juristkostya написав: freeze написав:
pesikot написав:Кстати, что-то совершенно не слышно о Елене Зеленской.
Хотя бы что-нибудь формальное, но полная тишина.
Все таки странноватая история.
В семье, проживающей вместе, заболела одна жена, а двое детей, муж как огурчики. Жена, что детей и мужа не целовала, или они дома из одноразовой посуды едят и ходят в респираторах и перчатках. У жены воспаление легких, или по крайней мере так сказали, а муж записывает веселое видео, подстебывая дальнобойщиков.
молодые же....
Молодые то молодые, можно и без симптомов бегать, но вирус то должен как то определяться при тесном общении у членов семьи.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 18:40
freeze написав: unicdima написав: freeze написав:
Все таки странноватая история.
В семье, проживающей вместе, заболела одна жена, а двое детей, муж как огурчики. Жена, что детей и мужа не целовала, или они дома из одноразовой посуды едят и ходят в респираторах и перчатках. У жены воспаление легких, или по крайней мере так сказали, а муж записывает веселое видео, подстебывая дальнобойщиков.
А он должен в трауре быть?
ну вы и шизанутые.
Ну тебе может и по фиг на твоих родственников, но в нормальной семье, когда член семьи в больнице лежит, не ржут на камеру.
Возможно, это промо-капмания с целью показать:
1. Корона такая страшная, что болеет даже "ылита". Всем бояться!
2. Зеленский (и его жена) "такие как все", и их касаются "актуальные проблемы сьогодення". Хотя с этой целью как не очень получается, т.к. мы не знаем где она лечится (обещали же "без ылитных палат")
Походу "взять на понт" электорат не получается
Украина - богатая страна!
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Додано: Пон 29 чер, 2020 18:44
freeze написав:
Молодые то молодые, можно и без симптомов бегать, но вирус то должен как то определяться при тесном общении у членов семьи.
Очередное подтверждение, что опасность сильно преувеличивается ...
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